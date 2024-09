Clarivate dévoile les lauréats du prix Citation 2024

Une reconnaissance annuelle met en lumière les chercheurs ayant des taux de citations extraordinaires et un impact sociétal exceptionnel, prêts à recevoir le prix Nobel

LONDRES, 19 septembre 2024 /CNW/ — Clarivate Plc (NYSE : CLVT), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de renseignements transformateurs, a dévoilé aujourd’hui Lauréats du prix Citation™ 2024 Liste des lauréats du prix Nobel – utilisée pour prédire les futurs lauréats du prix Nobel. Ces 22 scientifiques et économistes exceptionnels issus de six pays ont démontré un impact si révolutionnaire dans leurs domaines que leurs travaux sont considérés comme de la stature Nobel. Les experts de l’Institute for Scientific Information (ISI)™ de Clarivate™ ont identifié 75 lauréats du prix Nobel avant leur succès, souvent plusieurs années avant qu’ils ne reçoivent les honneurs du Nobel.

Les lauréats du prix Citation de cette année ont apporté des contributions significatives à l’avancement de domaines clés, notamment l’énergie propre, la nanotechnologie, les structures protéiques 3D, l’impact économique de la corruption, les maladies cardiaques, la dynamique moléculaire, l’informatique quantique, l’empreinte génétique et la physique de la matière condensée.

La liste met en avant 22 personnes travaillant dans des institutions universitaires et des entreprises de premier plan. Cette année, 11 sont basées dans États-Unissix dans le Royaume-Unideux dans Suisseet un chacun dans Allemagne, Israël et JaponCes personnes ont rédigé des articles de recherche fondamentaux dans leurs domaines, qui sont extrêmement souvent cités et ont eu un large impact sociétal.

John M. Jumperdirecteur de Google DeepMind et lauréat du prix Citation Laureate 2024, a déclaré : « Être nommé lauréat du prix Citation Laureate est une reconnaissance de l’impact que notre travail a eu. Il ne s’agit pas seulement de notre découverte, mais de la science révolutionnaire qui se déroule sur la base de notre découverte. Ce prix reconnaît que nous sommes les épaules sur lesquelles d’autres chercheurs s’appuient pour voir plus loin. Je suis profondément passionné par le fait que nous soyons capables d’accélérer le travail des scientifiques afin que la médecine et la science puissent mieux fonctionner pour la société. »

Demis Hassabis, PDG et cofondateur de Google DeepMind et lauréat du prix Citation Laureate 2024, a déclaré : « Je suis profondément honoré d’être nommé lauréat du prix Citation Laureate 2024. J’ai consacré ma carrière à l’IA en raison de son potentiel à faire progresser la science et à améliorer des milliards de vies, et AlphaFold est la première preuve de cette promesse. AlphaFold a été utilisé par plus de 2 millions de chercheurs pour faire avancer des travaux essentiels, de la conception d’enzymes à la découverte de médicaments. Je pense que l’IA sera l’une des technologies les plus bénéfiques de tous les temps, permettant de guérir des maladies dévastatrices, de fournir une médecine véritablement personnalisée et de propulser la « science à la vitesse numérique ». »

Emmanuel Thiveaud, vice-président senior de la recherche et de l’analyse, du milieu universitaire et du gouvernement chez Clarivate, a déclaré : « Le programme Citation Laureates rend hommage aux esprits visionnaires qui stimulent l’innovation et l’impact sociétal dans divers domaines de recherche. Leur influence, attestée par leurs nombreux records de citations, met en évidence l’impact significatif de leurs travaux sur les découvertes futures et les contributions au progrès sociétal. Chez Clarivate, nous sommes fiers de mettre en lumière ces individus pionniers dont le travail offre un potentiel de transformation. »

Depuis 2002, les analystes de l’Institute for Scientific Information s’appuient sur les données de publication et de citation de revues fiables du Web of Science™ pour identifier les lauréats potentiels du prix Nobel dans les domaines de la physiologie ou de la médecine, de la physique, de la chimie et de l’économie. Sur près de 61 millions d’articles et de comptes rendus indexés dans le Web of Science depuis 1970, seulement 0,01 % ont été cités plus de 2 000 fois. Les lauréats de la citation sont sélectionnés parmi les auteurs de ce groupe d’articles.

