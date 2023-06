Classé ! Les 10 meilleurs joueurs de Chelsea de tous les temps

Chelsea est l’un des clubs de football anglais les plus titrés de l’histoire, ayant remporté 34 trophées – dont deux ligues des champions – depuis la création du club en 1905.

Au cours de cette période, certains des meilleurs joueurs du football mondial ont orné le maillot des Blues, marquant leur autorité dans l’histoire du club et inscrivant leurs noms dans le panthéon des grands qui ont exercé leur métier dans l’ouest de Londres.

Alors que Winston Bogarde a certainement eu un impact, euh, à Stamford Bridge, ne faisant que 11 apparitions au cours de ses quatre saisons, tout en empochant 40 000 £ par semaine, certains autres se sont légèrement mieux comportés lorsqu’ils ont enfilé le maillot de Chelsea.

Dessous, QuatreQuatreDeux passe en revue les 10 meilleurs joueurs de Chelsea de tous les temps, séparant les grands des légendes, et même ceux qui méritent une statue au stade du club.

Les 10 meilleurs joueurs de Chelsea de tous les temps

10. Peter Sillett (1953-62)

Peter (à droite) avec son frère John (à gauche), qui ont tous deux joué pour Chelsea ensemble (Crédit image : Getty Images)

Ashley Cole et Steve Clarke méritent des mentions honorables, mais en tant qu’arrière latéral, Sillett avait le lot. Décrit par Stanley Matthews comme le meilleur défenseur contre lequel il a joué et par Roy Bentley comme l’un des meilleurs passeurs qu’il ait jamais vus, Sillett avait également le sens du but, seulement dépassé par un autre – plus sur lui plus tard – des défenseurs cliniques de Chelsea.

Sillett a remporté le titre avec les Blues en 1955 et aurait remporté bien plus que ses trois sélections en Angleterre sans une approche détendue du jeu. Pourtant, il a fait plus de 250 apparitions pour Chelsea au cours de ses 11 années au club, marquant plus de 30 buts.

9. Ron Harris (1961-80)

(Crédit image : Getty Images)

Lorsque vous êtes mieux connu pour le sobriquet «Chopper», il n’est pas étonnant que les gens remettent en question votre capacité de footballeur, mais en plus d’être capable de le distribuer – et le garçon pourrait-il le distribuer – Harris était un défenseur central de pas peu de capacité, jouant seulement cinq matchs sur 800 pour les Blues, principalement dans l’élite. Il reste le principal créateur d’apparences du club, ce qui n’est pas une mince affaire pour un défenseur central de 5″8 à cette époque du jeu.

Après avoir remporté la Coupe de la Ligue en 1965, Harris a mené les Blues aux victoires de la FA Cup et de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1970 et 1971 respectivement. Bien qu’il n’ait jamais joué pour l’équipe senior d’Angleterre, Harris s’est avéré influent auprès d’une équipe réussie de Chelsea au cours de ses 19 saisons avec son équipe d’enfance.

8.Jimmy Greaves (1957-61)

(Crédit image : Getty Images)

Mieux connu comme une légende des Spurs et de l’Angleterre, c’est pour Chelsea que Greaves a été le plus prolifique, marquant près d’un but par match au cours de ses quatre saisons – 132 au total pour ce qui était en grande partie une équipe de première division en difficulté – avant de partir pour l’AC Milan peu après son 21e anniversaire.

Gérer un retour aussi prolifique lors de ses premières saisons dans le football professionnel semble presque incompréhensible – Greaves a empoché 22 fois alors qu’il n’avait que 17 ans.

L’un des (Ted) «Drake’s Ducklings», une réponse moins réussie aux Busby Babes, Greaves a combiné rythme et capacité de dribble avec une finition mortelle – un véritable phénomène. Il n’est pas étonnant qu’il ait inscrit un total apparemment inatteignable de 357 buts dans le football anglais, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du football de haut niveau dans ce pays.

7. Petr Cech (2004-15)

(Crédit image : Getty Images)

Il a fallu un certain temps avant que Cech ne retrouve son meilleur niveau après la collision avec Stephen Hunt en octobre 2006 qui a laissé le gardien tchèque avec une fracture du crâne. Cependant, avant cela, il était impérieux alors que Chelsea remportait des titres de Premier League consécutifs, battant plusieurs records de feuille blanche en cours de route.

Parmi les meilleurs d’une nouvelle génération de stoppeurs qui étaient tout aussi habiles à faire des arrêts, à dominer leur boîte et à utiliser leurs pieds, il a remporté deux autres titres de Premier League et tous les autres trophées nationaux et européens majeurs avant de rejoindre Arsenal dans le chant du cygne de son carrière. Cech devance de peu le légendaire Peter Bonetti, qui a joué près de 500 fois pour les Blues au cours de ses années de jeu estimées.

6. Gianfranco Zola (1996-2003)

(Crédit image : Getty Images)

Si Ruud Gullit était la signature la plus importante de Chelsea – en fait, le catalyseur pour qu’ils deviennent finalement une superpuissance mondiale – alors la première signature du Néerlandais, après avoir été nommé joueur-manager à l’été 1996, était la plus populaire.

