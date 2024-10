César Agredano

Cesar Agredano est producteur commercial chez KSAT. Originaire de Monterrey, au Mexique, il a travaillé chez Televisa Monterrey et a dirigé sa propre maison de production pendant plus de 25 ans. Il est titulaire d’un diplôme en marketing et d’une maîtrise en éducation et poursuit actuellement une maîtrise en marketing numérique à l’Université internationale de La Rioja, en Espagne.