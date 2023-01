Classé: 10 signatures de janvier les plus chères de l’histoire de la Premier League

L’ancien manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a qualifié la fenêtre de transfert de janvier de “saison idiote”. C’est proverbialement un temps pour les achats de panique et le rétro-colportage; un aveu que vous ne saviez pas ce que vous faisiez en été.

Et même si c’est une croyance partagée par un certain nombre de managers, cela n’a pas empêché nombre d’entre eux de dépenser gros au fil des ans. Certains de ces joueurs se sont avérés être des entreprises inspirées, tandis que d’autres ont pu se démarquer. Faisons un voyage dans Memory Lane…

10. Juan Mata : Chelsea à Manchester United (37,1 millions de livres sterling, 2014)

Un David Moyes sous pression, à mi-chemin de sa première (et unique) campagne en tant que gaffer de Man United, était ravi de signer une couche du calibre de Mata de ses rivaux Chelsea, en 2014. Le meneur de jeu espagnol était considéré comme trop luxueux pour l’époque. -Le patron des Blues, Jose Mourinho, et a été emmené à Old Trafford.

Le déménagement n’a jamais vraiment fonctionné pour Moyes ou Mata, car United a continué de stagner au cours des années suivantes. Mata a remporté une Ligue Europa, une FA Cup et une Coupe de la Ligue pendant sept ans et demi à United, mais n’a jamais retrouvé la forme qu’il avait montrée à des moments plus heureux à Stamford Bridge.

9. Bruno Guimaraes : Lyon à Newcastle (40 millions de livres sterling, 2022)

Après l’arrivée de nouveaux propriétaires saoudiens fin 2021, les fans de Newcastle savouraient une frénésie de dépenses sans précédent à St. James ‘Park. Ce mois de janvier n’a pas déçu, car Kieran Trippier et Chris Wood sont rapidement arrivés avant la plus grosse signature du lot; milieu de terrain robuste meneur de jeu Bruno Guimaraes de Lyon.

Le Brésilien était considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du continent et il a été à la hauteur de cette facturation, tirant les ficelles au milieu de terrain des Magpies, car ils sont rapidement devenus l’une des meilleures équipes de la Premier League. Une aubaine absolue.

8. Fernando Torres : Liverpool à Chelsea (50 millions de livres sterling, 2011)

Les supporters de Chelsea n’en revenaient pas lorsque leur club a recruté Fernando Torres de Liverpool en janvier 2011. L’attaquant espagnol s’était forgé la réputation d’être l’un des tireurs d’élite les plus meurtriers du football européen.

Pourtant, ce sont les Reds qui ont eu le dernier mot, car leur atout précieux était bien en deçà des attentes à Stamford Bridge – le résultat de problèmes de blessures et d’une perte de confiance parfois difficile à regarder.

Il y avait un but magique contre Barcelone en 2012, mais peu de qualité. Il est devenu l’une des pires signatures de l’histoire du football.

7. Luis Diaz : Porto à Liverpool (52 millions de livres sterling, 2022)

Alors que Tottenham se rapprocherait de l’ailier de Porto Luis Diaz, Jürgen Klopp a décidé qu’il devait bondir. Le Colombien a été rapidement signé dans un accord de 2022 que peu avaient vu venir.

La décision de Klopp a depuis été prouvée, car les compétences de dribble fascinantes de Diaz et sa capacité à marquer sous n’importe quel angle ont fait de Liverpool un cauchemar contre lequel se défendre. Une longue absence pour blessure cette saison a coïncidé avec une perte de forme dramatique pour les Reds, prouvant son immense valeur pour le club.

6. Bruno Fernandes: Sporting Lisbonne à Manchester United (54 millions de livres sterling, 2020)

Le travail d’Ole Gunnar Solskjaer ne tenait qu’à un fil lorsque le club a choisi de signer le capitaine du Sporting Bruno Fernandes en janvier 2020. Le milieu de terrain offensif avait développé une réputation de buteur gratuit dans son pays natal et United cherchait désespérément des buts.

