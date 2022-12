Classé ! Les 10 meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 a culminé de la seule manière possible.

L’Argentine et la France ont sans aucun doute été les deux meilleures équipes de la compétition. Les deux d’entre eux ont eu plus de cris de joueur du tournoi que tout autre et à Lionel Messi et Kylian Mbappe, ils ont tous les deux les deux seules étoiles avec cinq buts chacun.

Mais ce n’est pas tout… voici nos 10 meilleurs joueurs du tournoi.

10. Dominic Livakovic

(Crédit image : Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images)

Une défense qui pourrait tenir presque jusqu’à la fin des temps a été soutenue par un gardien de but à l’aise pour se mettre sous les feux de la rampe en cas de besoin.

Dominic Livakovic était chaque centimètre la superstar de ce tournoi, plus qu’égalant les goûts de Luka Modric quand il était temps de briller. Ses arrêts ont maintenu la Croatie dans le tournoi à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne les tirs au but. Le gardien de but hors concours du tournoi – et l’une des vedettes de l’évasion.

9. Enzo Fernández

(Crédit image : Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Il s’est annoncé sur la scène mondiale en entrant dans la mêlée contre le Mexique et en marquant un mondial. C’était un but si bon que Leo Messi l’a célébré plus que le sien de ce même match.

L’intrigant de Benfica a été spectaculaire au milieu de terrain argentin, faisant la course dure aux côtés d’Alexis Mac Allister. La course de l’Albiceleste à la finale a été, en partie, grâce à un jeune au centre du parc.

8. Cody Gakpo

(Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

La magie mercurielle des équipes de Louis van Gaal dans les compétitions à élimination directe a été étrangement atténuée huit ans après les têtes saumonées de Robin van Persie et Tim Krul venant juste pour les tirs au but – à part, bien sûr, des 10 minutes folles de Wout Weghorst contre l’Argentine.

Mais Cody Gakpo était plus que brillant dans un line-up néerlandais plutôt terne. La star du PSV a marqué dans les trois matches de groupe – un avec sa tête, un avec son pied gauche et un avec son droit – se révélant être l’une des étoiles montantes exceptionnelles du football européen. Si les Oranje lui avaient donné un peu plus de service, peut-être qu’il serait à la recherche d’un Soulier d’Or.

7. Jude Bellingham

(Crédit image : Getty)

Oh, ce n’est pas seulement le parti pris britannique. Le fait que Jude Bellingham participe à sa première Coupe du monde à l’âge de 19 ans et dirige le milieu de terrain sur chaque étape qu’il a honorée montre exactement à quoi nous avons affaire, ici.

De la tête imposante qui a ouvert la campagne de l’Angleterre à la starlette de Dortmund beuglant des instructions à ses coéquipiers seniors alors que le monde s’effondrait autour d’eux après le penalty contre la France, Bellingham a été tout simplement magnifique. Espérons que ce soit son premier de nombreux grands tournois pour les Three Lions – et le dernier d’un tel chagrin.

6. Sofiane Amrabat

(Crédit image : Getty Images)

Peu de gens auraient mis un milieu de terrain défensif de la Fiorentina dans le cadre pour être le destructeur déterminant du tournoi 2022 – mais Sofyan Amrabat a été le moteur de la machine marocaine.

Il a donné le ton et a accompli un sale travail considérable dans une équipe qui s’est assise pour absorber la pression à certains moments, s’avançant pour appuyer et maintenir la chaleur allumée dans d’autres. Il a été presque sans faute – ce ne serait pas une surprise si c’est la compétition qui lui vaut de passer à une plus grande équipe.

5. Achraf Hakimi

(Crédit image : Images sportives de qualité/Getty Images)

La boussole des Lions de l’Atlas, toujours pointée vers le nord. Bono a été remplacé à la dernière minute lors d’un match, Noussair Mazraoui est entré et sorti sur le flanc opposé, tandis que Romain Saiss et Nayef Aguerd ont tous deux soigné des blessures tout au long du tournoi.

