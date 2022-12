Classé ! Les 10 meilleures meneuses de jeu féminines au monde

Le rôle de meneur de jeu est l’un des postes les plus déifiés du football, et ce n’est pas différent dans le football féminin. La créativité et la responsabilité qui incombent à ces joueurs dans leurs fonctions en font souvent les visages de leurs équipes.

Voici notre top dix des meilleurs meneurs de jeu féminins au monde.

Meilleures meneuses de jeu féminines : 10. Lina Magull (Bayern Munich)

Pour le Bayern Munich et l’Allemagne, Lina Magull est une leader. C’est une joueuse sur laquelle on peut toujours compter dans son équipe, pas nécessairement parce qu’elle va toujours marquer un but incroyable ou faire quelque chose d’incroyablement créatif, mais parce qu’elle est si constante, elle fait régulièrement la différence avec elle. travail au ballon.

Elle a également montré cet été qu’elle pouvait vraiment l’allumer quand ça compte. Magull a marqué trois buts pour l’Allemagne lors de l’Euro alors qu’ils atteignaient la finale, dont un égaliseur merveilleusement bien pris contre l’Angleterre à Wembley. Son travail acharné dans la haute structure de pressage allemande a fait d’elle un élément clé de l’équipe.

9. Mariona Caldentey (Barcelone)

Mariona Caldentey n’est que l’un des nombreux meneurs de jeu de Barcelone qui ont grandi en regardant Lionel Messi jouer pour le club. Le joueur de 26 ans est en fait incroyablement polyvalent, avec la capacité de jouer sur les deux ailes ou en tant qu’attaquant central, ainsi que dans le rôle de numéro 10. Elle a récemment montré sa capacité technique avec un but fantastique, marqué depuis la ligne médiane contre Rosengard en Ligue des champions.

8. Caroline Weir (Real Madrid)

Caroline Weir a longtemps été l’une des joueuses les plus sous-estimées de la WSL, un élément crucial du milieu de terrain de Manchester City, mais c’est grâce à son transfert au Real Madrid cet été qu’elle s’est vraiment épanouie. À Madrid, elle est devenue la pièce maîtresse de cette équipe espagnole, parfois utilisée à grande échelle mais autorisée à dériver où elle veut.

Weir a joué un rôle central dans l’attaque du Real Madrid, enregistrant cinq buts et cinq passes décisives lors de ses neuf premières apparitions en Liga F, ainsi que le but qui a éliminé son ancien club de Manchester City de la Ligue des champions. Elle est également particulièrement fan de lober un gardien de but, ce que Mary Earps de Manchester United ne connaît que trop bien.

7. Vivianne Miedema (Arsenal)

Ces deux années ont été étranges pour Vivianne Miedema d’Arsenal. Autrefois considérée comme l’une des meilleures attaquantes du monde, sa préférence pour jouer dans une position plus profonde couplée au recrutement par Arsenal de l’attaquante suédoise Stina Blackstenius l’a vue principalement être utilisée cette saison comme meneuse de jeu.

Miedema a également lutté contre une infection au COVID-19 contractée lors de l’Euro, ce qui l’a amenée à prendre un congé au début de la saison. Il y a eu des éclairs de son génie pour Arsenal cette année, mais il reste à voir si elle peut être aussi efficace en tant que n ° 10 qu’elle a été dévastatrice en tant que n ° 9.

6. Jill Roord (Wolfsbourg)

L’ancienne meneuse de jeu d’Arsenal, Jill Roord, s’est vraiment imposée depuis son déménagement à Wolfsburg il y a deux saisons. Depuis qu’elle a rejoint Die Wolfinnen, elle a prouvé à quel point elle pouvait être une finissante efficace, seule Tabea Waßmuth marquant plus de buts qu’elle lors de la saison victorieuse du titre de Frauen Bundesliga l’année dernière.

Son but contre Barcelone lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions en est un excellent exemple, aidant à mener son équipe à une victoire célèbre même si elle a quitté la phase de groupes. Roord a déjà réussi cinq buts en sept titularisations et est un élément essentiel d’une équipe que beaucoup de footballeurs européens regarderont de manière inquiétante.

