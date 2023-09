Le rôle d’un gardien de but a peut-être changé plus que celui de tout autre rôle sur le terrain au cours des deux dernières décennies. Les gardiens de but, dans leur ensemble, ont également changé.

C’étaient les membres les plus excentriques de tous les XI : les non-conformistes que l’on ne voudrait pas croiser. Les gardiens contemporains, cependant, sont des personnages plus calmes et posés qui cultivent cette confiance à travers l’équipe avec une distribution habile et la capacité de balayer la ligne de fond comme jamais auparavant.

En 23 ans, on a vu toutes sortes de gardiens – mais aucun meilleur que ces 10…

Classé ! Les 10 meilleurs gardiens du 21ème siècle

10. Hugo Lloris

Lloris a acquis une plus grande reconnaissance pour ses capacités exceptionnelles après avoir rejoint la Premier League avec Tottenham en 2012. Dans les années qui se sont écoulées depuis que les Spurs ont dépensé 11,8 millions de livres sterling pour le recruter à Lyon, l’international français a démontré à un public plus large qu’à son meilleur, il était aussi courageux car il était discret.

Il a également été l’un des meilleurs balle au pied pour l’époque à laquelle il a joué : c’est-à-dire que l’époque qui la précède immédiatement est la norme.

9. Jules César

Autrefois décrit par nul autre que le grand italien Gianluca Pagliuca comme le meilleur du monde, Cesar a pris la place de Francesco Toldo dans l’équipe première de l’Inter (qui était un gardien si assuré que seul le malheur de sa carrière coïncidant avec celui de Buffon l’a empêché de gagner un plus grand respect international). . Cesar s’est également révélé être le gardien brésilien calme et constant que Taffarel, Marcos et Dida ne pourraient jamais être, remportant 87 sélections pour le Brésil. Sélection.

Une fin de carrière au QPR s’est avérée malheureuse et en janvier 2018, à 38 ans, Cesar est retourné à Flamengo, le club dans lequel il a débuté sa carrière. Cependant, son plus grand moment est survenu lors de la saison 2009/10, lorsqu’il a été si influent dans le triplé historique de l’Inter qu’il a été nommé gardien de club de l’année par l’UEFA.

8. David de Géa

Successeur de longue date d’Edwin van der Sar à Manchester United, et dans son équipe nationale d’Iker Casillas, certains oublient que De Gea avait de gros gants à remplir. Pourtant, après des débuts difficiles, il est devenu la plus grande force de United dans les moments difficiles qui ont suivi la retraite de Sir Alex Ferguson. Pour l’Espagne, grâce à ses capacités, le déclin d’Iker Casillas n’a pas été le traumatisme qu’il aurait pu être.

Ses dernières années à United ne devraient jamais enlever à quel point cet homme était bon à son apogée. En 2017/18, il était sans doute le meilleur gardien de but du football anglais.

7. Víctor Valdés

Premier des « gardiens de balayage » des temps modernes, Valdés était également un atout important dans peut-être la plus grande équipe de tous les temps : le Barcelone de Pep Guardiola de 2008 à 2012.

Au cours de cette période, le joueur de 36 ans, aujourd’hui à la retraite – autrefois étrangement sous-estimé – a remporté ses deuxième et troisième titres de Ligue des champions, au milieu d’un total plus large de 14 honneurs majeurs. Il a également été si régulier qu’il a surpassé le grand Andoni Zubizarreta en tant que gardien ayant réalisé le plus d’apparitions pour le club catalan.

6. Olivier Kahn

Si Kahn est surtout connu pour ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde 2002, au cours de laquelle l’Allemagne a atteint la finale de manière inattendue, c’est en grande partie parce qu’il avait besoin de bien jouer dans une équipe limitée. Le joueur alors âgé de 32 ans n’a concédé qu’une seule fois alors que l’Allemagne atteignait la finale de la Coupe du monde, mais ses superbes performances ont été cruellement minées par une erreur rare qui a conduit Ronaldo à marquer le premier de ses deux buts vainqueurs. Malgré cela, Kahn est quand même devenu le premier gardien de but à remporter le Ballon d’Or du meilleur joueur de la Coupe du Monde.

En club avec le Bayern Munich, il avait peu de souvenirs aussi doux-amers. L’Allemand a remporté 16 trophées majeurs, le plus satisfaisant de tous étant peut-être celui où il a arrêté trois tirs au but de Valence pour assurer la victoire en finale de la Ligue des champions 2001.

