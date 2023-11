Classe à part – Football – Georgia Tech Yellow Jackets

Une classe à part : Même dans une école d’ingénieurs d’élite comme Georgia Tech, il fait quelque chose sans précédent connu. Rencontrez le junior en chemise rouge Henry Freer, juste votre long vivaneau débutant moyen sur FBS… qui poursuit également son doctorat. À l’intérieur du graphique | Par Andy Demetra (La Voix des Gilets Jaunes) Cela vient peut-être du territoire, mais jouer au long vivaneau implique une bonne dose d’humilité et d’anonymat. Courez, baissez la tête, déchirez une spirale vers le parieur ou le détenteur, ne causez aucun problème, courez et attendez de recommencer. Il y a de la pression à ce poste mais rarement de la gloire. Faites parfaitement votre travail et presque personne ne le remarque. Alors peut-être que je n’ai pas réalisé Henri Freer d’abord que lui, le long vivaneau habitué à faire profil bas, fait quelque chose que l’on considère comme sans précédent dans l’histoire du football de Georgia Tech – et dans l’histoire sacrée des universitaires de Georgia Tech. «C’est définitivement un honneur. C’est exactement ce que nous faisons ici chez Tech. Nous faisons des choses que les gens n’ont jamais faites auparavant », a-t-il déclaré. Originaire de College Park, en Géorgie, le Freer de 6 pieds et 205 livres en est actuellement à sa deuxième année en tant que vivaneau titulaire de Georgia Tech pour les bottés de dégagement et les paniers. Il est également en première année de doctorat. étudiant à l’école de génie chimique et biomoléculaire de Georgia Tech, après avoir obtenu son baccalauréat en génie chimique et biomoléculaire en mai. On pense qu’il est le premier étudiant-athlète de football à s’être inscrit à un doctorat. programme à Tech tout en étant encore un joueur actif. Oubliez NIL. Freer a trois autres lettres qui le préoccupent. Et cette quête n’a pas manqué de susciter l’admiration de la part de ses entraîneurs. “Son niveau d’intelligence est hors du commun”, a déclaré l’entraîneur-chef Clé Brent. «Je ne lui crie jamais dessus parce qu’il pourrait être mon patron un jour», a ajouté l’entraîneur des unités spéciales. Ricky Brumfield.

Cette phrase devenue à la mode ces derniers temps, où les athlètes appellent le terrain d’entraînement « le laboratoire » ? Freer a un réel laboratoire où aller. Genre, juste après cette interview. Il doit apprendre à fabriquer un électrolyseur, qui utilise l’électricité pour diviser l’eau en hydrogène et oxygène, afin de l’utiliser dans de futurs tests en laboratoire. “Ceux qui le savent disent un peu : ‘Je sais à quel point il est difficile ce est. Alors, comment fais-tu autre chose en plus de ça ? Et c’est un peu la réaction que je reçois aussi de la part des entraîneurs et de mes coéquipiers », a déclaré Freer. Enfin, pas tous. “Il n’est qu’un long vivaneau, alors ne lui accordez pas trop de crédit”, a plaisanté le parieur et détenteur du coup de pied de place. David Shanahan. Son collègue de l’équipe spéciale a rapidement mis son esprit irlandais de côté. « Rien que le temps consacré, je veux dire, c’est fou… et faire un doctorat complet. et être un joueur de football débutant Power-5 dans un endroit comme Georgia Tech est très, très impressionnant », a-t-il précisé. Au départ, Freer n’avait pas l’idée de faire de longs clichés, et encore moins de le faire à l’université. Il a d’abord accepté le poste d’étudiant en deuxième année de 160 livres à la Woodward Academy, après que le titulaire de l’université ait quitté l’équipe. Membre des équipes de championnat régionales consécutives des War Eagles, il a été recruté pour jouer au football par des écoles plus petites comme Carnegie Mellon et le MIT. Il a également eu quelques conversations sur la possibilité de continuer en Virginie, où Brumfield était entraîneur des équipes spéciales des Cavaliers. Freer a plutôt apporté ses 33 heures de crédit et son score de 35 ACT à l’école de sa ville natale, prêt à se lancer dans ses études de génie chimique tout en raccrochant définitivement ses crampons. « J’aimais les mathématiques, la chimie, les sciences, mais je savais que je voulais devenir ingénieur parce que je voulais résoudre des problèmes. Je ne voulais pas réfléchir toute la journée à des choses théoriques et ne jamais résoudre les problèmes de qui que ce soit. C’est ce que font les ingénieurs, et c’est vraiment pour cela que je suis venu dans la technologie”, a déclaré Freer, qui note qu’il ne vient pas nécessairement d’une famille de penseurs gauchers : son père enseignait l’histoire à Woodward, tandis que sa mère était professeur d’anglais. . Cependant, en mai de sa dernière année, les entraîneurs de Georgia Tech ont contacté Freer pour qu’il rejoigne l’équipe en tant que remplaçant. Il savait que cela créerait davantage de stress et de sacrifices, mais il ne pouvait finalement pas laisser passer l’occasion de rejouer. Un accrochage long ne se prête pas vraiment aux statistiques, mais Brandon Pottebaum, directeur adjoint des sports de Georgia Tech pour les services académiques, est plus qu’heureux de partager les chiffres de Freer en classe. Il a figuré sur la liste du doyen au cours de cinq de ses huit semestres de premier cycle, y compris les distinctions universitaires dans trois d’entre eux pour avoir obtenu une moyenne cumulative de 4,0. Alors qu’il s’installait dans le rôle de long vivaneau de départ de Georgia Tech en 2022, il était le deuxième auteur d’un article publié intitulé «Comprendre le rôle des interactions polymères au sein des liants dans les anodes composites lithium-ion.» Il a obtenu une moyenne de 3,84, un chiffre extrêmement élevé pour un étudiant ordinaire, sans parler de quelqu’un qui avait les exigences supplémentaires liées à la pratique d’un sport. Oh, et Freer l’a fait tout en travaillant également à temps partiel pour Control Southern, basé à Suwanee, en Géorgie, aidant à écrire du code pour des systèmes fabriqués automatisés (les personnes de passage doivent gagner de l’argent, après tout). “Il n’y a pas de sommeil pour cet enfant”, a déclaré Pottebaum. « Ce n’est pas seulement une spécialisation difficile. C’est constant. C’est chaque cours. C’est juste un défi. Il a déclaré que Freer lui demandait encore de temps en temps si l’un de ses coéquipiers éprouvait des difficultés dans ses cours de mathématiques. Peut-être, suggère-t-il, pourra-t-il expliquer le matériel d’une manière plus accessible qu’un membre du corps professoral. Pottebaum, qui a commencé à travailler chez Tech en 2013, ne se souvient que d’un autre joueur de football spécialisé en génie chimique et biomoléculaire tout en inscrivant ses quatre années. «Henry vient de le tuer. Il est bien au-dessus même de ses pairs non-étudiants-athlètes, pour être capable d’obtenir un 3,84 dans ce programme, depuis cet endroit. C’est très, très rare”, a-t-il déclaré.