Classé ! Chaque nation africaine à la Coupe du monde 2022, du pire au meilleur

Il n’y a que cinq équipes africaines à la Coupe du monde 2022 – chacune avec des stars, des styles de jeu différents et pour la première fois, des managers de leur propre pays, plutôt que d’Europe.

L’Afrique apporte le bruit à la Coupe du monde. Les fans sont brillants et bruyants, tandis que les joueurs sont souvent pleins de flair et de feu à parts égales. La prédiction de Pelé d’une équipe africaine en demi-finale au début du 21e siècle ne s’est peut-être pas réalisée, mais qui sait ? On verra peut-être ça cette fois-ci ?

Voici les cinq équipes africaines de ce tournoi, classées de la moins dangereuse à la plus dangereuse.

5. Tunisie

Montassar Talbi de Tunisie fait des gestes à la foule lors du match du groupe D de la Coupe du monde 2022 contre le Danemark au stade Education City à Al Rayyan, au Qatar (Crédit image : Justin Setterfield/Getty Images)

Tout ce qui parlait du premier match du Danemark était qu’il leur manquait un véritable attaquant à l’attaque – mais cela a quelque peu rendu un mauvais service à la Tunisie.

L’équipe nord-africaine est peut-être la plus faible de toutes les équipes de son continent à se qualifier pour la compétition, mais elle est toujours incroyablement bien entraînée. Hannibal Mejbri est peut-être la future star, mais il y a de l’expérience sur le terrain – en particulier chez le leader de Montpellier Wahbi Khazri – ainsi que du rythme sur les flancs et du physique.

On ne s’attend pas à ce que la Tunisie se qualifie dans un groupe qui contient également la France – mais une victoire sur l’Australie les placerait bien pour faire exactement cela.

4. Cameroun

Le défenseur suisse Silvan Widmer (L) s’attaque à l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi lors du match du groupe G de la Coupe du monde 2022 au stade Al-Janoub d’Al-Wakrah, au sud de Doha (Crédit image : KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Le Cameroun compte sans doute le plus grand joueur africain de tous les temps, en l’actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o. Le manager Rigobert Song a également disputé cinq Coupes du monde – il y a un héritage dans la structure.

La récolte actuelle n’est pas aussi puissante. Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting et Bryan Mbeumo sont une ligne de front dynamique, mais il n’y a pas la profondeur de qualité dans les rangs des Lions indomptables dont certaines nations du tournoi peuvent se vanter. Pourtant, ils travaillent dur en tant qu’unité et peuvent déranger les grands garçons leur journée.

3. Maroc

Hakim Ziyech et Achraf Hakimi lors du match amical entre le Maroc et le Chili, en septembre 2022, à Barcelone, Espagne (Crédit image : Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

A Achraf Hakimi, le Maroc compte le joueur africain le plus cher de tous les temps. Il y a aussi une bonne qualité dans le reste du côté. Nayef Aguerd et Romain Saiss forment un bon partenariat défensif, avec Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri comme excellents attaquants sur le côté.

Le Maroc est allé loin à la Coupe d’Afrique des Nations et tactiquement, c’est une équipe fascinante qui s’appuie évidemment fortement sur son côté droit, avec Hakimi et Ziyech en harmonie alors que le milieu de terrain d’Angers Azzedine Ounahi tombe dans la fente d’arrière droit pour couvrir. Cependant, ils ne pressent pas avec la férocité de certains de leurs rivaux et le manque de pointe – un problème historique pour les équipes marocaines – peut les limiter dans ce tournoi.

2. Ghana

Neymar (R) du Brésil en action lors du match amical entre le Brésil et le Ghana au stade Océane du Havre, en France, en septembre (Crédit image : Mustafa Yalcin/Agence Anadolu via Getty Images)

Le Ghana s’est retiré de la Coupe d’Afrique des Nations lors de la phase de groupes en 2022 sans victoire. Cela peut sembler étrange de les évaluer si positivement neuf mois plus tard, mais depuis cette catastrophe, tout a été en progrès pour les Black Stars.

Milovan Rajevac est parti, Otto Addo a rejoint et il n’est pas seul. Tariq Lamptey est maintenant dans la configuration, tout comme Inaki Williams de l’Athletic Bilbao et Mohammed Salisu de Southampton. Mohammed Kudus de l’Ajax est maintenant aux manettes et il y a un fanfaron de retour à la configuration ghanéenne qui manquait cruellement au Cameroun plus tôt cette année.

Ils sont les favoris pour aller le plus loin de toutes les équipes africaines de ce tournoi pour une raison.

1. Sénégal

Le Sénégal en action en septembre (Crédit image : Getty)

OK, donc ils sont sans Sadio Mané. Mais nous leur donnons le bénéfice du doute et continuons à dire qu’ils sont les meilleurs des équipes africaines de ce tournoi – ils ont également joué admirablement contre des Pays-Bas forts.

Avec le duo de Chelsea Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy comme des rochers à l’arrière, le Sénégal a une solide colonne vertébrale derrière lui, avec une pléthore de milieux de terrain décents devant et Ismaila Sarr et Boulaye Dia en attaque. Le Sénégal est compact en défense, expansif en attaque et bien qu’il ne soit pas doté d’une profondeur de classe mondiale, il compte de nombreux joueurs dangereux.

Bien sûr, aucun Mané n’est une perte. Comment cela les affectera-t-il au Qatar ?