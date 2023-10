Lire la vidéo







POTSDAM, New York – L’équipe de hockey Michigan Tech a subi une défaite de 3-1 à Clarkson, samedi 28 octobre soir. Les Golden Knights ont brisé une égalité de 1-1 avec 3 :01 à jouer en deuxième période et ont ajouté un but vide en troisième. Lachlan Getz a marqué pour les Huskies.

«Nous avons joué un bon match de hockey», a déclaré l’entraîneur de Tech Joe Shawhan. “Le jeu de puissance et les tirs au but avaient l’air bien. L’énergie était meilleure qu’hier soir et l’ambiance était bonne sur le banc. J’ai dit aux gars que c’est la base de la façon dont nous voulons jouer et que l’offensive va commencer à cliquer. C’est un processus d’apprentissage. Je suis optimiste avec le groupe et j’aime l’effort que chacun fait.

Menés 1-0 au début de la deuxième période et dominés 9-1 au chapitre des tirs, les Huskies ont intensifié la pression offensive en deuxième. Lachlan Getz a égalisé le match 4:30 après l’entracte lorsque Isaac Gordon a aidé à créer un revirement en zone offensive et Getz a récupéré la rondelle sur le flanc. Il l’a porté devant, a fait un mouvement patient vers le revers et a marqué son premier but collégial.

Clarkson a marqué le feu vert à 16:59 de la seconde lorsque Ayrton Martino a trouvé le fond des filets lors d’une échappée. Mathieu Gosselin et Ryan Taylor ont participé à la pièce.

Tech a réalisé 25 tirs au total en deuxième période, dont 11 sont passés au filet.

La troisième période a été à peu près la même avec des tirs globaux favorisant les Huskies 29-8 et 9-5 au filet. Les patineurs des Golden Knights ont bloqué 24 tirs devant leur gardien de but dans la soirée.

Jed Pietila a eu la meilleure chance d’égaliser le match 90 secondes après le début de la troisième sur un 2 contre 1 avec Kyle Kukkonen. Son tir devant le filet est resté en dehors d’une manière ou d’une autre.

Marcus Pedersen, Ryland Mosley et Kyle Kukkonen ont également eu des occasions dans la machine à sous qui ont été sauvées.

Ayrton Martino a été victime d’un penalty et a cherché à prendre une avance de deux buts avec 5:16 à jouer en troisième. Il a fait le même geste que son éventuel but vainqueur en deuxième période, mais Max Vayrynen a fait passer le ballon de peu.

Les Huskies ont ajouté un attaquant supplémentaire avec 2:22 à jouer, mais n’ont jamais réussi un tir.

Trey Taylor a marqué sur Erik Bargholtz avec 1:36 à jouer dans le filet vide pour glacer le match.

Dustyn McFaul a marqué le premier but du match 9 :41 après la mise au jeu d’Ayrton Martino. Son tir de la pointe dans la circulation a touché un défenseur de Tech et a dévié.

Le gardien de Michigan Tech, Max Vayrynen, a obtenu son premier départ de la saison et a effectué 15 arrêts. Emmett Croteau a réalisé 20 arrêts pour l’équipe locale.

Tech continue de jouer hors conférence le week-end prochain à la John MacInnes Student Ice Arena contre son nouvel adversaire Augustana. La mise au jeu tombe à 19 h 07 vendredi et à 18 h 07 samedi.