Les lauréats du prix Citation 2024 sont :

Physiologie ou médecine Jonathan C. CohenChaire distinguée C. Vincent Prothro en recherche sur la nutrition humaine, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, États-Unis, et Helen H. HobbsChercheur au Howard Hughes Medical Institute ; professeur de médecine interne et de génétique moléculaire au centre médical Southwestern de l’université du Texas, Dallas, Texas, États-Unis Pour des recherches sur la génétique du métabolisme des lipides, qui ont conduit à de nouveaux médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires Ann M. GraybielProfesseur d’Institut, Département des sciences du cerveau et cognitives, et chercheur, McGovern Institute for Brain Research, MIT, Cambridge, Massachusetts, États-Unis, et Okihide HikosakaChercheur distingué du NIH, Laboratoire de recherche sensorimotrice, National Eye Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, États-Unis, et Wolfram SchultzProfesseur de neurosciences, Département de physiologie, de développement et de neurosciences, et professeur associé, Churchill College, Université de Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni ; chercheur associé invité, Division des sciences humaines et sociales, California Institute of Technology, Pasadena, Californie, États-Unis Pour les études physiologiques des noyaux gris centraux, essentiels au contrôle moteur et au comportement, y compris l’apprentissage Davor SolterDirecteur émérite et membre, Département de biologie du développement, Institut Max Planck d’immunobiologie et d’épigénétique, Fribourg, Allemagne, et Azim SuraniDirecteur de la recherche sur la lignée germinale et l’épigénétique, Gurdon Institute ; et professeur affilié, Cambridge Stem Cell Institute, Université de Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni Pour la découverte de l’empreinte génomique, faisant progresser notre compréhension de l’épigénétique et du développement des mammifères Physique Rafi BistritzerProfesseur, École de physique et d’astronomie, Université de Tel Aviv, Tel Aviv, Israël, et Pablo Jarillo-HerreroProfesseur de physique Cecil et Ida Green, Département de physique, MIT, Cambridge, Massachusetts, États-Unis, et Allan H. MacDonaldChaire de physique de la Fondation Sid W. Richardson, Département de physique, Université du Texas à Austin, Austin, Texas, États-Unis Pour ses contributions théoriques et expérimentales pionnières à la physique du graphène bicouche torsadé à angle magique et des dispositifs quantiques moirés associés David DeutschProfesseur invité de physique, Centre de calcul quantique, Laboratoire Clarendon, et membre honoraire du Wolfson College, Université d’Oxford, Oxford, Royaume-Uni, et Peter W. ShorProfesseur Henry Adams Morss de mathématiques appliquées, MIT, Cambridge, Massachusetts, États-Unis Pour des contributions révolutionnaires aux algorithmes et à l’informatique quantiques Christoph GerberProfesseur, Institut suisse de nanosciences (SNI), Département de physique, Université de Bâle, Bâle, Suisse Pour l’invention et l’application de la microscopie à force atomique Chimie David Bakerprofesseur de biochimie, chercheur au Howard Hughes Medical Institute et directeur de l’Institute for Protein Design, faculté de médecine de l’université de Washington, Seattle, Washington, États-Unis, et John M. JumperDirecteur, Google DeepMind, Londres, Royaume-Uni, et Demis HassabisPDG et cofondateur, Google DeepMind, Londres, Royaume-Uni Pour ses contributions à la prédiction et à la conception de structures et de fonctions protéiques tridimensionnelles Le domaine KazunariProfesseur sous contrat spécial, Institut de régénération de l’eau, Université Shinshu, Nagano, Japon ; Professeur d’université, Bureau des professeurs d’université, Université de Tokyo, Tokyo, Japon Pour la recherche fondamentale sur les photocatalyseurs pour la séparation de l’eau et la construction de systèmes de production d’hydrogène solaire Roberto CarRalph W. *31 Professeur Dornte en chimie, professeur de chimie et du Princeton Materials Institute ; directeur de la chimie en solution et au Interfaces Computational Chemical Science Center ; Université de Princeton, Princeton, New Jersey, États-Unis, et Michele ParrinelloProfesseur émérite de sciences informatiques à la Faculté d’informatique, Université de la Suisse italienne, Lugano, Suisse ; Professeur émérite au Département de chimie et de biosciences appliquées, ETH Zurich, Zurich, Suisse Pour la méthode Car-Parrinello de calcul de la dynamique moléculaire ab-initio, une révolution en chimie computationnelle Économie Janet CurrieProfesseur Henry Putnam d’économie et d’affaires publiques, École des affaires publiques et internationales de Princeton, Université de Princeton, Princeton, New Jersey, États-Unis Pour une analyse économique pionnière du développement de l’enfant Partha DasguptaFrank Ramsey, professeur émérite d’économie, Faculté d’économie, Université de Cambridge, Cambridge, Royaume-Uni Pour intégrer la nature et ses ressources dans l’économie humaine Paolo MauroDirecteur, Département de recherche économique et de marché, Société financière internationale, Washington, DC, États-Unis Pour des études empiriques sur les effets de la corruption sur l’investissement et la croissance économique

