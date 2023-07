Classé ! Chaque Premier League, de la meilleure équipe au pire

Site de données et statistiques Marché des transferts a produit un classement mis à jour des 20 clubs de Premier League sur la base de ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix en fonction des frais payés pour les membres actuels de leur équipe, moins ceux en prêt.

Transfermarkt le classement établit leur valeur d’achat par rapport à ce qu’ils vaudraient à la valeur actuelle, Mikel Arteta étant actuellement en tête à la fin de la saison 2022-23, avec leur équipe valant désormais 374,54 millions d’euros (31,1%) de plus qu’elle était quand ils ont été achetés respectivement.

Sans surprise, les opérateurs astucieux Brighton & Hove Albion et Brentford sont en étroite collaboration avec des équipes valant plus de 50% de plus que ce qu’ils ont payé pour suivre. Alors qui est vers le haut et qui est plus bas ?

Chaque équipe de Premier League classée du meilleur rapport qualité-prix au pire

1.Arsenal

Arsenal, finaliste de la Premier League, est en tête de liste et a bien acheté au fil des ans pour usurper le reste du pack à la barre de Manchester City. 155 millions de livres sterling ont été dépensés la saison dernière pour huit joueurs, mais les 200 millions de livres sterling qu’ils ont déjà mis sur seulement trois joueurs cet été mettront leur classement à l’épreuve.

2. Brighton et Hove Albion

Il n’est pas surprenant que le club qui a acheté Pervis Estupian, Kaoru Mitoma, Moises Caicedo et co se classe en bonne place sur cette liste. Brighton a été un exemple pour d’autres clubs dans la façon de trouver des joyaux et de réaliser occasionnellement d’énormes profits au cours des dernières saisons et les Seagulls ne semblent pas rivaliser avec leur stratégie.

3. Brentford

Brentford a également été des opérateurs astucieux sous Thomas Frank et la promotion en Premier League n’a fait qu’augmenter la valeur de David Raya, Josh DaSilva et Bryan Mbeumo. Maintenir leur place dans l’élite grâce à leur stratégie de recrutement a été la clé de leur succès dans ces classements.

4.Manchester City

Il est facile de qualifier le succès actuel de Manchester City de l’argent dont ils disposent, mais leur équipe est 16,5% plus précieuse qu’elle ne l’était lorsqu’elle a été achetée pour la première fois par Pep Guardiola. Bien qu’ils aient dépensé beaucoup d’argent pour les stars mondiales, des signatures telles que John Stones et Julian Alvarez ont contribué, ainsi que le talent local Phil Foden.

5.Liverpool

Quand Liverpool est devenu grand, il est devenu grand. Les goûts d’Alisson et de Virgil Van Dijk ont ​​exigé des frais énormes, mais les valeurs marchandes de Mo Salah ont grimpé en flèche au fil des ans. Des talents locaux tels que Trent Alexander-Arnold et Curtis Jones ont également contribué à la position de Liverpool parmi les cinq premiers.

6. Villa Aston

L’activité de transfert d’Aston Villa a été beaucoup plus efficace au cours des deux dernières saisons. La valeur d’Emi Martinez a augmenté après la Coupe du monde à la fin de l’année dernière, tandis que les goûts d’Ezri Konza et d’Ollie Watkins se sont également avérés être un excellent rapport qualité-prix, mais Villa dépense encore beaucoup cet été.

7. Palais de cristal

Le talent de Palace pour développer de jeunes talents comme Marc Guehi, Tyrick Mitchell, Michael Olise et Eberechi Eze en particulier place l’équipe londonienne bien dans le top 10. Palace a bien fait de rester à flot la saison dernière après le retour de Roy Hodgson, mais ils ont augmenté la valeur de leur équipe de 36,1 %.

8. Forêt de Nottingham

Nottingham Forest, nouvellement promu, était de loin le club le plus actif lors de la fenêtre de transfert de l’été dernier, mais leur adaptation et leur survie en Premier League ont vu la valeur de la plupart de leurs joueurs augmenter au cours des 12 derniers mois. Brennan Johnson, du cru, en est en grande partie responsable, car sa valeur marchande a monté en flèche.

9. Tottenham Hotspur

Daniel Levy n’a jamais été du genre à se séparer de l’argent pour le plaisir, et bien que la valeur de l’équipe de Tottenham n’ait augmenté que de 8,8%, cela vaut toujours la peine de pousser vers la barre des 800 m. C’est en grande partie grâce à la valorisation actuelle de 90 millions de Harry Kane en tant que joueur local, et les Spurs ont pris des coups sur d’autres joueurs achetés qui n’ont pas eu l’impact souhaité.

