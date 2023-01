Classé ! Les 10 pires débuts du football

Vous pouvez retirer Joao Felix de Diego Simeone… mais vous ne pouvez pas retirer l’influence de Simeone de Felix.

Après avoir semblé vif lors de ses débuts à Chelsea à Fulham, la star du prêt des Blues a reçu un carton rouge direct que même son manager n’a pas pris la peine de trouver des excuses. Il est maintenant banni pour trois matchs – et cela représente quelques millions de livres de frais de prêt directement dans les égouts.

Pourtant, l’arc de Felix dans le football anglais n’est rien comparé à ces débuts au Hall of Shame. Préparez-vous aux larmes, aux escroqueries, aux coudes, à Garry Flitcroft et aux gardiens dans le but…

10. Ali Dia

Ali Dia n’a pas vraiment eu une carrière de footballeur mais plutôt une arnaque. Mais il se faufile toujours sur cette liste par hasard parmi les émissions d’horreur les plus estimées – c’est ce qu’il aurait voulu.

Vous connaissez maintenant l’histoire: un arnaqueur sénégalais et son compagnon ont en quelque sorte trompé un club de Premier League en le signant sur la base qu’il était un parent de sang d’un vainqueur du Ballon d’Or – et un manager qui a depuis fait sa vie en analysant d’autres équipes. Les faiblesses de Sky Sports lui ont donné une demi-heure de football de haut niveau. C’est une partie But!deux parties Fonejacker.

Dia a soutenu plus tard que bien que sa seule performance soit sans doute la pire de l’histoire de Prem, il avait récemment marqué pour le Sénégal lors d’une victoire 3-1 en éliminatoires de la Coupe du monde 1998 contre la Guinée (le Sénégal avait déjà été éliminé au premier tour de qualification). Et les gens se demandent ce qui a fait de Matt Le Tissier un théoricien du complot.

9. Lionel Messi

“Ce n’était pas comme je l’avais rêvé.” Eh bien, pas de merde, Lionel.

On oublie facilement que Messi a quitté la scène internationale seulement 47 secondes après avoir fait son arc senior en 2005. Le remplaçant de 18 ans a reçu un carton rouge pour avoir prétendument donné un coup de coude à Vilmos Vanczak, après que le défenseur hongrois ait tiré sur le maillot de Flea.

On sait peu de choses sur ce qui est arrivé à l’Argentin. Il a dû disparaître dans l’obscurité.

8. Garry Flitcroft

(Crédit image : Allsport UK / Allsport)

Garry Flitcroft a joué plus de 250 fois pour les Blackburn Rovers et a fini par devenir capitaine du club. La troisième minute de sa carrière chez les Rovers a été la plus disputée du lot.

C’est une chose d’être expulsé aussi tôt dans votre match d’ouverture. C’en est une autre d’être expulsé pour un coup de coude à Duncan “Disorderly” Ferguson. Flitty a en quelque sorte vécu pour raconter l’histoire, mais regardait probablement par-dessus son épaule pour le reste de sa carrière de joueur.

7. Warren Barton

Les débuts internationaux de Warren Barton ont duré plus longtemps que ceux de Messi – mais pas beaucoup. Le ” match amical ” de l’Angleterre contre la République d’Irlande était censé être le moment le plus fier de l’arrière droit de Wimbledon – 20 membres de sa famille étaient allés à Dublin pour regarder – mais le match a été abandonné après 27 minutes au milieu d’une rafale de missiles lancés par so- appelés fans.

La chance de Barton d’impressionner avant l’Euro 96 a disparu et il n’a pas réussi à faire partie de l’équipe. Merci les gars.

6. Jackie McNamara et Billy Dodds

Au moins Barton a reçu une casquette. Aucune récompense de ce genre pour les supposés débutants Jackie McNamara et Billy Dodds en 1996, après l’un des épisodes les plus farfelus de l’histoire du football international.

Après que le match de l’Écosse en Estonie soit passé d’un coup d’envoi en soirée à 15 heures en raison d’inquiétudes concernant les projecteurs du stade Kadriog, l’équipe locale a organisé une non-présentation en signe de protestation. Les hommes de Craig Brown ont donné le coup d’envoi malgré tout, 11 secondes plus tard, le coup de sifflet final a été donné et l’Écosse a remporté une victoire 3-0. Un départ gagnant pour Dodds et McNamara – du moins le pensaient-ils.

La FIFA a ordonné une revanche dans un lieu neutre, qui s’est terminée 0-0.