Cela s’est avéré être un coup de maître, car Bruno est devenu l’un des meilleurs créateurs de la Premier League. Son sang-froid depuis le point de penalty et son œil pour une passe audacieuse sont devenus cruciaux dans la façon dont United joue et donnent à l’équipe d’Erik ten Hag une imprévisibilité que peu d’équipes peuvent gérer.

5. Pierre-Emerick Aubameyang : Borussia Dortmund à Arsenal (55 M £, 2018)

Le capitaine gabonais Aubameyang est arrivé en Premier League en grande pompe lors de la fenêtre d’hiver 2018. Il a également pris un départ fantastique à Arsenal, marquant dix buts lors de ses 12 premiers départs. Il continuerait à diriger l’équipe à la gloire de la FA Cup 2020, marquant lors de la victoire finale contre Chelsea.

Alors que l’attaquant a marqué 68 buts en 128 matchs pour les Gunners, les choses ont finalement tourné au vinaigre, car une brouille publique avec le manager Mikel Arteta l’a amené à être expédié (gratuitement) à Barcelone. Il est ensuite retourné en Angleterre avec Chelsea.

4. Christian Pulisic : Borussia Dortmund à Chelsea (56 M £, 2019)

L’ailier Christian Pulisic est devenu la deuxième signature la plus chère de tous les temps de Chelsea à son arrivée de la Bundesliga en 2019, avant d’être renvoyé en prêt à Dortmund pour le reste de la saison.

Le capitaine américain a montré son talent évident dans les éclairs au cours des années qui ont suivi, mais n’a pas réussi à convaincre les managers successifs qu’il avait ce qu’il faut pour être un habitué des Blues. Il a encore le temps de faire demi-tour.

3. Aymeric Laporte: Athletic Bilbao à Man City (57 millions de livres sterling, 2018)

Man City de Pep Guardiola a choisi de creuser profondément pour amener Laporte de l’Athletic Bilbao dans la même fenêtre que le prochain joueur de cette liste. L’arrière central gaucher a été sensationnel depuis son arrivée en Angleterre, aidant les Citizens à remporter quatre titres de Premier League, une FA Cup et quatre Carabao Cups.

Guardiola aime mélanger sa défense, mais qu’il soit associé à Ruben Dias, John Stones ou quelqu’un d’autre, Laporte semble toujours être au cœur de sa ligne de fond. Toujours à seulement 28 ans, vous ne parieriez pas contre lui en gagnant beaucoup plus de gongs à l’avenir.

2. Virgil van Dijk : Southampton à Liverpool (74 millions de livres sterling, 2018)

Les sourcils ont été levés lorsque le manager de Liverpool, Klopp, a sanctionné un accord de 74 millions de livres sterling pour faire de Virgil van Dijk le défenseur le plus cher du monde en janvier 2018. Pourtant, les critiques ont été rapidement réduites au silence, alors que Van Dijk a marqué le vainqueur du derby du Merseyside à ses débuts avant d’inspirer le Reds à la défaite finale de la Ligue des champions cette saison contre le Real Madrid.

À Anfield, le Néerlandais est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde et a joué un rôle crucial dans le trophée de Liverpool, remportant la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup, la Coupe de la Ligue, la Super Coupe de l’UEFA et le FIFA Club World. Coupe sur cinq années scintillantes. De l’argent bien dépensé.

1. Mykhaylo Mudryk : Shakhtar Donetsk à Chelsea (88 millions de livres sterling, 2023)

Après avoir acheté Chelsea à Roman Abramovich à l’été 2022, le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, n’a pas hésité à sortir son chéquier. Après avoir déboursé pour une série de signatures estivales, le magnat des affaires américain était déterminé à piéger ses rivaux Arsenal pour cibler Mudryk en janvier.

Certains ont hésité face aux frais d’un jeune qui a joué moins de 50 fois pour le Shakhtar, mais les premiers signes suggèrent que c’est peut-être de l’argent bien dépensé. L’attaquant à talons de jet peut ajouter du venin indispensable à une attaque prévisible. Cela pourrait un jour être considéré comme une aubaine.