10. Fulham

Fulham semble avoir cessé de faire du yo-yo entre les ligues et s’est maintenu financièrement en Premier League avec quelques achats solides. Fulham n’a pas vu d’énormes changements particuliers dans son équipe, mais il y a eu suffisamment de succès pour les voir se classer parmi les 10 premiers.

11. Everton

Cela a été un sac mélangé pour Everton au fil des ans sur le marché des transferts, mais ils restent juste dans le vert après une deuxième survie consécutive le dernier jour. Certaines de leurs jeunes recrues plus astucieuses contribuent à cette valeur, tout comme l’impressionnant milieu de terrain Amadou Onana alors que les Toffees cherchent à se remettre sur les rails cette saison.

12. Ville de Luton

Avec un achat d’un peu plus de 10 millions d’euros, l’équipe de Luton est de loin la moins chère de la ligue, avec personne d’autre même sous les 100 millions d’euros. Une promotion surprise par sa définition même a vu la valeur augmenter, l’équipe Hatters étant désormais évaluée à 79,6% de plus qu’elle ne l’était après tant de joueurs impressionnés dans le championnat.

13. Newcastle United

Alors que Newcastle dépense de plus en plus d’argent depuis son rachat par PIF, la valeur augmente de plus en plus, ce qui signifie qu’elle n’a plus que 6,5% de valeur par rapport à ce pour quoi elle a été achetée. Ils ont cependant généralement obtenu leurs grosses signatures tardives, tandis que même Joelinton, qui démarre lentement, a pris de la valeur, bien que l’argent dépensé cet été les teste.

14. Bornemouth

Bournemouth est un autre club qui a dû être intelligent pour se maintenir en Premier League et ils en voient maintenant les récompenses. Les jeunes Dango Ouattara et Hamed Traoré sont désormais classés comme leurs joueurs les plus précieux, tandis que Philip Billing a connu une solide progression.

15. Burnley

Sous Vincent Kompany, Burnley est revenu en Premier League à la première demande et en raison d’un solide roulement de joueurs l’été dernier, beaucoup de ceux achetés par Kompany sont responsables de leur légère augmentation de valeur, comme Jordan Beyer, Anass Zaroury et Arijanet Muric.

16. Sheffield United

Son compatriote nouvellement promu, Sheffield United, est la dernière équipe dans le vert, avec une différence de valeur d’un peu plus d’un million d’euros. Ils sont revenus avec de nombreux joueurs qui ont été relégués et ont vu leurs valeurs chuter, mais la montée en puissance du duo Iliman Ndiaye et Anel Ahmedhodzic voit les Blades juste du côté droit de la ligne.

17. Loups

Les loups sont la première équipe dans le rouge avec leur équipe actuellement évaluée à environ 8 millions d’euros de moins que ce pour quoi elle a été achetée. Bien qu’ils aient des options attrayantes telles que Matheus Nunes et Max Kilman, certains des joueurs les plus âgés de l’équipe tels que Craig Dawson, Pablo Sarabia et Nelson Semedo ont vu leurs valeurs chuter.

18. West Ham United

West Ham United est également dans le rouge et présente également l’une des plus grandes différences d’âge moyen depuis son achat, avec une différence de près de trois ans. Le départ de Declan Rice a vu leur atout le plus précieux disparaître, ce qui signifie un coup sûr pour l’équipe actuelle des Hammers.

19.Chelsea

Compte tenu de l’approche dispersée de Todd Boehly sur le marché des transferts depuis l’achat du club, il n’est pas surprenant que la valeur de Chelsea ait chuté de plus de 50 millions d’euros depuis que beaucoup ont été achetés. Après l’une de leurs campagnes de Premier League les plus décevantes, avec un écart de -5,8%, les Bleus arrivent en deuxième position.

20.Manchester United

Étant donné que l’équipe de Manchester United a été constituée pour un peu plus d’un milliard d’euros, le plus de la ligue, il serait difficile de créer une valeur supérieure à cela. Le déficit de United est cependant de 161,72 millions d’euros, bien plus que tout autre club et une différence de -19,1%, Eric Bailly, Donny van de Beek et Anthony Martial enregistrant certaines des plus fortes baisses de valorisation.