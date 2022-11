Classé ! Les 10 pires équipes à avoir participé à une Coupe du monde

La Coupe du monde est un festival de football qui invite les meilleurs des meilleurs du monde entier à s’affronter. Habituellement, du moins.

Pour tous les grands de tous les temps, il y a aussi des bas de tous les temps. Remarque : ce ne sont pas nécessairement les équipes les moins performantes en termes de nombre de points les plus bas, mais simplement celles qui ont le plus gâché la compétition. Peut-être qu’on attendait quelque chose d’eux ou peut-être qu’ils étaient juste mémorablement mauvais.

Le Qatar semblant particulièrement pauvre lors de son premier match de Coupe du monde, c’est la barre qu’il cherche à dépasser…

10. Brésil (1974)

Ce n’est pas que les tenants du titre de la Coupe du monde se sont écrasés tôt en Allemagne. En fait, ils ont atteint la deuxième phase de groupes. C’était plutôt le fait que le Brésil avait abandonné le beau football qu’il avait joué quatre ans plus tôt au Mexique et avait adopté une approche beaucoup plus dure et pragmatique des matches. L’entraîneur Mario Zagallo a averti des stars récemment gonflées comme Jairzinho et Rivellino qu’elles devraient résister au défi physique des adversaires européens, et cela s’est avéré.

Le Brésil – moins Pelé, Carlos Alberto et Tostao – a fait match nul 0-0 lors de ses deux premiers matches contre l’Ecosse et la Yougoslavie, avant de se lancer dans les dernières phases à la différence de buts après une victoire 3-0 sur le Zaïre. Leur affrontement avec la Hollande était en fait un barrage pour la finale, et les Néerlandais, avec Johans Cruyff et Neeskens à leur meilleur niveau, ont tout simplement éclipsé les Brésiliens hargneux, vêtus de chemises bleu foncé inhabituelles.

Le dernier acte de pétulance du défenseur Luis Pereira, qui a reçu un carton rouge après avoir piraté Neeskens, était une trahison de tout ce que Pelé et ses coéquipiers avaient adopté quatre ans plus tôt.

9. Allemagne de l’Ouest (1982)

Bien sûr, les finalistes perdants n’étaient pas la pire équipe de football d’Espagne, mais en termes de cynisme absolu et de manque d’esprit sportif, ils sont sûrement l’équipe la plus hétéroclite à avoir jamais disputé la finale de la Coupe du monde.

D’abord, il y avait le fameux El Anschluss match contre l’Autriche. Après un premier but de Horst Hrubesch, les deux pays se sont contentés de jouer le 1-0, heureux de savoir que le résultat les a propulsés vers la deuxième phase de groupes aux dépens de la courageuse Algérie.

“Nous avons traversé, c’est tout ce qui compte”, a insisté un pragmatique Lothar Matthaus qui, avec ses coéquipiers, a ensuite bombardé les supporters protestataires avec des ballons d’eau depuis les fenêtres de leur chambre d’hôtel. Ensuite, il y a eu l’horrible assaut de Toni ‘Harald’ Schumacher sur l’attaquant français Patrick Battiston en demi-finale, qui a laissé le Français inconscient sur le gazon. Heureusement, les Allemands de l’Ouest ont perdu 3-1 en finale contre l’Italie, mais la puanteur du jeu déloyal a persisté pendant des années.

8. Angleterre (2010)

Au moins, les hommes de Fabio Capello sont tombés dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde, contrairement à la populace de Roy Hodgson en 2014. Mais avec le – hum – ‘Golden Generation’ de Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole et consorts toujours présents et corrects, l’ambiance était relativement optimiste avant le tournoi.

Cela a commencé à s’évaporer après le hurlement du gardien Rob Green contre les États-Unis lors d’un match nul 1-1, et a complètement disparu lorsque Rooney a critiqué les supporters anglais alors qu’il quittait le terrain après un terrible match nul 0-0 contre l’Algérie. Le but de Jermain Defoe contre la Slovénie a conduit l’équipe de Capello vers un affrontement en huitièmes de finale avec une Allemagne renaissante.

