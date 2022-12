Classé ! Les 10 meilleures ailières gauches féminines du monde

Le rôle de l’ailier est l’un des plus excitants du football. Les meilleurs sont capables d’embobiner les arrières latéraux avec leur rythme et leur ruse sur le ballon. Certains sont des buteurs tandis que d’autres se spécialisent dans la création pour d’autres joueurs de leur équipe. Voici notre top 10 des meilleures ailières gauches féminines au monde.

Meilleures ailières gauches féminines au monde : 10. Lieke Martens (Paris St-Germain)

(Crédit image : Getty Images)

Le déménagement estival de Lieke Martens au Paris St-Germain a suscité une certaine controverse. L’un des piliers de l’équipe incroyablement dominante de Barcelone, elle avait apparemment laissé entendre qu’elle signerait un nouveau contrat avec le club catalan avant de se présenter soudainement en championnat de France. Le Paris St-Germain est une équipe qui a été entourée d’une controverse hors du terrain, mais Martens a été une bouffée d’air frais en début de saison. Elle a marqué deux buts cruciaux lors du deuxième tour de qualification de l’UWCL, ce qui les a aidés à atteindre la phase de groupes.

9. Morgan Weaver (Épines de Portland)

(Crédit image : Getty Images)

Morgan Weaver a été sélectionnée par les Portland Thorns comme deuxième choix au total lors du repêchage NWSL 2020, mais c’est sa deuxième saison NWSL qu’elle a vraiment commencé à briller. Une mauvaise série de finitions en 2021 est revenue à la norme en 2022 avec Weaver marquant sept buts et trois passes décisives au cours de la saison régulière, ainsi que le début des demi-finales et de la finale des barrages. Ses buts marqués et ses contributions aux buts étaient les deuxièmes plus élevés des Thorns, derrière seulement Sophia Smith, et avec l’équipe nationale féminine des États-Unis traversant une période de transition, Weaver a l’opportunité de passer à l’étape suivante.

8. Sveindís Jane Jónsdóttir (Wolfsburg)

(Crédit image : Getty Images)

L’ailier islandais Sveindis Jane Jonsdottir n’a que 21 ans mais semble être l’un des ailiers les plus dominants du football pour les années à venir.

Jonsdottir est l’un des joueurs les plus rapides au monde, atteignant une vitesse de pointe de 31,7 km/h lors de l’Euro 2022, la plus élevée du tournoi. Elle est un atout incroyable en contre-attaque, pouvant facilement devancer les défenseurs. Mais ce ne sont pas seulement sa vitesse et ses capacités techniques qui l’aident à se démarquer. Jonsdottir a également un long lancer spectaculaire, lui permettant de semer le chaos dans les cases adverses.

7. Jule Brand (Wolfsbourg)

(Crédit image : Getty Images)

Lauréate du premier prix Golden Girl, Jule Brand, 20 ans, attire depuis longtemps l’attention pour son sens du but et ses capacités techniques. Elle était la star d’une équipe de Hoffenheim qui a fait l’UWCL pour la première fois la saison dernière, provoquant presque la chute d’Arsenal lors des phases de groupes de la compétition, et Wolfsburg a agi rapidement pour la prendre.

Elle était la plus jeune membre de l’équipe allemande de l’Euro 2022, faisant deux titularisations, y compris lors de la finale elle-même, et a récemment marqué pour l’Allemagne contre les États-Unis. Brand est une joueuse électrique à surveiller, cherchant toujours à faire quelque chose d’excitant avec le ballon, et elle ne fera que s’améliorer.

6. Caitlin Food (Arsenal)

(Crédit image : Getty Images)

Il est difficile de ne pas regarder chaque joueur australien en ce moment avec un œil sur la Coupe du monde en 2023, mais Caitlin Foord semble être en pleine forme au bon moment. Lors de récentes performances internationales, c’est Foord qui a été la star offensive, éclipsant Sam Kerr, tandis que pour Arsenal, elle reste incroyablement fiable.

L’éclat de Foord découle de sa capacité de caméléon à faire une variété de choses différentes en fonction de ce qu’on lui demande. Elle peut couper, changer de flanc, jouer en tant qu’avant-centre ou s’étendre davantage. Ses cinq passes décisives en Super League féminine cette saison égalent déjà son record de la saison de 2020-21.

