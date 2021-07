Clarkson’s Farm reviendra sur Amazon pour la saison 2 – et le tournage a déjà commencé

CLARKSON’S Farm REviendra sur Amazon Prime Video pour la saison deux – et le tournage a déjà commencé.

La première série de l’émission agricole de Jeremy Clarkson est sortie le mois dernier et a été un énorme succès.

3 Clarkson’s Farm reviendra pour une deuxième série sur Amazon Prime Video Crédit : Amazon Prime

3 La première série a été un énorme succès lors de sa première le mois dernier Crédit : Amazon Prime

Maintenant, Amazon Prime Video a confirmé que les exploits de 61 ans dans le monde de l’agriculture continueront d’être documentés dans la deuxième série.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un aperçu plus approfondi d’une autre année sur Diddly Squat Farm alors que Jeremy vise à se diversifier, en élargissant ses connaissances agricoles limitées sous l’œil vigilant de son équipe pragmatique.

Cela inclut le conducteur de tracteur Kaleb, le favori des murs de pierre Gerald, le conseiller ‘Cheerful’ Charlie, Lisa, la meilleure gardienne de ferme de Jeremy et bien d’autres.

La deuxième série promet d’apporter plus de rires, de triomphes et de tribulations, et bien sûr plus de faux pas agricoles, alors que nous suivons Jeremy et ses collègues dans leur aventure agricole.

« UNE TELLEMENT HEUREUSE EQUIPE »

Jeremy a déclaré : « Je suis absolument ravi que vous puissiez à nouveau passer du temps avec Cheerful Charlie, Gerald, Lisa et bien sûr Kaleb.

« Nous sommes une équipe tellement heureuse. »

Dan Grabiner, responsable UK Originals, Amazon Studios, a déclaré : « Clarkson’s Farm est la lettre d’amour non filtrée de Jeremy à l’agriculture.

« C’est cette authenticité, ce charme et cet humour, combinés aux personnages fantastiques de la ferme, qui ont fait de la série un succès si remarquable auprès du public »

« Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe pour une autre année dans la vie de Diddly Squat, et souhaitons bonne chance à Kaleb et aux agriculteurs de tout le pays alors que Mère Nature continue de se venger de Jeremy. »

Le tournage de la saison deux a déjà commencé et la nouvelle série sera lancée exclusivement sur Prime Video.

3 Jeremy sera rejoint par les personnages fantastiques de la ferme qui feront une montre divertissante

La série 1 de Clarkson’s Farm est maintenant disponible sur Amazon Prime Video.