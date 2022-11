Classé ! Les 10 meilleurs défenseurs centraux féminins du monde

Être défenseur central peut parfois sembler une tâche ingrate. La pression pour ne pas faire d’erreur pour votre équipe est élevée alors que c’est rarement un poste qui est considéré comme un rôle glamour.

Mais dans le football féminin, bon nombre des meilleurs défenseurs centraux féminins du monde ont déjà joué au clair de lune dans des rôles plus offensifs, ce qui a conduit à un large éventail de défenseurs centraux jouant au ballon et marquant des buts. Voici les dix meilleurs défenseurs centraux féminins au monde en ce moment.

Meilleurs défenseurs centraux féminins au monde : 10. Dominique Janssen (Wolfsburg)

(Crédit image : Getty Images)

L’influence croissante de Wolfsburg au sein du football féminin européen pourrait provenir de sa ligne d’attaque étincelante, mais Dominique Janssen a joué un rôle important dans la construction de la base solide à partir de laquelle elle peut attaquer.

Janssen a déménagé à Wolfsburg en 2019, après avoir fait 100 apparitions pour Arsenal. La défenseuse néerlandaise, qui a remporté l’Euro en 2017, a deux pieds et utilise souvent son physique à bon escient pour se défendre contre ses adversaires. Janssen est également célèbre pour sa capacité à sortir des situations de ballon mort, marquant sept buts pour les champions d’Allemagne la saison dernière, dont deux pénalités.

9. Magda Eriksson (Chelsea)

(Crédit image : Getty Images)

La capitaine suédoise de Chelsea, Magda Eriksson, a présidé la période la plus réussie de l’histoire du club. Sous la direction d’Eriksson, Chelsea a remporté trois titres WSL, deux Coupes FA, deux Coupes de la Ligue et a atteint sa toute première finale de Ligue des champions. La capacité d’Eriksson en possession a été la clé de leur succès ainsi que son calme en défense. Capable de jouer dans un arrière trois ou un arrière quatre, ainsi que de remplacer actuellement l’arrière gauche, Eriksson s’est imposée comme l’une des défenseuses les plus fiables du football mondial.

8. Wendie Renard (Lyon)

(Crédit image : Getty Images)

Personne n’a remporté plus de trophées en Ligue des champions que Wendie Renard, qui a remporté son huitième avec Lyon la saison dernière. L’un des plus grands atouts de Renard est sa taille. Debout à 6’2 “, elle domine la plupart des autres joueuses en l’aidant à la fois à défendre sa propre boîte et à attaquer les adversaires. Alors que Renard, qui a maintenant 32 ans, a perdu une partie de sa vitesse au cours des deux dernières années, elle reste un leader important à Lyon et en France.

7. Kadeisha Buchanan (Chelsea)

(Crédit image : Getty Images)

La destination de Kadeisha Buchanan, sans contrat, était l’une des révélations les plus attendues du mercato d’été. Buchanan avait joué un rôle clé dans la récente domination de Lyon sur le football européen, après avoir passé six saisons au club, remportant cinq titres de champion et cinq ligues de champions pendant cette période. Elle a également aidé le Canada à remporter l’or aux Jeux olympiques de 2021, jouant plus de minutes que n’importe qui d’autre dans l’équipe.

Buchanan est bien connue pour sa capacité à sortir de la défense et à faire progresser le ballon. Malgré un début de vie difficile à Chelsea après avoir concédé un penalty lors de son match d’ouverture et marqué un but contre son camp, elle semble déjà avoir trouvé une place de titulaire.

6. Alex Greenwood (Manchester City)

(Crédit image : Getty Images)

Pendant longtemps, Alex Greenwood a été principalement considérée comme une arrière gauche, mais sous Gareth Taylor à Manchester City, elle est revenue dans le rôle d’arrière central gauche qu’elle a joué plus tôt dans sa carrière. La capacité de passe de Greenwood est au cœur de ses compétences, le fait qu’elle soit du pied gauche étant également un atout majeur. Elle a rassemblé la défense de Manchester City au cours d’une saison où ils ont désespérément lutté contre les blessures, les aidant à sécuriser le football de la Ligue des champions ainsi que la Coupe de la Ligue.

Greenwood a fait plus de passes dans le dernier tiers que quiconque dans la WSL la saison dernière, et avec Manchester City ayant perdu son principal progresseur du ballon à Keira Walsh au cours de l’été, le rôle de Greenwood semble être encore plus essentiel.

