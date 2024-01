Clarksville s’efforce de revitaliser le sud et d’en faire un quartier de divertissement

COMMENT CELA DÉVELOPPERAIT LES AFFAIRES À SUD CLARKSVILLE. SI LA VILLE EST APPROUVÉE POUR CETTE DEMANDE, CELA SIGNIFIE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LES ENTREPRISES EXISTANTES ET DE NOUVELLES DE VENIR ICI DANS LE QUARTIER RIVIÈRE ET DANS CE SECTEUR, AVEC LES RÉSIDENTS, LES NOUVELLES ENTREPRISES, C’EST JUSTE QUE C’EST UNE NOUVELLE OBTENTION DE CE NOUS AVONS BESOIN A FAIRE DANS CE DOMAINE. LES DIRIGEANTS DE LA VILLE ESSENTENT D’INSPILER UNE NOUVELLE VIE À SUD DE CLARKSVILLE. LA VILLE A RÉCEMMENT DEMANDÉ À L’ÉTAT DE CRÉER UN QUARTIER AU BORD DE LA RIVIÈRE, QUI PERMET AUX DIRIGEANTS VILLES DE DÉLIVRER LEURS PROPRES PERMIS D’ALCOOL AUX ENTREPRISES LOCALES. IL A ÉTÉ À NOTRE CONSEIL MUNICIPAL ET A ÉTÉ APPROUVÉ. ALORS CE QUE NOUS FAISONS À PARTIR DE LÀ, NOUS FAISONS UNE DEMANDE À L’ÉTAT QUI DONNERAIT À LA VILLE DE CLARKSVILLE ENVIRON 20, EUH, LICENCES D’ALCOOL, DES LICENCES D’ALCOOL À TROIS VOIES POUR POUVOIR DONNER AUX RESTAURANTS ET BARS QUI CHERCHENT UN POINTAGE SUD . CLARKSVILLE, UN LOCAL DU CENTRE-VILLE DU 21E SIÈCLE COMME BILL FUND, DIT QUE AVOIR UN QUARTIER AU BORD DE LA RIVIÈRE POURRAIT ÊTRE BON POUR UNE CROISSANCE CONTINUE. VOS DOLLARS D’IMPÔTS VONT BEAUCOUP À L’ÉDUCATION ET MIEUX À L’AMÉLIORATION DE LA COMMUNAUTÉ, N’EST-CE PAS ? DONC. Donc, plus il y a d’entreprises, plus il y a de dollars d’impôts. ET JE LE VOIS COMME UN GAGNANT-GAGNANT POUR LA COMMUNAUTÉ, UN GAGNANT POTENTIEL POUR LA COMMUNAUTÉ ET LES ENTREPRISES LOCALES COMME LA BRASSERIE 1020 CRAFT, QUI JUSTE D’OUVRIR UN EMPLACEMENT À CLARKSVILLE SUD. NOUS SOMMES FIERS DE DONNER AUX PERSONNES QUE NOUS EMBAUCHONS LA CAPACITÉ DE CRÉER DES MENUS, DE CRÉER DES LISTES DE BARS ET DES CHOSES COMME CELA, ET DE CRÉER DE BONS COCKTAILS ARTISANAT. C’est donc une chose qui nous manquera à cet endroit jusqu’à ce que nous ayons cette licence d’alcool, car pour le moment nous n’avons que notre bière pression, notre licence de forfait et notre vin. Donc on ne peut pas servir d’alcool. Mais en attendant, ils nous servent de bons projets. IL Y A NOTRE CONTEUR ET BONNES VIBES. ACCLAMATIONS

Clarksville s’efforce de revitaliser son côté sud et d’en faire un quartier de divertissement Mise à jour : 18 h 26 HNE, le 26 janvier 2024 La ville de Clarksville s’efforce de revitaliser son côté sud et d’en faire un quartier de divertissement. La ville a récemment demandé la création d’un « Riverfront District », lui permettant de délivrer des permis d’alcool dans cette zone sans passer par l’État. « Dans cette zone avec des résidents et de nouvelles entreprises, ce que nous devons faire dans cette zone est une évidence. région », a déclaré Tammi Gibson, directrice du développement économique de Clarksville. « Nous sommes allés à notre conseil municipal et cela a été approuvé. Donc, à partir de là, nous déposons une demande auprès de l’État qui accorderait à la ville de Clarksville environ 20 permis d’alcool, des permis d’alcool à trois voies, pour pouvoir les accorder aux restaurants et aux bars qui en recherchent un. » Coining South Clarksville en tant que centre-ville du 21e siècle, des habitants comme Bill Pfund ont déclaré qu’avoir un quartier riverain serait bon pour une croissance continue. « Vous savez, vos impôts servent en grande partie à l’éducation et à l’amélioration de la communauté. Donc plus il y a d’entreprises, plus il y a d’argent des contribuables. Et je vois cela comme une situation gagnant-gagnant pour la communauté », a déclaré Pfund. Une victoire potentielle pour la communauté et les entreprises locales comme Ten20 Craft Brewery, qui vient d’ouvrir son site à South Clarksville. «Nous sommes fiers de donner aux personnes que nous embauchons la possibilité de créer des menus, de créer des listes de bars et des choses comme ça et de créer de bons cocktails artisanaux. C’est donc une chose qui nous manquera à cet endroit jusqu’à ce que nous ayons ce permis d’alcool, car pour le moment, nous n’avons que notre bière pression, notre permis de forfait et notre vin, nous ne pouvons donc pas servir d’alcool », a déclaré Berto Freeman. La ville de Clarksville s’efforce de revitaliser son côté sud et d’en faire un quartier de divertissement. La ville a récemment demandé la création d’un « district riverain », lui permettant de délivrer des permis d’alcool dans cette zone sans passer par l’État. “Dans cette zone avec des résidents et de nouvelles entreprises, ce que nous devons faire dans cette zone est une évidence”, a déclaré Tammi Gibson, directrice du développement économique de Clarksville. “Nous sommes allés voir notre conseil municipal et cela a été approuvé. Donc, à partir de là, nous faisons une demande auprès de l’État qui accorderait à la ville de Clarksville environ 20 permis d’alcool, des permis d’alcool à trois voies pour pouvoir les accorder aux restaurants et aux bars qui en recherchent un. Présentant South Clarksville comme un centre-ville du 21e siècle, des habitants comme Bill Pfund ont déclaré qu’avoir un district riverain serait bon pour une croissance continue. « Vous savez, vos impôts servent en grande partie à l’éducation et à l’amélioration de la communauté. Donc plus il y a d’entreprises, plus il y a d’argent des contribuables. Et je vois cela comme une situation gagnant-gagnant pour la communauté », a déclaré Pfund. Une victoire potentielle pour la communauté et les entreprises locales comme Ten20 Craft Brewery, qui vient d’ouvrir son site à South Clarksville. «Nous sommes fiers de donner aux personnes que nous embauchons la possibilité de créer des menus, de créer des listes de bars et des choses comme ça et de créer de bons cocktails artisanaux. C’est donc une chose qui nous manquera à cet endroit jusqu’à ce que nous ayons ce permis d’alcool, car pour le moment, nous n’avons que notre bière pression, notre permis de forfait et notre vin, nous ne pouvons donc pas servir d’alcool », a déclaré Berto Freeman.