Classé ! Les 10 meilleures arrières droites féminines du monde

Le rôle de l’arrière est devenu de plus en plus important dans le football masculin et féminin ces dernières années.

Il y a un grand nombre d’arrières droites talentueuses dans le football féminin, avec de jeunes étoiles émergeant ces dernières années pour rivaliser avec les arrières latérales établies déjà en compétition pour les plus grands honneurs.

Voici les dix meilleures arrières droites féminines du monde en ce moment.

Meilleures arrières droites féminines au monde : 10. Natalia Kuikka

(Crédit image : Getty Images)

Natalia Kuikka est une footballeuse polyvalente qui peut jouer en défense mais c’est au poste d’arrière droit que l’internationale finlandaise de 26 ans excelle vraiment. Kuikka fait partie de l’équipe de Portland Thorns qui a remporté le championnat NWSL de cette année, jouant chaque minute de leurs matchs d’après-saison.

Elle a remporté le prix de la joueuse finlandaise de l’année à trois reprises, en 2017, 2020 et 2021.

9. Laura Wienroither

(Crédit image : Getty Images)

Ce fut un début de vie tranquille dans la WSL pour Laura Wienroither après avoir signé pour Arsenal du côté allemand de Hoffenheim en janvier de cette année. Elle a d’abord eu du mal à remplacer l’arrière droite de longue date d’Arsenal, Noelle Maritz, mais un Euro accompli pour l’Autriche l’a vue attirer beaucoup d’attention supplémentaire.

Wienroither a particulièrement impressionné lors du premier match de groupe de l’Autriche contre l’Angleterre, gardant Lauren Hemp silencieuse alors qu’ils limitaient les éventuels vainqueurs du tournoi à ne marquer qu’une seule fois. Continuez cette saison et Wienroither semble avoir remplacé Maritz pour devenir l’arrière droit de premier choix d’Arsenal.

8. Lynn Wilms

(Crédit image : Getty Images)

Tout comme Laura Wienroither, Wilms n’a pas fait grand bruit au départ lorsqu’elle a sauté dans un plus grand club, dans ce cas Wolfsburg. Elle avait fait partie de l’équipe de l’entraîneur Tommy Stroot au FC Twente, mais n’a fait que six titularisations la saison dernière.

Cependant, cette année, son rôle est devenu beaucoup plus important et elle a commencé tous les matchs de la FrauenBundesliga jusqu’à présent, obtenant déjà deux passes décisives. Wilms a également commencé chaque match pour les Pays-Bas à l’Euro, et malgré un tournoi décevant pour eux en général, elle a été l’une de leurs joueuses les plus titrées.

7. Ève Périsset

(Crédit image : Getty Images)

Chelsea a passé les deux dernières saisons à chercher un arrière et semble avoir trouvé la personne idéale en Eve Perisset. La défenseuse française de 27 ans est une joueuse très polyvalente qui peut évoluer au poste d’arrière gauche ou au milieu de terrain mais c’est au poste d’arrière droit qu’elle s’est le mieux illustrée. Perisset est une autre joueuse qui a attiré beaucoup d’attention aux Euros où elle a aidé la France à atteindre son meilleur résultat dans un tournoi international, mais Chelsea avait déjà obtenu sa signature après l’expiration de son contrat à Bordeaux où elle a passé deux saisons. Perisset compte déjà 20 actions de création de tirs dans la WSL cette saison, juste derrière Guro Reiten à Chelsea.

6. Julia Gwinn

(Crédit image : Getty Images)

Nommée dans l’équipe du tournoi Euro 2022, Giulia Gwinn, 23 ans, semblait prête à s’imposer comme l’une des meilleures arrières droites du monde. Gwinn avait déjà remporté le prix du meilleur jeune joueur lors de la Coupe du monde 2019 et s’est montrée capable de se produire au plus haut niveau pour l’Allemagne et le Bayern Munich.