5. Griedge Mbock (Lyon)

(Crédit image : Getty Images)

Une grande partie du mauvais début de saison de Lyon peut être attribuée à l’absence de Griedge Mbock. L’internationale française de 27 ans s’est blessée au genou en début de saison et la défense lyonnaise peine sans elle. Tout comme Renard et Buchanan, Mbock a brillé en tant que membre de longue date de l’équipe lyonnaise qui a tenu le reste de l’Europe à distance au cours des cinq dernières années.

Mbock s’est également associé à Renard au niveau international, aidant la France à atteindre les demi-finales de l’Euro 2022, la première fois dans l’histoire du pays qu’ils allaient aussi loin dans une compétition. Sa relation avec Renard a été l’épine dorsale du club et du pays.

4. Irene Paredes (Barcelone)

(Crédit image : Getty Images)

L’équipe féminine de Barcelone a choqué l’Europe avec son football rapide basé sur la possession, mais une grande partie de son plan tactique consiste à s’appuyer fortement sur ses deux défenseurs centraux pour défendre de grandes quantités d’espace. Le recrutement d’Irene Paredes du Paris St-Germain, où elle les avait aidés à remporter leur tout premier titre de champion en 2020-21, faisait partie d’un plan leur permettant de prendre encore plus de risques à l’avenir. Paredes est bonne dans les airs et lit bien le jeu, ce qui lui permet de rattraper le terrain lorsque les équipes font une pause à Barcelone.

Irene Paredes a également été capitaine de l’équipe nationale espagnole, mais les objections à l’entraînement de Jorge Vilda l’ont laissée ostracisée de l’équipe, ainsi que de nombreux autres joueurs de Barcelone. Reste à savoir si Paredes reviendra dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2023.

3. Leah Williamson (Arsenal)

(Crédit image : JUSTIN TALLIS / AFP)

S’il y avait eu le moindre doute sur la nomination de Leah Williamson capitaine de l’Angleterre avant l’Euro 2022, il s’est fermement éteint pendant le tournoi. Bien qu’elle n’ait joué que 7 minutes de tournoi de football auparavant pour l’Angleterre, elle a mené son équipe à soulever le trophée avec compétence.

La capacité de Williamson sur le ballon est bien connue, incitant même la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman à l’utiliser au milieu de terrain pendant une grande partie de l’année. Qu’il s’agisse de porter le ballon par l’arrière ou de le passer vers l’avant, Williamson est incroyablement polyvalent en matière de progression. Sa capacité à effectuer de grands changements de jeu est essentielle pour Arsenal, qui s’est appuyé sur elle au cœur de sa défense au cours des six dernières saisons.

2. Mapi Leon (Barcelone)

(Crédit image : Getty Images)

Alors qu’Irene Paredes est utilisée à Barcelone pour tout nettoyer, c’est Mapi Leon qui est l’autre défenseur central le plus souvent vu sur la ligne médiane. Leon aide à recycler la possession du célèbre milieu de terrain de Barcelone tout en permettant à l’arrière gauche Fridolina Rolfo de bombarder vers l’avant en fermant les ailiers de l’opposition.

Sa capacité sur coups de pied arrêtés est l’une des meilleures au monde avec Leon qui a déjà marqué une fois et aidé deux fois dans la ligue espagnole cette saison. Ses coins du pied gauche manquent rarement leur cible avec une précision extrême. Elle n’est pas non plus étrangère aux derniers tacles et à 27 ans, elle entre vraiment dans son apogée.

1. Millie Bright (Chelsea)

(Crédit image : Getty Images)

Millie Bright a longtemps été la joueuse que vous vouliez dans votre équipe mais qui a toujours eu cette erreur en elle. Un plaquage intempestif, un dégagement raté. Mais au cours des deux dernières saisons, elle a lentement éliminé ces erreurs individuelles de son jeu pour devenir l’une des joueuses les plus fiables de son club et de son pays. Bright n’a toujours pas peur de lancer le ballon au sol si nécessaire, mais sa défense sans fioritures lui a valu de nombreux admirateurs.

Un leader discret (Bright est vice-capitaine de Chelsea et de l’Angleterre) qui est toujours prêt à intervenir en cas de besoin, on peut également compter sur elle pour la fusée occasionnelle. Cela a conduit la manager de l’Angleterre Sarina Wiegman à la placer devant plus d’une fois, l’entraîneur de Chelsea Emma Hayes lui emboîtant le pas.