5. Manuel Neuer

L’international allemand est largement considéré comme l’un des meilleurs au monde depuis plus d’une décennie et le modèle de ce que devrait être un gardien de but des temps modernes. Il a également remplacé Kahn de manière convaincante, tant en club qu’en pays, après avoir remporté la Coupe du monde et joué un rôle déterminant au sein du Bayern Munich, devenant ainsi la première équipe allemande à remporter le triplé de la Bundesliga, de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des champions en 2012/13 – et la deuxième. -jamais en 2019/20.

L’anticipation, l’autorité et l’agilité de Neuer, alliées à ses capacités de footballeur, signifiaient que seule la longévité était requise avant d’atteindre la parité avec les meilleurs. Il a certainement mérité ce statut au cours des dernières saisons.

4. Petr Cech

S’il n’y avait pas eu une collision avec Stephen Hunt de Reading alors qu’il était à Chelsea en 2006, qui lui avait valu une fracture du crâne, nécessitant une neurochirurgie et le port d’un casque de protection pour le reste de sa carrière, le Tchèque de 35 ans aurait pu devenir le plus grand des temps modernes.

Depuis son arrivée à Chelsea en 2004 jusqu’à cette blessure (après quoi il a réalisé de très bonnes performances sans retrouver les niveaux extraordinaires qu’il avait atteint autrefois), Cech a été véritablement impérieux. Pendant deux ans, il a été extrêmement difficile à marquer et il a été le meilleur du monde.

3. Edwin van der Sar

Gardien de but qui a cédé la place à Buffon à la Juventus, Van der Sar a fait un transfert surprise à Fulham en 2001, mais c’est son transfert à Manchester United en 2005 qui a véritablement établi son héritage. Il a finalement pris sa retraite après six ans à Old Trafford, suite à la défaite contre Barcelone en finale de la Ligue des champions 2011, mais à l’âge de 40 ans et après avoir vécu un merveilleux été indien et une excellente carrière.

Sa longévité est extraordinaire. Le Néerlandais était le gardien de l’Ajax lorsque l’Ajax est devenu champion d’Europe en 1995 et a récidivé 13 ans plus tard lorsque son arrêt aux tirs au but a permis à Manchester United de remporter la finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2008. Tout au long de sa carrière, Van der Sar a fait preuve d’autorité et de calme sur un pied d’égalité. mesure, performant constamment à un niveau d’élite avec un minimum de tracas.

2. Iker Casillas

Il y aura toujours ceux qui penseront que Casillas était supérieur à Buffon alors que l’Espagnol était à son apogée. Casillas est celui qui, en 2000, est devenu vainqueur de la Ligue des champions quelques jours seulement après son 19e anniversaire. Il a également joué un rôle crucial dans les victoires de l’Espagne lors de deux championnats d’Europe et d’une Coupe du monde entre 2008 et 2012. Pourtant, son déclin – qui avait commencé bien avant qu’il ne quitte le Real Madrid pour Porto en 2015 – semblait prématuré.

Le leadership de Casillas et les arrêts inspirants qu’il a été capable de produire – d’Arjen Robben lors de la finale de la Coupe du monde 2010 sont aussi déterminants que n’importe quel autre – ont été ses plus grandes forces.

1. Gianluigi Buffon

Le maître des temps modernes a peut-être produit sa meilleure forme à ses débuts à la Juventus, mais il a maintenu ce niveau pendant longtemps – et le fait qu’il y ait eu si peu de points bas dans sa carrière est ce qui fait de lui le meilleur.

Même ce qui aurait dû être considéré comme le point le plus bas de sa carrière – la relégation de la Juve en Serie B après Calciopoli lors de la victoire de l’Italie à la Coupe du monde en 2006 – a finalement contribué à sa réputation. La loyauté dont il a fait preuve pour rester à Turin et aider le club à retrouver sa place parmi les meilleures équipes européennes a confirmé sa place de légende auprès des supporters de la Juventus.

Son incroyable longévité a plus que justifié que la Juve dépense ce qui était alors un record mondial de discorde, 52 millions d’euros pour un gardien de but en 2001. Les 176 sélections italiennes de Buffon représentent également un record et dépassent de manière convaincante le précédent record italien de 111 détenu autrefois par le brillant Dino Zoff. .