Zola a remporté deux FA Cups, une Coupe de la Ligue et une Coupe des vainqueurs de coupe avec les Bleus, mais, plus que cela, il était une combinaison rare de génie et de gentilhomme, aimé de ses propres fans et admiré de tous les autres. Le petit italien représente tout ce qui est bon dans la prise de contrôle de Chelsea avant Abrahamovic, offrant beaucoup de flair aux fans pour s’enthousiasmer chaque semaine.

5.Roy Bentley (1948-56)

(Crédit image : Getty Images)

Bentley, né à Bristol, n’a déménagé au sud de Newcastle que sur avis médical dans le but de soigner un problème pulmonaire, et a d’abord eu du mal à remplir les bottes de Tommy Lawton. Mais après avoir trouvé sa place en tant qu’attaquant en profondeur, Bentley est devenu le modèle de régularité, son tir puissant et ses prouesses aériennes lui permettant de battre le double des chiffres pendant huit saisons consécutives.

Bentley a trouvé le chemin des filets 21 fois au cours de la campagne 1954/55 – dont deux contre ses rivaux les Wolves – lorsqu’il a dirigé Chelsea vers son tout premier trophée, le titre de champion. Après avoir marqué 150 buts en 367 apparitions, Bentley est le cinquième co-meilleur buteur de Chelsea, un exploit incroyable pour quelqu’un qui n’a passé que huit ans dans l’ouest de Londres.

4. Didier Drogba (2004-12, 2014-15)

(Crédit image : Getty Images)

Pour cette finale de la Ligue des champions 2012 contre le Bayern Munich, où il a marqué une tête de balle, puis plus tard le penalty gagnant lors de la fusillade, Drogba ferait cette liste. Cependant, il a accompli bien plus à Stamford Bridge, remportant de nombreux trophées au cours de ses deux passages au club.

Arrivé relativement tard au grand moment à 26 ans, son mélange de rythme, de puissance et de capacité à marquer des buts a rendu Drogba presque injouable à un moment donné pendant sa pompe Blues, et il avait le don de marquer des buts en finale de coupe. Son intronisation au Temple de la renommée de la Premier League en 2022 n’était qu’une récompense pour le temps impérieux de l’ivoirien qui a intimidé les défenseurs et trouvé cliniquement le fond du filet avec toutes sortes de finitions.

3.Peter Osgood (1964-74)

(Crédit image : Getty Images)

De la légende amateur Vivian Woodward aux stars d’avant-guerre Hughie Gallacher et Tommy Lawton, en passant par Kerry Dixon dans les années 80 et plus récemment Drogba et Diego Costa, l’histoire de Chelsea est parsemée d’excellents avant-centres. Aucun, cependant, n’était aussi emblématique que le «roi de Stamford Bridge», dont la statue se dresse à l’extérieur de la tribune ouest.

Grand mais habile, ‘Ossie’ a joué un rôle clé dans deux triomphes à Chelsea; marquant à chaque tour sur le chemin de la levée de la FA Cup en 1970, et trouvant le filet dans les deux matchs de la finale un an plus tard alors que les Bleus remportaient la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Osgood était également résilient, comme en témoigne son retour d’une jambe cassée en 1967 où il a adapté son jeu pour devenir un milieu de terrain central. Telle était sa qualité, il a duré sept ans de plus à Stamford Bridge jusqu’à son départ pour Southampton en 1974. Une véritable légende de Chelsea.

2. Frank Lampard (2001-14)

(Crédit image : Getty Images)

Il y a peut-être un argument à faire valoir pour que Frank occupe la première place, mais, quoi qu’il en soit, Lampard a été exceptionnel au cours de ses 13 années à Chelsea. Une signature de 11 millions de livres sterling de West Ham, où son temps a été éclipsé par des accusations de népotisme et des railleries sur son poids, Lampard a prouvé sa classe et son professionnalisme au cours des prochaines saisons chargées de trophées à Stamford Bridge.

Possédant un QI élevé sur et en dehors du terrain, Lampard était tout ce qu’un milieu de terrain moderne devrait être, mais c’est sa capacité à marquer des buts qui s’est démarquée. Il a confortablement battu le double des chiffres pendant 10 saisons consécutives, marquant plus de 20 dans cinq d’entre elles, et a dépassé le record du club de tous les temps de Bobby Tambling en mai 2013.

En effet, 211 buts en 648 apparitions est un certain retour pour un milieu de terrain, sans parler de celui qui joue régulièrement dans certains des plus grands matchs du football mondial.

1. John Terry (1998-2017)

(Crédit image : Getty Images)

Peu de gens peuvent remettre en question la cohérence et la qualité de la défense de Terry au cours des près de 20 ans qu’il a passés à Chelsea, dont il a dirigé la majorité en tant que capitaine. Son leadership a régulièrement inspiré les autres à améliorer leur jeu, tandis que sa distribution depuis la défense centrale était certainement sous-estimée.

Il est également le défenseur le plus performant de l’histoire de Chelsea, avec 67 buts remarquables en 717 matchs avec les Blues. Ce n’est pas trop surprenant, cependant, compte tenu de sa détermination à gagner chaque balle qui est entrée dans l’une ou l’autre des cases. Soulever 14 trophées en tant que skipper ne nuit certainement pas non plus à son image de joueur, y compris la Ligue des champions et cinq titres de Premier League.