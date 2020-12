Il y a deux ans, les cinq premiers choix du repêchage de la NBA 2018 comprenaient la première équipe All-NBA Rookie 2018-19. La saison dernière, cependant, la première équipe des recrues de la NBA 2019-2020 comprenait un choix de deuxième tour du repêchage de la NBA 2019 (Eric Paschall) et un joueur non repêché lors du repêchage de la NBA 2018 (Kendrick Nunn). Qu’est-ce que les rookies de cette saison ont en réserve? Voici quelques notes sur la classe de draft NBA 2020:

• Le choix n ° 1 Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) a mené tous les étudiants de première année de la NCAA en marquant la saison dernière (19,1 points par match).

• Le deuxième choix James Wiseman (Golden State Warriors) était la meilleure recrue de basketball d’ESPN en 2019.

• Choix n ° 3 LaMelo Ball, le frère du Lonzo Ball des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, est devenu la saison dernière le premier joueur de la National Basketball League australienne à enregistrer des triples doubles lors de matchs consécutifs depuis 2005.

• Le 4e choix Patrick Williams (Chicago Bulls) n’a pas commencé un match lors de sa seule saison universitaire à Florida State.

• Sélection n ° 7 Killian Hayes (Detroit Pistons), un All-Star aux camps mondiaux de Basketball Without Borders (BWB) dans le cadre des NBA All-Star 2018 et 2019, est le joueur français le plus repêché.

• Le 8e choix Obi Toppin (New York Knicks), légèrement recruté au lycée, a été le joueur national de l’année 2019-2020 à Dayton. ANTHONY EDWARDS

• Le 9e choix Deni Avdija (Washington Wizards), le MVP de BWB Europe 2018 et BWB Global 2019, est le joueur israélien le plus repêché de tous les temps.

• Non. 12 choix Tyrese Haliburton (Sacramento Kings) est un cousin du triple All-Star de la NBA Eddie Jones.

• Le choix n ° 15 Cole Anthony (Orlando Magic) est le fils de l’analyste de basket-ball de Turner Sports Greg Anthony, qui a joué 11 saisons en NBA.

• La sélection du 20e choix Precious Achiuwa (Miami Heat) et du numéro 27 Udoka Azubuike (Utah Jazz) marque la première fois que deux joueurs nigérians ont été sélectionnés au premier tour du même repêchage NBA.

• Choix n ° 23 Leandro Bolmaro (repêché par les New York Knicks; maintenant avec les Minnesota Timberwolves) est le joueur argentin le plus repêché de tous les temps.

• Choix n ° 26 Payton Pritchard (Boston Celtics) la saison dernière est devenu le premier joueur à mener le Pac-12 au chapitre des points et des aides depuis Jason Terry en 1998-99.

• Le choix n ° 28 Jaden McDaniels (repêché par les Los Angeles Lakers; maintenant avec les Minnesota Timberwolves) et le choix n ° 41 Tre Jones (San Antonio Spurs) sont les frères des joueurs de la NBA Jalen McDaniels (Charlotte Hornets) et Tyus Jones (Memphis Grizzlies) .

• Choix n ° 32 Vernon Carey Jr. (Charlotte Hornets) est le fils de Vernon Carey, qui a joué huit saisons dans la NFL en tant que joueur de ligne offensive.

• Le choix n ° 34 Théo Maledon (repêché par les Philadelphia 76ers; maintenant avec Oklahoma City Thunder) a joué pour ASVEL, une équipe française dirigée par la légende de la NBA Tony Parker.

• Le choix n ° 38 Saben Lee (repêché par Utah Jazz; maintenant avec les Detroit Pistons) est le fils de l’ancien demi offensif de Florida State All-America et de la NFL, Amp Lee.

• Le choix n ° 48 Nico Mannion (Golden State Warriors) est le fils de l’ancien joueur de la NBA et de la Ligue italienne Pace Mannion.

• Choix n ° 52 KJ Martin (repêché par Sacramento Kings; maintenant avec Houston Rockets) est le fils de Kenyon Martin, le premier choix du repêchage de la NBA en 2000.