Cependant, sa carrière a été interrompue à plusieurs reprises par des blessures graves et elle s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre, après s’être déjà déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit en 2020.

5. Sofía Huerta

(Crédit image : Getty Images)

Sofia Huerta a longtemps été une joueuse polyvalente mais c’est à l’arrière droite qu’elle a vu sa carrière vraiment passer au niveau supérieur.

Huerta a activement cherché des opportunités de jouer plus régulièrement en arrière au niveau du club afin de s’assurer une place dans l’équipe nationale et ne s’est vraiment établie que récemment sur la liste de l’équipe nationale féminine des États-Unis. Sa saison 2022 a été la meilleure de sa carrière, remportant le NWSL Shield avec le règne de l’OL et étant nommée dans le meilleur XI de la NWSL, après avoir fait le deuxième XI quatre fois auparavant.

Seul Carson Pickett a eu plus d’actions de création de tirs lors de la saison 2022 de la NWSL depuis la défense que Huerta, qui espère participer à sa première Coupe du monde avec les États-Unis en 2023.

4. Ashley Laurent

(Crédit image : Getty Images)

Les performances d’Ashley Lawrence pour le Paris St-Germain et le Canada l’ont régulièrement reconnue comme l’une des meilleures arrières droites au monde. Lawrence a remporté le troisième plus grand nombre de tacles en Ligue des champions la saison dernière pour le PSG alors qu’ils atteignaient les demi-finales, tandis que ses six actions de création de buts étaient également la troisième pour un défenseur.

Lawrence faisait également partie intégrante de l’équipe canadienne qui a remporté l’or olympique en 202, commençant ses six matchs. Seule l’arrière centrale Kadeisha Buchanan a joué plus de minutes au tournoi qu’elle.

3. Ellie Charpentier

(Crédit image : Getty Images)

Autre joueuse actuellement absente avec une blessure au LCA, Ellie Carpenter était l’une des arrières latérales les mieux notées au monde lorsque Lyon l’a signée à l’âge de 20 ans. Carpenter a fait ses débuts internationaux pour l’Australie à l’âge de 15 ans et est devenue la plus jeune footballeuse féminine à avoir participé aux Jeux olympiques lorsqu’elle est allée à Rio en 2016.

Elle s’est blessée au ligament croisé antérieur lors de la finale de la Ligue des champions que Lyon a remportée 3-1, mais espère être de retour en forme pour une Coupe du monde à domicile en Australie en 2023.

2. Ona Batlle

(Crédit image : Getty Images)

Ona Batlle de Manchester United n’a peut-être que 23 ans, mais elle devrait avoir une carrière très réussie devant elle.

L’arrière droite espagnole, qui peut également jouer à l’arrière gauche, a été l’une des vedettes de la Super League féminine au cours des deux dernières saisons. L’ancienne jeune joueuse de Barcelone a été forcée de quitter le club pour rechercher plus d’opportunités en équipe première avec des passages au Madrid CFF et à Levante avant de rejoindre United.

Battle est régulièrement en tête des listes en termes de mesures telles que les tacles effectués et les passes progressives au sein de la WSL, démontrant sa capacité à la fois défensivement et en avant avec le ballon. La saison dernière, elle a été nommée dans l’équipe de l’année PFA WSL.

1. Lucie Bronze

(Crédit image : Getty Images)

À l’approche de l’Euro 2022, il semblait que la carrière de Lucy Bronze pourrait dériver un peu. L’ancienne joueuse de l’année de la FIFA n’avait pas de relation positive avec le manager de Manchester City, Gareth Taylor, qu’elle avait rejoint après avoir quitté Lyon après trois années incroyablement réussies.

À l’approche de l’Euro, elle a pris la décision surprise de signer pour Barcelone avant de remporter l’Euro 2022 avec l’Angleterre, réalisant le rêve de sa vie de remporter un tournoi majeur avec son pays. Le bronze a commencé chaque match pour l’Angleterre, en tant que leader important de l’équipe alors qu’ils soulevaient le trophée.