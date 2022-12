Classé ! Les 10 meilleurs milieux défensifs féminins au monde

Le rôle du milieu de terrain défensif ou tenant en est un à plusieurs facettes.

Cela peut dépendre de la façon dont une équipe aime jouer. Dans notre liste des meilleurs milieux de terrain défensifs féminins au monde, vous trouverez des joueuses qui excellent pour un tacle charnu, aux côtés de joueuses qui choisissent des passes que la plupart des gens feraient. même pas spot.

Le poste a été particulièrement demandé car le football féminin est devenu plus basé sur la possession, Keira Walsh ayant récemment reçu un record du monde dans le cadre de son transfert de Manchester City à Barcelone.

Meilleurs milieux défensifs féminins au monde : 10. Sam Coffey (Portland Thorns)

Nommée dans le meilleur onze de la NWSL après avoir aidé les Portland Thorns à remporter leur troisième titre de championne, cette recrue semble être la solution à long terme aux problèmes des États-Unis au milieu de terrain.

Julie Ertz étant une absente à long terme pour blessure, l’Amérique a eu du mal à trouver un remplaçant. Coffey était le 12e choix au total du repêchage de la NWSL et était un élément essentiel de l’équipe des Thorns, commençant 18 matchs pour eux. Défensivement accomplie tout en étant une passeuse solide du ballon, la capacité de Coffey dans les situations de ballon mort n’est qu’une autre corde à son arc.

9. Ingrid Engen (Barcelone)

Le transfert d’Ingrid Engen de Wolfsburg à Barcelone après seulement quelques saisons a mis en évidence à quel point le milieu de terrain norvégien est bien pensé.

Principalement quelqu’un qui interrompt le jeu, Engen a mis un certain temps à s’adapter au football basé sur la possession de Barcelone et a eu du mal lors de sa première saison au club. Pourtant, il y a des signes cette année qu’elle s’installe mieux avec la blessure d’Alexia Putellas qui lui donne plus d’opportunités pendant quelques minutes.

Cependant, elle reste derrière Keira Walsh et Patri Guijarro dans l’ordre hiérarchique. Il ne fait aucun doute qu’Engen est une joueuse très talentueuse, mais il reste à voir si elle peut vraiment réaliser son potentiel dans un milieu de terrain barcelonais très empilé.

8. Lena Lattwein (Wolfsbourg)

Lena Lattwein de Wolfsburg est une joueuse polyvalente, capable de jouer en tant que milieu de terrain ou plus haut sur le terrain au milieu de terrain. Signé de Hoffenheim la saison dernière, Lattwein joue un rôle de soutien important pour l’autre Lena – Oberdorf de Wolfsburg.

Dans un milieu de terrain rempli de joueuses talentueuses, Lattwein a gagné la confiance du manager Tommy Stroot qui l’a titularisée à chaque match de championnat jusqu’à présent cette saison. Alors qu’elle a eu du mal à percer dans l’équipe d’Allemagne, à seulement 22 ans, il y a beaucoup de développement à venir pour Lattwein.

7. Sophie Ingle (Chelsea)

N’ignorez pas Sophie Ingle. La joueuse de 31 ans continue de diriger le milieu de terrain de Chelsea, le succès de son équipe reposant souvent sur ses performances. Ingle couvre habilement la ligne défensive de Chelsea et du Pays de Galles, en tant que capitaine de son équipe nationale. Le jeu d’Ingle se caractérise par son calme tandis que ses relations avec ses coéquipières lui permettent souvent de monter plus haut sur le terrain ou de reculer en fonction des besoins de l’équipe.

6. Sarah Zadrazil (Bayern Munich)

Elle porte peut-être le maillot n ° 9 de l’Autriche, mais Sarah Zadrazil est l’une des milieux de terrain les plus accomplies du jeu. Jouant à la base du milieu de terrain du Bayern, elle manque rarement un match et a joué un rôle clé dans leur victoire en Frauen Bundesliga lors de sa première saison au club. Excellent défenseur 1 contre 1, Zadrazil a également la créativité nécessaire pour jouer plus en avant en cas de besoin.

Zadrazil a récemment prolongé son contrat au Bayern Munich, preuve de son importance pour l’équipe allemande.

