Classé ! Les 10 meilleures attaquantes féminines du monde

Le rôle de l’attaquant est l’un des plus difficiles du football avec la pression de marquer des buts pour votre équipe incroyablement élevée. Au fil des ans, il s’est développé dans une position où non seulement on s’attend à ce que vous mettiez le ballon au fond du filet, mais aussi à lier le jeu et à aider à créer pour les autres autour de vous.

Ce n’est pas différent dans le football féminin où les meilleurs attaquants sont ceux qui ont le jeu complet pour appuyer de l’avant, marquer des buts et les marquer eux-mêmes. Voici nos dix meilleures attaquantes féminines au monde.

10. Alex Morgan (vague de San Diego)

(Crédit image : Getty Images)

Avant qu’Alex Morgan ne rejoigne le San Diego Wave, on ne savait pas ce que l’avenir pourrait réserver à l’attaquant américain de 33 ans. Morgan est depuis longtemps reconnue comme l’une des meilleures attaquantes au monde, ayant remporté deux Coupes du monde et une médaille d’or olympique avec les États-Unis, mais a pris du temps hors du jeu en 2019 pour avoir son premier enfant.

De retour au football avec l’Orlando Pride, elle est devenue la signature vedette de Casey Stoney’s Wave. Lors de la première saison de la Wave, Alex Morgan a marqué 15 buts, plus qu’elle n’avait jamais réussi en une seule saison NWSL, remportant le Golden Boot. Morgan a aidé la vague à devenir la première équipe d’expansion à atteindre les séries éliminatoires de la NWSL lors de sa saison inaugurale, bien qu’elle ait finalement perdu contre les Portland Thorns.

9. Alexandra Popp (Wolfsbourg)

(Crédit image : Getty)

Il n’y a pas de position sur le terrain de football dans laquelle Alex Popp ne soit pas capable d’exceller, mais c’est en tant qu’attaquante cet été qu’elle a réalisé l’un de ses rêves de longue date. En raison d’une blessure, Popp n’avait jamais participé à un Championnat d’Europe, mais elle a rattrapé le temps perdu en 2022. Elle a marqué à chaque match qu’elle a disputé pendant le tournoi, y compris les deux buts de l’Allemagne contre la France en demi-finale. Malheureusement, elle s’est blessée avant la finale et a raté le match contre l’Angleterre.

Popp a dominé le football féminin pendant des années, sa physique et sa capacité dans les airs étant particulièrement difficiles à gérer pour les défenseurs. Pourtant, elle fait aussi des courses intelligentes, se trouvant au bon endroit au bon moment, sa lecture du jeu étant exceptionnelle.

8. Lea Schüller (Bayern Munich)

(Crédit image : Getty Images)

C’est Lea Schüller qu’Alexandra Popp a en fait remplacée dans la formation allemande au cours de l’été après que Schüller a attrapé le COVID-19 au début du tournoi. Schüller a longtemps été considéré comme l’avenir de la frappe allemande, marquant des buts en Frauen-Bundesliga depuis l’âge de 16 ans.

Elle a remporté le Golden Boot en Allemagne la saison dernière, marquant 16 buts tout au long de la saison du Bayern Munich. En fait, elle a marqué 16 buts au cours de chacune des trois dernières saisons, soulignant à quel point elle est une joueuse remarquablement constante. Schüller excelle dans et autour de la surface de réparation de six verges, bénéficiant souvent des courses labyrinthiques que ses coéquipières font pour capter les rebonds, et est particulièrement bonne dans les airs.

7. Sophia Smith (Épines de Portland)

(Crédit image : Getty Images)

Si le public anglais ne connaissait pas Sophia Smith avant la visite de l’équipe nationale féminine des États-Unis à Wembley, il l’a certainement fait à la fin du match. Smith a bénéficié d’un chiffre d’affaires élevé et avant même que l’Angleterre ne puisse cligner des yeux, il a tiré dans le coin inférieur depuis le bord de la surface.

L’attaquant de Portland Thorns a été le premier repêchage en 2020 et a connu une saison exceptionnelle cette année, étant nommé NWSL MVP. Elle a marqué le premier match de la finale du championnat NWSL et a également été nommée MVP pour ce match. Cela laissera l’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, avec une décision intéressante à l’approche de la Coupe du monde de l’année prochaine quant à savoir si Smith ou Alex Morgan commenceront en tête.

6. Alessia Russo (Manchester United)

(Crédit image : Catherine Ivill – UEFA/UEFA via Getty Images)

L’un des héros de la campagne réussie de l’Angleterre pour l’Euro 2022, Alessia Russo est devenu leur super remplaçant clé, marquant quatre buts tout au long du tournoi. Sa talonnade contre la Suède en demi-finale était l’un des objectifs du tournoi et a montré une joueuse pleine de confiance malgré ses 23 ans seulement.

Aussi à l’aise de tomber en profondeur que de jouer dans la surface, Russo mène la ligne pour Manchester United depuis qu’elle a terminé ses études universitaires où elle a joué pour les North Carolina Tar Heels. Elle a déjà quatre buts dans la WSL cette saison, avec son vainqueur du temps additionnel contre Arsenal qui a déclenché un pandémonium parmi les fans de United aux Emirats alors qu’elle les maintenait dans la course au titre.

