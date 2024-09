Clarification sur les plans de l’événement principal de WWE Bad Blood

À l’approche de WWE Bad Blood, une certaine confusion règne dans le public autour de l’événement principal de l’événement.

Ce week-end, USA Network a publié un article indiquant que CM Punk vs. Drew McIntyre dans un match Hell in a Cell serait la tête d’affiche du show. Étant donné l’intensité de leur rivalité et la stipulation très médiatisée, cela semblait être un choix logique.

Mais dans les coulisses, les choses ne sont peut-être pas aussi claires. Selon les plans internes de la semaine dernière via Sélection combativele main event devait mettre en vedette Cody Rhodes et Roman Reigns dans un match contre les Bloodline. Des promos et des vignettes filmées à Georgia Tech – avec les liens de Cody avec la région et un groupe scolaire prévu pour le jouer – indiquaient que ce serait le dernier match du show. Le lien de Roman Reigns avec la région a également été pris en compte dans la décision de la WWE.

Bien que WWE Bad Blood soit encore dans deux semaines et que les plans puissent changer, le plan de travail actuel est d’avoir Rhodes et Reigns contre The Bloodline pour clôturer le PLE, malgré d’autres rapports.

Comment regarder WWE Bad Blood

WWE Bad Blood sera diffusé le samedi 5 octobre à 19h HE / 16h HP, avec un pré-show qui débutera à 17h HE / 14h HP. Les téléspectateurs américains peuvent diffuser l’événement en direct sur Paontandis que les téléspectateurs internationaux peuvent le voir sur Réseau WWEAssurez-vous d’être à l’écoute pour ce qui promet d’être une soirée inoubliable d’action de lutte.

Voici un aperçu de la carte actuelle de la WWE Bad Blood 2024:

CM Punk contre Drew McIntyre (match Hell in a Cell)

Liv Morgan (c) contre Rhea Ripley pour le Championnat du monde féminin

Damian Priest contre Finn Bálor

Roman Reigns et Cody Rhodes contre Solo Sikoa et Jacob Fatu

Nia Jax défend le titre de championne féminine de la WWE contre la gagnante d’un match entre Naomi et Bayley

