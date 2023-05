Clarification du ministère sur la taxe sur les dépenses à l’étranger par carte de crédit

Le gouvernement a déclaré vendredi qu’aucun TCS ne sera prélevé sur les dépenses internationales pouvant atteindre 7 lakh Rs par an en utilisant des cartes de débit ou de crédit.

Face aux réactions d’un large éventail de personnes, le ministère des Finances a déclaré que cette décision visait à lever l’ambiguïté procédurale concernant le régime libéralisé de versement (LRS) et la perception de l’impôt perçu à la source (TCS).

La décision du ministère plus tôt cette semaine d’intégrer les dépenses par carte de crédit internationale dans le cadre du système de transfert de fonds libéralisé (LRS) de la RBI et le prélèvement consécutif de 20% du TCS ont suscité de vives réactions de la part des experts et des parties prenantes.

« Pour éviter toute ambiguïté procédurale, il a été décidé que tout paiement par un individu utilisant ses cartes internationales de débit ou de crédit jusqu’à Rs 7 lakh par exercice financier sera exclu des limites LRS et, par conséquent, n’attirera aucun TCS », a déclaré le a déclaré le ministère dans un communiqué.

Actuellement, les paiements pouvant aller jusqu’à Rs 7 lakh pour des soins médicaux à l’étranger et pour l’éducation n’attirent pas le TCS. Le TCS sur ces dépenses est au taux de 5 %.

Le traitement bénéfique existant du TCS pour les paiements en matière d’éducation et de santé se poursuivra également, a ajouté le ministère.