5. Ewa Pajor (Wolfsbourg)

(Crédit image : Getty Images)

Ewa Pajor, 26 ans, a eu du mal à s’imposer comme l’une des meilleures attaquantes du monde en raison d’un certain nombre de blessures au cours des deux dernières années, mais maintenant elle est de retour en forme, elle a été l’une des joueuses les plus impressionnantes cette saison. Depuis l’âge de 21 ans, elle a marqué en moyenne plus d’un but par 90 minutes jouées chaque saison et marque actuellement à un rythme de 1,4 buts par match.

Pajor est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions avec déjà six buts alors que Wolfsburg s’est qualifié pour les huitièmes de finale avec deux matches de plus. Die Wolfinnen n’a pas réussi à se qualifier pour une finale UWCL depuis 2019/20 mais si Pajor peut rester en forme toute la saison, il sera une véritable menace cette année.

4. Marie-Antoinette Katoto (Paris St-Germain)

(Crédit image : Getty Images)

Marie-Antoinette Katoto n’avait que 23 ans lorsqu’elle est devenue la meilleure buteuse de tous les temps du PSG. Katoto a marqué plus de 20 buts dans toutes les compétitions au cours de chaque saison complète qu’elle a disputée depuis l’âge de 18 ans. Elle est l’une des meilleures finissantes au monde, capable d’utiliser son corps pour protéger le ballon mais aussi pour transformer les défenseurs. Katoto a laissé Wendie Renard saisir l’air lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre Lyon alors qu’elle se retournait et frappait le ballon devant Christiane Endler.

Katoto n’a malheureusement fait son ACL que deux matchs avant l’Euro 2022, et étant donné qu’elle avait déjà accumulé un but et une passe décisive lors de la première démolition 5-1 de la France contre l’Italie, qui sait jusqu’où la France aurait pu aller dans le tournoi.

3. Bunny Shaw (Manchester City)

(Crédit image : Getty Images)

Lorsque Bunny Shaw est arrivée à Manchester City, il y avait beaucoup de battage médiatique autour d’elle. Lors de sa dernière saison à Bordeaux, elle avait réussi 22 buts en championnat, dépassant même Marie-Antoinette Katoto, et il y avait beaucoup d’attentes pour ce qu’elle serait capable de gérer dans la WSL. Cependant, les blessures et la rotation avec Ellen White ont limité le nombre de minutes qu’elle a obtenues. Cette année a cependant été différente. Shaw est actuellement en tête du classement des buteurs de la WSL, avec huit buts en neuf apparitions, et l’attaquant incontesté de premier choix à Manchester City.

Bunny Shaw est bien connue pour sa capacité à marquer des buts de différentes manières – elle est aussi douée pour tirer avec son pied gauche qu’avec son pied droit tandis que sa domination physique fait d’elle une véritable menace dans les airs. Shaw est également très doué pour descendre en profondeur pour tenir le ballon avant de faire tourner les joueurs avec un sprint rapide.

2. Ada Hegerberg (Lyon)

(Crédit image : PA)

La première gagnante du Ballon d’Or féminin, Ada Hegerberg, a fait son retour triomphal au football la saison dernière après plus d’un an d’absence. S’il y avait eu le moindre doute quant à savoir si le football féminin avait évolué sans elle, Hegerberg y a répondu de manière catégorique en Ligue des champions. Avec un but et une passe décisive en demi-finale contre le PSG et la même en finale contre Barcelone, Hegerberg a rappelé à tout le monde qu’elle et Lyon ne valaient pas la peine de dormir.

Cependant, son retour dans l’équipe nationale norvégienne n’a pas été aussi réussi. Hegerberg avait raté la Coupe du monde 2019 à la suite d’un désaccord avec la fédération norvégienne mais est revenu avant l’Euro 2022. Cependant, la Norvège est sortie de la phase de groupes après avoir été humiliée 8-0 par l’Angleterre.

Ayant subi une autre blessure, Hegerberg n’a pas encore joué cette saison.

1. Sam Kerr (Chelsea)

(Crédit image : Getty Images)

Il y a peu de joueurs qui peuvent prétendre avoir autant de succès à l’échelle mondiale que Sam Kerr. Seule femme à avoir remporté un Soulier d’or sur trois continents différents, elle a joué un rôle essentiel dans la domination totale de Chelsea sur le football féminin anglais au cours des trois dernières saisons.

Kerr a été la première joueuse à marquer plus de 20 buts en deux saisons consécutives de football et elle a ravi les fans de Chelsea avec des buts spectaculaires. Il y a eu deux volées lors de la dernière journée contre Manchester United pour s’assurer que Chelsea conserve la WSL, le deuxième but gagnant de la saison en WSL, ainsi qu’une puce scandaleuse sur Manuela Zinsberger à Wembley pour remporter la FA Cup 2020-21. Elle a également marqué le but de la victoire lors de la finale de la FA Cup 2021-22 contre Manchester City.

Sam Kerr a montré qu’elle peut jouer de tellement de manières différentes qu’il est très difficile pour les équipes adverses de la maîtriser. Aussi à l’aise de courir sur l’épaule du dernier défenseur que de se décoller ou de tomber en profondeur, elle peut marquer des têtes ou des tirs à longue distance. Peut-être que sa seule faiblesse reste un contre un, mais bon, personne n’est parfait. Sam Kerr est assez proche cependant.