5. Ella Toone (Manchester United)

Ella Toone de Manchester United s’est correctement annoncée sur la scène internationale comme l’un des super-subs efficaces de Sarina Wiegman lors de la campagne victorieuse de l’Euro 2022 en Angleterre. Toone a marqué le premier but de la finale à Wembley, un délicieux lob sur la gardienne allemande Merle Frohms, qui a semblé mettre une éternité à tomber au fond des filets.

Pour United, Toone va de mieux en mieux, le club la voyant clairement comme son visage, la sécurisant dans un contrat qui court jusqu’en 2026. Sa confiance grandit chaque semaine et la relation qu’elle a construite avec les joueurs attaquants autour d’elle aide à propulser Unis pour un défi au titre dans la WSL cette saison.

4. Pernille Harder (Chelsea)

Lorsque Chelsea a amené Pernille Harder à Londres depuis Wolfsburg, la signature du record du monde venait d’une saison incroyable où elle a marqué 27 buts en 21 matchs de Frauen-Bundesliga, tout en les aidant à atteindre une finale de la Ligue des champions.

Harder n’a peut-être pas affiché le même genre de chiffres record qu’elle a fait en Allemagne, mais cela ne signifie pas qu’elle n’a pas eu d’influence à Chelsea. Sa capacité athlétique signifie qu’elle est l’une des figures les plus importantes de la haute presse d’Emma Hayes, mais malheureusement, des problèmes de blessures ont limité sa capacité à avoir une course constante sur le côté. Elle est actuellement absente avec une blessure aux ischio-jambiers à long terme.

3. Fran Kirby (Chelsea)

Fran Kirby n’a pas toujours joué un rôle central dans le jeu, mais cela a toujours été quelque chose qu’elle a suggéré comme sa position préférée. Tout ce que fait Kirby est une question de créativité. Elle est la meilleure buteuse de tous les temps de Chelsea et a tiré le meilleur parti de nombreux joueurs, notamment Sam Kerr avec qui elle s’est associée pour propulser Chelsea au titre WSL 2020/21 et à la finale de la Ligue des champions.

Malgré les pressions qu’elle a subies au cours de sa carrière, notamment un certain nombre de grosses blessures et une péricardite qui a presque mis fin à sa carrière, elle a continué de montrer qu’elle était capable de jouer au plus haut niveau. Chelsea a toujours l’air plus nette avec Kirby dans l’équipe et elle est revenue d’une longue maladie pour commencer chaque match à l’Euro 2022, témoignant de la confiance de Sarina Wiegman en elle.

2. Aitana Bonmati (Barcelone)

Il serait trop simpliste de décrire simplement Aitana Bonmati, 24 ans, comme une version plus jeune d’Alexia Putellas, mais il ne fait aucun doute que les similitudes sont là. Alors qu’au cours des saisons précédentes, Aitana a joué un rôle de milieu de terrain légèrement plus profond, la blessure d’Alexia au LCA a propulsé Aitana sous les projecteurs. Non seulement elle joue plus haut sur le terrain, mais elle est également devenue un plus grand leader sur le terrain pour Barcelone.

Avec quatre buts en trois matches de Ligue des champions cette saison, elle a certainement été à la hauteur des buteurs. Mais en réalité, Aitana est une superstar polyvalente, qu’il s’agisse de passer ou de presser. Elle a plus que la capacité de devenir la meilleure joueuse du monde.

1. Alexia Putellas (Barcelone)

Première femme à remporter le Ballon d’Or deux fois au cours d’années consécutives, il est difficile d’affirmer qu’il existe actuellement une joueuse au monde plus accomplie qu’Alexia Putellas. Le joueur de 28 ans a passé un an à La Masia et est la distillation la plus complète du club de football de Barcelone.

Avec elle comme joueuse la plus importante, Barcelone s’est imposée comme la meilleure équipe féminine du monde. La saison dernière a été personnellement sa plus réussie à ce jour puisqu’elle a marqué 29 buts en 36 matches de Liga F et UWCL, bien que potentiellement l’année précédente où elle a soulevé le trophée de la Ligue des champions aurait pu être celle qui signifiait le plus.

Sorti avec une blessure au LCA subie quelques jours avant l’Euro 2022, on ne sait pas si Alexia sera de retour avant la fin de la saison. Mais il ne fait aucun doute qu’à son retour, elle redeviendra la meilleure joueuse du monde.