5. Leah Galton (Manchester United)

(Crédit image : Getty Images)

Leah Galton ne reçoit pas toujours autant d’attention que les autres en raison de sa décision de ne pas jouer au football international afin de se concentrer sur sa santé mentale, mais il y a peu d’ailiers gauches qui ont été aussi fiables qu’elle en Super League féminine dans le passé. quelques saisons.

Galton est une très bonne finissante, dépassant régulièrement ses buts attendus au cours d’une saison, et a déjà quatre buts et trois passes décisives cette année. Son jeu de liaison avec Ella Toone lui permet d’entrer dans la surface sous différents angles, causant toutes sortes de problèmes aux arrières adverses car ils ne peuvent pas prédire dans quelle direction elle va aller avec le ballon. Au sein de la jeune attaque de United, elle apporte un leadership discret qui pourrait les aider à atteindre le football de la Ligue des champions pour la première fois cette saison.

4. Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain)

(Crédit image : Getty Images)

Sandy Baltimore, 22 ans, terrorise les défenses de la ligue française depuis l’âge de 17 ans. L’ailier rapide a la capacité de transformer les joueurs en nœuds avec un tir incroyablement puissant qu’elle déchaîne régulièrement à distance.

Baltimore a lutté avec des problèmes hors du terrain, ayant été retiré de l’équipe nationale française et exclu des équipes du PSG, mais son retour sur le terrain a coïncidé avec une amélioration significative de la forme du PSG. Elle a inscrit quatre buts et délivré quatre passes décisives dans toutes les compétitions pour le PSG cette année, et a récemment marqué un vainqueur vital contre son rival local, le Paris FC.

3. Klara Buhl (Bayern Munich)

(Crédit image : Getty Images)

Klara Bühl a fait irruption sur la scène à l’âge de 18 ans à Fribourg lorsqu’elle a marqué 11 buts en 20 titularisations pour l’équipe Frauen-Bundesliga. Cela lui a valu un déménagement au Bayern Munich où elle a été une habituée, faisant 17 départs et fournissant 12 buts la saison où ils ont remporté la ligue.

Bühl a eu du mal à atteindre les mêmes sommets de buts ces dernières années, mais elle continue d’être une menace à grande échelle. Elle a récemment marqué lors de la brillante victoire 3-1 du Bayern contre Barcelone en Ligue des champions et semble prête à continuer de s’améliorer après avoir signé une prolongation de contrat jusqu’en 2025.

2. Guro Reiten (Chelsea)

(Crédit image : Getty Images)

Le passage de Guro Reiten à Chelsea n’a pas toujours été simple. Après une excellente première saison, l’arrivée de Pernille Harder a vu son temps de jeu limité. C’était jusqu’à ce qu’elle soit engagée à la mi-temps de la finale de la Ligue des champions contre Barcelone à l’arrière gauche. Ensuite, il s’agissait de limiter les dégâts, mais elle s’est épanouie dans son nouveau rôle et a été la deuxième plus grande contributrice de buts de Chelsea l’année dernière.

Un changement de forme de Chelsea l’a vue revenir à jouer à l’aile gauche cette année et cela porte une fois de plus ses fruits pour Reiten. Elle a déjà neuf passes décisives WSL – une première mi-temps particulièrement brillante à Leicester a vu son record de quatre passes décisives et un but en 45 minutes – et le record d’une saison pour les passes décisives est de 12. Vous la soutiendriez pour poursuivre cela cette année.

1. Lauren Hemp (Manchester City)

(Crédit image : Getty)

Quatre fois lauréate du titre de jeune joueuse féminine de l’année PFA, Lauren Hemp est une star depuis ses jours à Bristol City. Joueuse incroyablement intelligente capable de courir directement sur les défenseurs, la menace de Hemp a explosé la saison dernière lorsqu’elle a ajouté des buts à son jeu. Avec dix buts marqués, elle était la quatrième meilleure buteuse de la WSL et signifiait que du coup les défenses devaient penser à une autre corde à son arc.

Le chanvre était la joueuse attaquante avec le plus de minutes sous Sarina Wiegman à l’Euro 2022, restant régulièrement sur le terrain lorsque d’autres autour d’elle étaient remplacées. C’était la preuve de l’importance que Wiegman la voyait dans le système. Le chanvre n’a peut-être pas été aussi direct sous Wiegman qu’à Manchester City, mais Wiegman l’a utilisée pour couper depuis les flancs et changer de camp avec Beth Mead. Cette polyvalence est ce qui a fait de Hemp le meilleur ailier gauche du monde.