Le sentiment d’une catastrophe imminente n’était pas déplacé : l’Angleterre a été entièrement démontée dans une masterclass allemande. Les supporters ont pu dénoncer l’injustice du tir de Frank Lampard qui a franchi la ligne et aurait dû égaliser le score à 2-2, mais la vérité est qu’une victoire 4-1 reflète la domination de l’Allemagne.

7.Uruguay (1986)

Crédité dans certains milieux d’avoir inventé l’expression “Groupe de la mort”, l’entraîneur Omar Borras – ancien professeur d’éducation physique et passionné de fitness – avait été fustigé par de nombreux Uruguayens avant le tournoi. Son manque de sens tactique était une chose, mais les liens avec le régime dictatorial dont l’emprise de fer sur la nation venait juste de se terminer avant le tournoi de 1986 étaient trop à accepter.

Dans un groupe comprenant l’Allemagne de l’Ouest, le Danemark et l’Ecosse, La Céleste a porté le cynisme à un nouveau niveau. Après avoir forcé un match nul honorable 1-1 contre les Allemands, ils ont fini par perdre 6-1 face aux Danois endémiques – mais pas avant que Miguel Bossio ne soit expulsé pour un violent défi contre Frank Arnesen.

L’Uruguay a été condamné à une amende par la FIFA et menacé d’expulsion du tournoi si le jeu déloyal se poursuivait. L’équipe de Borras n’a pas tenu compte de l’avertissement et, dans un match nul 0-0 avec l’Ecosse (qui a vu l’Uruguay se faufiler jusqu’à la phase à élimination directe), Jose Batista a traversé Gordon Strachan par derrière après 39 secondes pour mériter un carton rouge. Il reste le plus rapide jamais administré lors d’un match de finale de Coupe du monde.

Finalement, les Argentins plus blancs que blancs ont poussé du coude leurs rivaux de l’autre côté du River Plate lors des 16 derniers, pour le plus grand plaisir de pratiquement tout le monde.

6. France (2010)

Ce n’est pas simplement qu’une collection talentueuse, bien que totalement disparate, de stars françaises a quitté l’Afrique du Sud après avoir récolté un seul point dans le groupe A – c’est plutôt la manière sans classe avec laquelle ces joueurs se sont comportés qui a entaché toute l’expérience. Peut-être était-ce la faute du malheureux entraîneur Raymond Domenech, qui n’a pas réussi à gérer efficacement les talents vieillissants comme Thierry Henry et William Gallas.

A la mi-temps de la défaite de la France face au Mexique, l’attaquant Nicolas Anelka a échangé des plaisanteries avec Domenech, où l’ancien attaquant d’Arsenal aurait dit à son entraîneur : “Va te faire foutre, fils de aw**re.” Le désaccord qui en a résulté sur l’expulsion d’Anelka de l’équipe entre les joueurs et les autorités a conduit certaines stars à menacer de boycotter leur dernier match.

Bien que cela ait été évité, les Français sont passés à l’action lorsque les hôtes, l’Afrique du Sud, les ont vaincus, laissant l’un des favoris de pré-tournoi au plus bas de leur groupe. La réputation de plusieurs joueurs, et de Domenech, était en lambeaux.

5. Bolivie (1950)

Lorsque les Sud-Américains se sont qualifiés pour la première Coupe du monde d’après-guerre au Brésil, ils espéraient faire mieux que leurs prédécesseurs lors du tournoi inaugural de 1930, lorsqu’ils ont été battus 4-0 par le Brésil et la Yougoslavie en phase de groupes.

Pourtant 20 ans plus tard à Belo Horizonte, Los Altiplanicos se sont surpassés en inscrivant huit buts contre l’Uruguay, vainqueur du tournoi – et parce que la poule quatre ne contenait que ces deux équipes, la Coupe du monde de la Bolivie s’est brusquement terminée après un seul match lamentable. Peut-être que ce n’était pas une mauvaise chose.

4. Suède (1990)

Avec un puissant mélange de professionnels chevronnés comme Johnny Ekstrom et Roland Nilsson, la brillante jeune star Tomas Brolin, ainsi que la nouvelle recrue d’Arsenal Anders Limpar, l’équipe d’Olle Nordin était pressentie pour être une surprise à Italia ’90. Pourtant, comme Brolin l’a admis plus tard : “La pression nous est arrivée et nous avons gelé.”

