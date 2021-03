Muttenz, 17 mars 2021 – Clariant, une entreprise de chimie de spécialités ciblée, durable et innovante, a publié aujourd’hui son rapport intégré 2020. Il apporte de la transparence sur l’approche multidimensionnelle de l’entreprise pour créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes en examinant à la fois le tangible et l’immatériel comme aspects financiers et non financiers de son activité.

Intitulé «Into the New», le rapport se penche sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Clariant et évalue l’impact des activités commerciales de l’entreprise, des activités de citoyenneté d’entreprise et des collaborations par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. .

Clariant façonne activement l’avenir de notre monde en mutation rapide, non seulement grâce à ses produits et solutions, mais également à travers ses employés à travers le monde. Le rapport intégré 2020 présente certains de ces acteurs du changement qui sont à l’origine d’innovations avec leur vision et leur engagement. Rencontrez-les sur reports.clariant.com/2020/stories.

«Dans le cadre de notre engagement continu en faveur d’un reporting intégré, nous avons approfondi la réflexion sur la performance environnementale, sociale et de gouvernance de Clariant dans ses activités pour renforcer la confiance de toutes nos parties prenantes. En adoptant une vision transparente de la manière dont Clariant conduit le changement pour contribuer activement aux ODD, le rapport souligne la pertinence d’une approche holistique de la durabilité », a déclaré Hariolf Kottmann, président du conseil d’administration de Clariant.

Afin de soutenir la stratégie de développement durable de l’entreprise, Clariant a décidé de se concentrer davantage sur le rapport intégré en ligne. Par conséquent, le rapport intégré complet pour 2020, y compris le rapport de gouvernance d’entreprise, le rapport de rémunération, le rapport financier ainsi que le rapport GRI, est disponible en ligne sur reports.clariant.com et peut être téléchargé sous forme de fichier PDF en anglais uniquement. Une version courte du rapport contenant un résumé sera disponible en version papier en anglais et en allemand et pourra être commandée via le site Web de Clariant.

