Classé : efforts de marque des candidats à la direction des conservateurs du meilleur au pire

Cinq candidats à la direction du Parti conservateur se bousculent pour se qualifier pour les deux derniers de la course au poste de Premier ministre, après avoir lancé un appel aux députés pour obtenir leur soutien.

Rishi Sunak a lancé sa campagne avec une vidéo sur son éducation, Penny Mordaunt a haussé les sourcils en agitant des drapeaux à la bombe, et Liz Truss a joué la sécurité en présentant son stand comme la candidate «confiance».

Mark Borkowski, l’un des meilleurs experts britanniques en relations publiques, a déclaré que certains des candidats restants avaient lancé des campagnes impressionnantes “slick” – mais avaient encore un long chemin à parcourir pour se connecter avec le pays comme Boris Johnson l’avait fait autrefois.

Le professionnel de la communication a classé les efforts de branding des candidats, en donnant L’indépendant son verdict sur la façon dont leur style de présentation pourrait convenir aux membres du parti et au grand public.

1. Rishi Sunak

(PENNSYLVANIE)

Borkowski s’est dit impressionné par la vidéo qui a lancé la campagne de Sunak, se concentrant sur les racines indiennes de sa grand-mère et le déménagement de sa famille en Grande-Bretagne dans les années soixante. “C’était très lisse, très bien fait, très efficace pour communiquer son histoire personnelle au public”, a-t-il déclaré.

“Ready for Rishi est un slogan décent, la présentation est fraîche et son équipe sera très bien préparée pour en faire plus sur les réseaux sociaux”, a déclaré l’expert. « Les gens aiment les chanceliers qui leur donnent de l’argent. Il rappellera aux gens comment il les a fait traverser la crise de Covid.

Il a ajouté: “Sunak est l’un des meilleurs communicateurs depuis Tony Blair en termes d’obscurcissement des questions difficiles. Mais je me demande juste à quelle vitesse les gens oublieront et pardonneront à Boris Johnson et commenceront à lui manquer.

2. Penny Mordaunt

(PENNSYLVANIE)

Borkowski a déclaré que Mordaunt avait “une importante équipe de relations publiques derrière elle”, ajoutant: “Comme l’équipe de Rishi, ils se sont évidemment tournés vers des personnes extérieures à la politique pour obtenir de l’aide lors de la présentation.”

Il a ajouté: “La phrase PM4PM peut sembler un peu gauche – mais elle correspond à la façon dont elle comprend les médias, les médias sociaux et comment utiliser des extraits sonores digestes.”

Bien qu’elle se soit moquée de son clip de lancement patriotique, l’experte en relations publiques a déclaré que cela pourrait être efficace. “Des navires à Portsmouth, des images militaires, le drapeau – jouer sur les stéréotypes du patrimoine incite les gens à croire qu’elle peut ramener l’ère Thatcher”, a déclaré Borkowski.

3. Liz Truss

(PENNSYLVANIE)

Borkowski a déclaré: «Liz Truss est une autre qui essaie de canaliser Margaret Thatcher, dans son cas l’idée d’un leader fort et fiable.

« C’est un peu sûr, un peu simple. Elle a un record de ne jamais manquer une opportunité de photo et une chance de se promouvoir. Je suis donc un peu surpris qu’elle se soit un peu perdue. Je ne pense pas que sa campagne se soit déroulée aussi bien que son équipe l’aurait prévu.

4. Tom Tugendhat

(PENNSYLVANIE)

Borkowski a salué la performance de l’outsider modéré au cours de la première semaine de course. Mais il a suggéré que l’image de marque pourrait être “un peu trop artificielle” pour quelqu’un qui devrait jouer la “carte de l’authenticité et de l’humilité”.

“C’est une présentation très américaine”, a-t-il déclaré. “C’est lisse. L’expression « bon départ » fait certainement passer le fait qu’il veut que nous quittions Boris Johnson. Il est frais, et l’image de marque reflète cela. Mais c’est trop dur, et en termes de marketing, les gens ont tendance à voir à travers ça.

5. Kemi Badenoch

(Kemi Badenoch / Twitter)

Borkowski a également salué les efforts de l’outsider anti-réveil pour obtenir un soutien à droite, mais a déclaré que la présentation – y compris le slogan Kemi pour le Premier ministre – « n’a pas été particulièrement lisse ».

Il a ajouté: “Vous pouvez voir qu’il n’y a pas de grande équipe de relations publiques professionnelle pour l’aider. Je pense qu’elle s’est bien projetée. Elle a clairement lancé un appel aux députés du parti, pour obtenir plus de députés derrière elle, mais il est difficile de voir comment elle se projetterait dans le pays sur la base de la campagne.

Il a ajouté que Suella Braverman, éliminée de la course jeudi après avoir lancé sa campagne “Suella 4 Leader” ce week-end, avait du mal à faire appel au-delà des Brexiteers de droite du parti.

“Comme Badenoch, Braverman s’est avérée être une commentatrice très authentique, même si elle n’avait pas de professionnels des relations publiques derrière elle”, a déclaré Borkowski. « Elle n’a pas essayé d’être quelque chose qu’elle n’est pas. Mais elle n’a pas réussi à séduire le grand public.