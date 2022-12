Claressa Shields vs Savannah Marshall match revanche: “C’est toujours le plus grand combat de la boxe féminine”, déclare le promoteur Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall l’a dit clairement. Elle veut poursuivre un match revanche contre Claressa Shields.

Le double médaillé d’or olympique américain Shields a battu Marshall dans un affrontement épique pour remporter le championnat incontesté des poids moyens en octobre.

La star de Hartlepool a déclaré qu’elle voulait amener le match revanche au stade St James’ Park de Newcastle l’été prochain.

Plus de deux millions de téléspectateurs ont écouté Claressa Shields contre Savannah Marshall, ce qui en fait l’événement de boxe professionnelle féminine le plus regardé de l’histoire et crée le plus grand public pour un événement sportif féminin en direct jamais diffusé sur Sky.



L’équipe de Shields a répondu, disant Sports du ciel qu’ils sont prêts à explorer cette possibilité.

“Claressa a parcouru des milliers de kilomètres de chez elle pour réaliser l’une des plus grandes performances et battre sa rivale dans son pays d’origine”, a déclaré le promoteur de Shields, Dmitry Salita. Sports du ciel.

“Pour Marshall, parler d’une date et d’un lieu n’est pas productif car ce n’est pas une projection précise de ce qui peut arriver.

“Il y a beaucoup d’écrous et de boulons dans cette situation. Si un combat avec Marshall a du sens, nous explorerons certainement cette possibilité.

“Le succès de Claressa a élevé le sport féminin vers de nouveaux sommets à chaque combat et cela a toujours été notre objectif collectif.”

Rematch “au bon moment”

Le promoteur de Marshall, Ben Shalom, est catégorique sur le fait qu’une revanche serait différente. La Britannique peut changer son approche dans un deuxième combat avec Shields.

S'exprimant sur Soccer AM, Savannah Marshall a confirmé qu'elle avait activé une «clause de revanche» pour combattre Claressa Shields et espère que le lieu pourrait être St James 'Park



“Je pense que Savannah veut arriver avec un nouvel état d’esprit, une mentalité différente et un plan de jeu différent”, a déclaré Shalom. Sports du ciel. “Elle était déçue de sa performance, elle avait l’impression que ce n’était pas elle-même

“Après ce combat, elle était bouleversée. Malgré tout ce qu’elle a accompli et enregistré des chiffres d’audience et devenir une superstar au Royaume-Uni, elle était toujours dévastée parce que tout ce qu’elle voulait faire était de gagner ce combat.”

Shalom pense cependant que Marshall devrait avoir un combat ou deux avant d’entrer dans un match revanche des Shields.

“Nous savons qu’elle le veut”, a-t-elle déclaré. “Nous respectons cela mais nous prendrons le match revanche au bon moment pour elle. Elle se battra en mars ou avril et nous l’examinerons. C’est le plus grand combat de la boxe féminine, ça l’est toujours.”

Un combat supplémentaire ou deux laisserait Marshall mieux placé pour gagner un match revanche, dit Shalom.

Image:

Marshall pense qu'elle pourrait adopter une approche différente dans un match revanche des Shields





“Elle n’a pas eu autant de rounds que Claressa à cause de son pouvoir de KO. Je pense que cela fait parfois une différence. Pour moi, elle a besoin de plus de rounds. J’aimerais qu’elle ait quelques combats avant Claressa, juste pour obtenir ces rounds et cette expérience », a-t-il déclaré.

“Mais elle sent qu’elle en a assez vu et en savait assez et qu’elle reviendra dans le match revanche bien mieux préparée.

“Savannah a beaucoup grandi depuis cet événement”, a poursuivi Shalom. “Elle va maintenant gagner en confiance, en être frustrée et cela fait un combattant dangereux.

“Je sais qu’elle travaille déjà dur dans le gymnase et qu’elle est une gagnante et elle croit vraiment qu’elle est la meilleure de la division.

“Elle a évidemment manqué la dernière fois, mais cette fois, elle sera très confiante.”

L’option Jonas

Shields a également d’autres options. Natasha Jonas de Liverpool a unifié trois titres mondiaux chez les super-welters, une division dans laquelle Shields a concouru avec beaucoup de succès auparavant.

Shields et Jonas ont tous deux exprimé leur intérêt à se battre.

“Il y a certainement la possibilité de voir Jonas-Shields sans aucun doute”, a déclaré Shalom. “Tasha veut les plus grands noms et ça ne devient pas beaucoup plus gros que Claressa Shields.

“Tasha a maintenant trois ceintures et elle est populaire, son profil est grand et elle est un combat d’argent pour beaucoup de combattants. Il lui reste donc un ou deux combats. Elle veut juste les plus grands noms et le combat de Claressa Shields pourrait avoir lieu.

“Nous discuterons avec elle la semaine prochaine, elle se battra en mars. Ce sera certainement un très gros combat et nous prendrons une décision dans les prochaines semaines.”