Classé ! Chaque position que Liverpool doit renforcer cet été

Après toutes les enquêtes, les blagues et même les appels au limogeage de Jurgen Klopp, Liverpool s’est ressaisi juste au bon moment. Les joueurs clés ont retrouvé forme et forme physique. Les vieilles flammes ont été rallumées. Le manager a retrouvé son mojo tactique.

En dehors des terrains, la nomination d’un nouveau directeur sportif, en remplacement du sortant Julian Ward, est pressentie. Il y a une confiance tranquille que de nouveaux investissements seront sécurisés d’ici l’été. Un classement parmi les quatre premiers, qui semblait insondable il y a quelques semaines à peine, pourrait couronner le tout.

Tout cela devrait placer Liverpool en bonne position avant la plus grande reconstruction du règne de Klopp, avec une partie importante de son équipe première de Liverpool se dirigeant vers la sortie et d’autres, après des années de service, nécessitant une mise à niveau ou, au moins, plus concours. Ce sera une fenêtre de transfert estivale chargée pour Liverpool.

Alors, quels postes Liverpool doit-il prioriser dans le mercato estival ?

1. Un milieu de terrain

(Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Tu l’as deviné. Ce n’est un secret pour personne que Liverpool est à la recherche de milieux de terrain cet été, et faire venir un nouveau n ° 8 devrait être la priorité.

Cela vient avec James Milner, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain et la Juventus prêtée Arthur quittant tous le club, ainsi que des points d’interrogation sur la forme physique à long terme de Thiago.

Alexis Mac Allister semble être le favori après l’échec d’une poursuite de Jude Bellingham, tandis que Mason Mount et Ryan Gravenberch sont également intéressants et correspondent au moule en tant que milieu de terrain avancé.

2. Un autre milieu de terrain

(Crédit image : Getty Images)

Les départs de Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain et Arthur sont compensés par l’émergence de Stefan Bajcetic et la renaissance de Curtis Jones, qui sont tous deux adeptes du n°8 gauche.

Mais pour que Liverpool avance et défie à nouveau au sommet de la Premier League et de la Ligue des champions, une qualité et une expérience supplémentaires sont nécessaires au milieu du parc.

Un joueur du genre de Matheus Nunes pourrait pousser un Jordan Henderson vieillissant pour sa place sur le côté droit.

3. Une solution au nouveau rôle de défenseur central gauche

(Crédit image : Getty Images)

Le passage de Klopp à un nouveau système 3-4-3 en possession a revitalisé Trent Alexander-Arnold – et a potentiellement même résolu l’un des problèmes au milieu de terrain – mais il a posé un problème sur le flanc opposé.

Avec Alexander-Arnold imitant les rôles inversés de John Stones et Oleksandr Zinchenko à Manchester City et Arsenal respectivement, l’arrière gauche nominal des Reds a été nécessaire pour tirer plus de poids défensif.

Andy Robertson s’est bien adapté en tant qu’arrière gauche / arrière central hybride, mais son remplaçant, Kostas Tsimikas, pourrait avoir plus de mal.

En bref, Liverpool doit trouver son propre Nathan Ake.

Que cela vienne du marché des transferts ou peut-être de l’intérieur, avec le défenseur de l’académie de 18 ans Luke Chambers, cela reste à voir.

4. Un gardien remplaçant

(Crédit image : Getty Images)

Que Liverpool occupe ce poste dépend en grande partie des ambitions de Caoimhin Kelleher, qui se retrouve dans la situation difficile d’être beaucoup trop bon pour être un remplaçant mais derrière l’un des meilleurs gardiens de but du monde à Alisson.

En novembre, Klopp a salué l’Irlandais comme « la version blonde d’Ali », et tout en admettant qu’il « a l’ambition d’être un n°1 », le manager a souligné que « nous espérons tous que c’est ici ».

Si Kelleher, qui aura 25 ans la saison prochaine et est lié à Tottenham, Brighton et Brentford, fait pression pour la sortie, un remplaçant serait nécessaire.

Quoi qu’il en soit, Liverpool pourrait être à tout le moins sur le marché pour un nouveau bouchon de troisième choix, avec l’expérimenté Adrian parmi ceux dont le contrat expire à la fin de la campagne – bien que Klopp puisse se tourner vers les jeunes Harvey Davies et Marcelo Pitaluga pour remplir ce vide.

5. Encore un autre milieu de terrain

(Crédit image : Getty Images)

Bien que moins prioritaire – étant donné que Liverpool pourrait éventuellement ajouter deux autres milieux de terrain dans un groupe déjà composé de Henderson, Fabinho, Thiago, Jones, Bajcetic, Harvey Elliott et peut-être Tyler Morton – un autre ajout plus défensif devrait également être recherché.

Le destroyer du Sporting CP Manuel Ugarte est devenu un candidat viable, tandis que Liverpool a suivi Joao Palhinha de Fulham, ce qui suggère que le club est ouvert à une autre arrivée dans le rôle de n ° 6.

La forme malade de Fabinho au cours des 12 derniers mois a été une préoccupation, mais sa renaissance aux côtés d’Alexander-Arnold dans le 3-4-3 a peut-être laissé tomber un milieu de terrain défensif dans la liste des priorités.

6. Un remplaçant de longue date pour Virgil van Dijk

(Crédit image : Getty Images)

L’ampleur de la reconstruction de Liverpool cet été découle en grande partie de l’incapacité de le faire de manière plus progressive – le milieu de terrain, et notamment Henderson, Fabinho, Thiago et Milner, a vieilli ensemble.

Un problème similaire a été évité en attaque avec les signatures de Diogo Jota, Luis Diaz, Darwin Nunez et Cody Gakpo, mais des mesures doivent maintenant être prises au cœur de la défense de Klopp.

Van Dijk, à son meilleur, est sans égal en tant que défenseur central; le sommet des défenseurs modernes.

Mais alors qu’il lui reste encore beaucoup de kilomètres dans le réservoir, le Néerlandais lui-même a admis qu’il était loin d’être à son meilleur ces derniers temps – et cela pourrait être attribué en grande partie à la blessure au LCA subie en 2020.

Un éventuel successeur de Van Dijk devrait être amené cet été – avec un intérêt pour Levi Colwill de Chelsea, Goncalo Inacio du Sporting CP et Antonio Silva de Benfica, entre autres – pour être nourri en tant que partenaire à long terme d’Ibrahima Konate.