5. Erin Cuthbert (Chelsea)

Il n’y a pas beaucoup de positions sur le terrain dans lesquelles Erin Cuthbert n’a pas joué, mais elle semble s’installer fermement dans un rôle de milieu de terrain central. Auparavant utilisée comme 10, ailière et ailière, Chelsea l’a utilisée cette saison à la fois comme milieu de terrain défensif et comme n ° 8, souvent en combinaison avec Sophie Ingle.

La fusée de poche écossaise est bien connue pour ses immenses quantités d’énergie lorsqu’elle joue – elle a réalisé le deuxième plus grand nombre de tacles de la WSL cette saison – et peut souvent être trouvée tapie sur le bord de la boîte prête à briser un lâche balle dans la lucarne supérieure. Son but pour Chelsea lors de la finale de la FA Cup la saison dernière à Wembley en était un bon exemple.

Ayant été à Chelsea depuis l’âge de 18 ans, Cuthbert a récemment signé un nouveau contrat pour la garder dans l’ouest de Londres pendant au moins deux saisons supplémentaires.

4. Lia Walti (Arsenal)

La milieu de terrain suisse d’Arsenal, Lia Walti, est célèbre pour deux choses : ses « hanches de serpent » et ses deux pieds. Walti a tendance à utiliser son corps pour tromper ses adversaires sur la façon dont elle va se déplacer avec le ballon et sa capacité à passer avec les deux pieds signifie qu’elle est le métronome à la base du milieu de terrain d’Arsenal.

En ce qui concerne les pourcentages d’achèvement, elle est régulièrement proche du sommet de l’équipe d’Arsenal. Walti en est à sa cinquième saison avec Arsenal et est absolument essentielle à la façon dont ils jouent en raison de la manière dont elle fait circuler la possession.

3. Keira Walsh (Barcelone)

Keira Walsh a grandi en regardant les grands du milieu de terrain de Barcelone, alors quand ils sont venus l’appeler cet été, il n’était pas surprenant qu’elle ait envie de bouger.

Quittant son club d’enfance Manchester City pour des frais de transfert record du monde dans le football féminin, le stock de Walsh n’avait augmenté que depuis sa victoire à l’Euro 2022 où elle était sans doute la meilleure joueuse d’Angleterre. Sa passe décisive pour le but d’Ella Toone en finale était un exemple de l’incroyable vision qu’elle a en tant que joueuse, combinée à la capacité technique de la mettre en action. La perte de Manchester City a été le gain de Barcelone avec Walsh qui s’est immédiatement intégré dans l’équipe Blaugrana.

2. Patri Guijarro (Barcelone)

L’un des éléments les plus intrigants de la signature de Keira Walsh de Manchester City était le fait que Barcelone avait déjà un milieu de terrain de classe mondiale à Patri Guijarro. La jeune femme de 24 ans a été repérée par Barcelone lors d’un match contre eux et a rejoint le club catalan un mois après son 17e anniversaire.

La capacité de Guijarro est soulignée dans sa polyvalence sur le terrain. Elle a déjà couvert en tant que défenseur central de Barcelone (y compris lors de leur victoire en finale de la Ligue des champions contre Chelsea) et après la blessure d’Alexia Putellas, a joué plus d’un 8 rôle cette saison. Cependant, c’est à la base du milieu de terrain qu’elle est vraiment à son meilleur. Là, elle est capable de jouer la plus grande variété de passes, certaines d’entre elles d’une qualité absolument exceptionnelle, et son calme sur le ballon est contagieux.

1. Lena Oberdorf (Wolfsbourg)

Lorsque vous regardez Lena Oberdorf jouer au milieu de terrain, il est facile de la confondre avec deux joueuses, tant le terrain qu’elle couvre est grand. Oberdorf n’a que 20 ans mais son talent suprême ne fait aucun doute. Fort physiquement mais aussi un lecteur fantastique du jeu, Oberdorf n’a pas peur de mettre un tacle dur si nécessaire.

Elle a été nommée Jeune Joueuse du Tournoi à l’Euro 2022 et a terminé quatrième lors du vote Ballon D’Or cette année. Oberdorf semble être la star de l’Allemagne et de Wolfsburg pour les années à venir.