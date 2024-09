Clarification sur le statut WWE de Motor City Machine Guns

Les Motor City Machine Guns, l’une des équipes de catch les plus célèbres, ont fait les gros titres plus tôt cette année après avoir quitté la TNA. Le duo Chris Sabin et Alex Shelley aurait été en pourparlers avec l’AEW et la WWE, avec quelques précisions sur leur prochain projet de catch.

Il a été rapporté que le président de l’AEW, Tony Khan, avait montré son intérêt pour l’arrivée du duo à l’AEW, mais les négociations avec la promotion ont finalement échoué. Les raisons de l’échec des négociations restent floues, bien que certaines sources suggèrent que la WWE a fait une offre plus alléchante.

Selon une nouvelle mise à jour de Sélection combativedes éclaircissements supplémentaires ont été apportés sur le sujet, confirmant que les Motor City Machine Guns ont officiellement signé avec la WWE, comme ils l’ont confirmé auprès de certaines sources fiables de la WWE ce soir.

Cette nouvelle survient après des mois de rumeurs et de spéculations, des sources de l’AEW ayant indiqué plus tôt que l’équipe composée de Chris Sabin et Alex Shelley ne faisait pas partie de leurs plans. Bien que des propositions créatives aient été faites pour les amener à l’AEW, l’accord ne s’est finalement pas concrétisé.

« Nous avons enfin des éclaircissements sur Motor City Machine Guns. Plus tôt cette semaine, Pro Wrestling Nexus avait annoncé qu’Alex Shelley et Chris Sabin de Motor City Machine Guns se dirigeaient vers la WWE. Ce soir, des sources de la WWE ont affirmé à Fightful que le duo avait officiellement signé. Les questions ont circulé sur leur statut pendant des mois, mais les détails étaient rares, en dehors des sources de l’AEW indiquant il y a des mois que le duo n’avait pas été signé et n’était pas prévu pour la société. Il y a eu quelques propositions créatives, mais elles n’ont finalement pas eu lieu. »

Alors que leurs débuts à la WWE semblent désormais se profiler à l’horizon, les fans attendent avec impatience de savoir comment Chris Sabin et Alex Shelley seront intégrés à l’entreprise et comment ils s’en sortiront sous la bannière de la WWE.