Un doublé de Careca a aidé le Brésil à remporter une victoire 2-0 lors du premier match de groupe, et après une victoire déterminée de l’Écosse contre les Suédois 2-1, Nordin a admis : “Notre état d’esprit est trop fragile.” Il n’y avait pas non plus de consolation dans le match final contre le Costa Rica, Hernan Medford marquant un but gagnant à la 87e minute.

Après avoir pris un vol de retour tôt le matin, Nordin a insisté sur le fait que l’équipe tirerait des leçons de leur expérience éprouvante. Ils l’ont certainement fait et sont devenus une véritable force européenne dans les années qui ont suivi – mais avec Tommy Svensson à la barre, pas Nordin.

3. Grèce (1994)

Héros national après avoir dirigé la Grèce vers sa toute première finale de Coupe du monde, les choses se sont rapidement dénouées pour l’entraîneur-chef Alketas Panagoulias une fois le tournoi lancé. Les malheureux Grecs n’ont pas réussi à marquer aux États-Unis ’94, et les moments les plus mémorables de leurs matchs sont venus de Diego Maradona (dont la célébration folle après sa finition tonitruante lors de la victoire 4-0 de l’Argentine reste l’un des moments les plus infâmes de la Coupe du monde), et Daniel Amokachi, auteur d’une superbe seconde (s’ouvre dans un nouvel onglet) lors de la victoire 2-0 du Nigeria.

Pour couronner le tout, la Bulgarie a également battu la Grèce 4-0. Panagoulias, qui avait opté pour l’expérience plutôt que pour la jeunesse dans l’équipe, a démissionné immédiatement après le tournoi, se décrivant comme “le cœur brisé”. La majorité de l’équipe n’a plus jamais joué au football international. C’était chaque pouce une tragédie grecque.

2. El Salvador (1982)

“Le pays souffrait profondément et nous avions la pression d’essayer de la réduire”, a déclaré le milieu de terrain Mauricio Alfaro. QuatreQuatreDeux (s’ouvre dans un nouvel onglet) – alors les héros du football salvadorien, déchirés par la guerre, se sont rendus en Espagne de bon cœur.

C’était jusqu’à ce qu’ils tombent en morceaux contre la Hongrie lors de leur premier affrontement en Coupe du monde, perdant 10-1, ce qui reste le record le plus indésirable des finales. Le remplaçant Laszlo Kiss a réussi un triplé de sept minutes, et même les célébrations fiévreuses de Luis Ramirez – qui a offert une consolation aux Salvadoriens – n’ont pas pu cacher la honte des joueurs.

Après un remaniement tactique et un coup d’État contre l’entraîneur, El Salvador a retrouvé une certaine fierté en se battant jusqu’au bout contre la Belgique et une Argentine frustrée, perdant respectivement 1-0 et 2-0. Le score de 10-1 contre la Hongrie avait fait de l’équipe une risée internationale, même si ce n’était pas une blague pour les joueurs, dont beaucoup ont été évités après leur retour à la maison.

1. Zaïre (1974)

La première équipe subsaharienne à disputer la Coupe du monde a connu une période torride. Après avoir profité de leur chance contre l’Ecosse, où ils ont eu la chance de n’en concéder que deux lors de leur défaite 2-0, le Zaïre a cédé face à la Yougoslavie, subissant un bombardement 9-0.

Châtiés par la défaite, les joueurs ont été convoqués par les officiels de l’équipe et informés que leur performance avait tellement dégoûté le dirigeant du pays, le président despotique Mobutu, que s’ils concédaient plus de trois buts aux champions du monde du Brésil, ils pourraient ne pas être autorisés à rentrer chez eux après la tournoi.

Les Africains ont défendu jusqu’au dernier homme, et malgré l’embarras de Mwepu Ilunga qui s’est précipité hors d’un mur défensif pour chasser le ballon alors que Rivellino se préparait à tirer, ils ont maintenu le score à une défaite semi-respectable de 3-0. Pourtant, avec 14 buts encaissés et aucun marqué en trois matchs, un Mobutu furieux a insisté sur le fait que les performances de l’équipe nationale avaient « embarrassé tout le continent ». Dur.