5. Hermann Rulander

« J’ai besoin de plus de temps et d’expérience. Peut-être la prochaine fois.” Malheureusement pour Herman Rulander, il n’y aurait pas de prochaine fois. Remplaçant Dieter Burdenski blessé contre l’Eintracht Francfort, le gardien de 21 ans a inscrit sept buts lors de ses débuts au Werder Brême en 1981 – un contre son camp, marqué par notre héros lui-même – avant d’être remplacé par Otto Rehhagel.

Deux semaines plus tard, il a reçu un chèque de 50 000 Deutschmarks (environ 11 000 £ à l’époque; environ 37 000 £ maintenant) et a demandé de ne plus jamais assombrir le vestiaire du Werder.

4. Billy O’Rourke

Tous les gardiens débutants ne sont pas traités aussi durement lorsqu’ils en expédient sept. En fait, après que Billy O’Rourke de Burnley ait quitté le terrain en larmes après avoir fait exactement cela contre QPR en 1979, le Burnley express a eu pitié du joueur de 19 ans et l’a nommé homme du match, blâmant plutôt les défenseurs. Bénir.

Heureusement pour la postérité, sinon pour Billy, son grand jour était devant le Match du jour appareils photo. Notez comment Barry Davies glisse dans un désespoir paternaliste bénin alors que Burnley s’effondre – et voyez à quel point un jeune Glenn Roeder se réjouit inconsciemment de marquer ce septième but vital.

3. Ronan Le Crom

Deux fois plus âgé que Billy O’Rourke mais tout aussi susceptible de bluber, Ronan Le Crom personnifie les dangers du sentiment. Sa carrière n’a pas été spectaculaire : il a passé 11 ans à Auxerre, disputant seulement trois matchs, avant une décennie errante représentant six clubs français.

À 38 ans, il était le troisième gardien de but du PSG, et avec sa retraite imminente, il a quitté le banc lors du dernier match de 2012/13 à Lorient pour s’assurer qu’il était éligible pour une médaille de championnat. À peine 21 minutes plus tard, il repartait, écopé d’un carton rouge à l’abandon. Peu importait : bien que le gardien de fortune Mamadou Sakho n’ait pas pu arrêter le penalty, le PSG a tenu le coup pour une victoire 3-1.

2. « D’accord, qui a envie d’aller dans des filets ?

Cela aurait dû être une si belle journée. A 24 ans, Lee Yoon-eui allait enfin jouer ses 90 premières minutes en tant que footballeur professionnel, dans les buts du club coréen Sangju Sangmu. Le seul problème ? Il était latéral.

Sangmu est l’équipe de l’armée, composée de joueurs coréens effectuant leur service national. Cela garantit vraisemblablement un certain niveau d’organisation, de forme physique et de camaraderie; Malheureusement pour Lee, cela signifie également qu’ils ne peuvent effectuer aucun transfert, même lorsque leurs gardiens de but ne sont pas disponibles.

Lee n’était même pas le voltigeur de premier choix : il était le quatrième à être testé entre les bâtons. Même ainsi, il a gardé une cage inviolée pendant 45 minutes et l’équipe de l’armée a mené 1-0 – mais en seconde période, les nerfs sont entrés en jeu, il en a concédé trois et Sangju a perdu dans la dernière minute. Disney n’a pas encore annoncé d’adaptation cinématographique.

1. Jonathan Woodgate

(Crédit image : Getty)

Le début auquel tous les autres débuts sont mesurés. Le classique du genre : s’il s’agissait d’un objet physique, il serait exposé dans une galerie d’art, sans parler d’un musée. C’est la norme d’or des premiers jours au bureau. Le seul, le seul. La Porte du Bois.

Super Jonathan s’est rendu au Bernabeu 17 mois après son arrivée, grâce à une blessure, mais est parti après seulement 66 minutes, après avoir produit une performance légendaire pour toutes les mauvaises raisons. Un but contre son camp comique a été suivi de deux des cartons jaunes les plus inutiles que vous puissiez imaginer, mettant l’arc Galacticos de Teessider dans les livres d’histoire.

C’était un défenseur phénoménal : s’il n’avait pas été blessé, il aurait pu être une légende anglaise. La fourmi à Ledley King’s Dec, si vous voulez. Mais dites aux enfants d’aujourd’hui à quel point Woodgate était bon en tant que joueur et ils ne vous croiront tout simplement pas. Tout cela à cause de cette heure d’horreur.