Mise à jour de DisGracie Mansion.

Sheena Wright, la principale adjointe du maire Eric Adams, a démissionné.

Mohamed Bahi, qui a démissionné lundi, a été arrêté mardi.

Ironiquement, le seul fonctionnaire qui reste est le tsar des rats… si elle décide de partir, Robert Saleh, qui sait quelque chose sur le fait d’être dénoncé, sera pris en considération pour le poste.

« Vous savez Susan, si les Yankees perdent ce soir, ils seront éliminés jeudi lors du quatrième match. » « Ce n’est pas une position qu’ils veulent occuper dans John. »

Avec leur série ALDS même 1-1, les Yankees et les Royals se déplacent à KC pour les matchs 3 et 4.

Clarke Schmidt des Yankees fera son premier départ en séries éliminatoires.

Ses chiffres de relève en séries éliminatoires (trois points, 2 ¹/₃ de manches) donnent une belle apparence aux chiffres de Saleh.

Les Royals Seth Lugo (un point, six K sur 4 ¹/₃) ont contribué à éliminer les Orioles la semaine dernière.

Ayez confiance, fans des Yankees.

Jouez 50 $ sur les Yankees.







Seth Lugo a été dur avec les Yankees au cours de sa carrière. PA

Cuisine maison !

Sean Manaea a limité Philly à un point en sept manches, Pete Alonso et Jesse Winker ont réussi un circuit et les Mets ont gagné 7-2.

W nous a à -393 Dannyheeps.