Achraf Hakimi a traversé tout cela, menant le Maroc dans les attaques, tandis que Hakim Ziyech s’en est mêlé. Son rythme de récupération électrique était tout aussi essentiel, alors que l’icône de ce tournoi pour la nation nord-africaine pourrait bien être l’arrière latéral du PSG panenka ‘ face à l’Espagne lors des tirs au but. Comme beaucoup de Marocains, il n’est pas né sur les côtes du pays – mais il incarne tout ce qui est formidable de ce côté-ci.

4. Josko Gvardiol

(Crédit image : Getty Images)

Sans faute… enfin, jusqu’à ce que Leo Messi l’emmène faire un tour en demi-finale. Mais nous ne lui en tiendrons pas rigueur.

Josko Gvardiol a été stupéfiant en défense pour la Croatie, devenant l’une des têtes les plus calmes et les plus fiables de l’équipe – et ce n’est pas un mince exploit pour une équipe qui compte Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic au milieu de terrain. L’équipe du RB Leipzig était inspirante, forte et capable de lancer des attaques, tout en sachant exactement quand sortir et rencontrer des attaquants.

À seulement 20 ans, cela semble être le premier de nombreux tournois. Il ne serait pas surprenant qu’il devienne la nouvelle star que la Croatie construit autour de l’après-Modric.

3. Antoine Griezmann

(Crédit image : Getty Images)

En 2018, Antoine Griezmann était le noyau d’une équipe au n ° 10, le meilleur buteur des Bleus, prenant des pénalités et dépassant Olivier Giroud pour voler le tonnerre et apporter la foudre. La différence que quatre ans peuvent faire est incroyable.

Au niveau des clubs, les fortunes ont été mitigées – mais Griezmann compte plus de 70 matches internationaux consécutifs et combine les meilleurs aspects des matchs de Paul Pogba et N’Golo Kante en l’absence de l’axe du milieu de terrain. La star de l’Atletico a été implacable – dans la presse, dans sa course au milieu de terrain, devenant un type de joueur très différent pour les Français cette fois-ci.

Griezmann a trouvé un espace que personne d’autre ne pouvait, créant dans les moments les plus importants et étant l’étincelle autour de laquelle tournent les hommes de Didier Deschamps. Il y a une raison pour laquelle il est imparable.

2. Kylian Mbappé

(Crédit image : François Nel/Getty Images)

Personne n’a jamais eu l’air aussi prêt à être une superstar : il ne fait aucun doute qu’il battra le record de tous les temps de Miroslav Klose, n’est-ce pas ?

Tout a été dit lorsque l’Angleterre a affronté la France en quart de finale du tournoi et a immédiatement paniqué sur la façon dont ils allaient le contenir. Mbappe a également été brillant comme d’habitude au Qatar, marquant cinq buts, retournant les arrières latéraux et sortant à peine de la deuxième vitesse jusqu’à ce qu’il ait besoin de mettre les postcombustion.

Mbappe était destiné au sommet en 2018 – maintenant, il y est. On dirait que c’est dans la paume de sa main combien de temps il reste ici.

1.Lionel Messi

(Crédit image : Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

À certains égards, 2022 a été une remontada pour Leo, comme il n’a jamais eu à gérer auparavant.

Personne n’avait jamais douté de lui, tout au long de sa carrière – pourtant, depuis son arrivée au PSG, on se demande s’il l’avait perdu : s’il avait dépassé son meilleur niveau. Il y a là un parallèle avec Cristiano Ronaldo (comme c’est généralement le cas).

Quelle façon de répondre à vos détracteurs. Lionel Messi est revenu sur le trône d’une manière ou d’une autre au Qatar, menant l’Argentine d’une manière très différente de Diego Maradona. Il a été sans effort, offrant des moments de superstar qui dureront toute une vie : que ce soit la passe décisive de Nahuel Molina contre les Pays-Bas ou le coup à distance contre le Mexique, ce n’est pas seulement l’Albiceleste qui a tourné autour de lui, c’est le monde entier.