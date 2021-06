Clasico Barcelone-Real Madrid le 24 octobre

Barcelone accueillera la Real Sociedad le week-end d’ouverture de la saison 2021-22 de la Liga tandis que le Real Madrid se rendra à Alaves avec le premier Classique de la campagne le week-end du 24 octobre, a annoncé la fédération espagnole de football (RFEF).

Les champions de l’Atletico Madrid, quant à eux, commenceront la défense de leur titre en Liga au Celta Vigo.

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Le Real Madrid jouera ses trois premiers matches à l’extérieur en raison des travaux de construction en cours dans son stade Santiago Bernabeu, avec son premier match à domicile contre le Celta le week-end du 12 septembre.

Le Barça accueillera le Real Madrid au Camp Nou lors de la 10e journée le week-end du 24 octobre avant le match retour au Bernabeu lors de la 29e journée, le week-end du 20 mars.

La saison 2021-22 de la Liga sera la première à être diffusée sur ESPN+ aux États-Unis après qu’ESPN ait conclu un nouvel accord de huit ans pour les droits en anglais et en espagnol, à compter d’août 2021. Chaque match de la Liga sera en direct sur ESPN+ ainsi que certains matchs de deuxième division.

Le calendrier a été dévoilé mercredi au siège de la RFEF à Madrid, la liste des rencontres étant choisie au hasard parmi un ensemble d’options prédéterminées.

La saison 2021-22 débutera le week-end du 15 août 2021 et se terminera le week-end du 22 mai 2022. tandis que les jours et les heures des matchs – avec des matchs se déroulant entre le vendredi et le lundi chaque week-end – seront sélectionnés. par la Liga à une date ultérieure.

Le gouvernement espagnol a annoncé la semaine dernière qu’il levait les restrictions imposées aux supporters assistant aux matchs des première et deuxième divisions, après que toute la saison dernière s’est jouée à huis clos, bien que la fréquentation soit toujours limitée par les restrictions sanitaires régionales.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu’il s’attend à ce que les stades soient remplis à au moins 70% pour le début de la saison, avec une capacité de 100% probable d’ici novembre.

Le Real Madrid, avec l’entraîneur Carlo Ancelotti de retour pour son deuxième mandat après la démission de Zinedine Zidane, se rendra à Alaves, Levante et le Real Betis lors de leurs trois premiers matches de la campagne.

Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier que le club préférait commencer la saison avec trois matchs consécutifs à l’extérieur pour donner le temps au Bernabeu de se préparer à accueillir des fans, plutôt que d’envisager des alternatives telles que l’utilisation de Wanda Metropolitano de l’Atletico.

Le Real Madrid et le Barça ont été sélectionnés pour le titre de la Liga par l’Atletico en 2020-21 dans un climax tendu qui a vu la course se dérouler jusqu’au dernier jour de la saison.

L’Atletico a terminé avec 86 points, deux points d’avance sur son rival local du Real Madrid et sept points sur le Barça, après un retour spectaculaire 2-1 lors de la dernière journée au Real Valladolid.