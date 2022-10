Claressa Shields veut une superbe victoire par KO et pense que Savannah Marshall est «stressée et nerveuse» | Nouvelles de boxe

Claressa Shields a juré de faire ses preuves en tant que “plus grande femme de tous les temps” en remportant une superbe victoire par KO sur Savannah Marshall.

La double championne du monde incontestée de l’Amérique défendra ses titres de poids moyens WBC, IBF et WBA contre le tenant du titre britannique WBO Marshall lors de l’énorme confrontation de samedi à l’O2, en direct sur Sky Sports.

Marshall, 31 ans, s’est forgé une réputation de frappeuse redoutable, arrêtant 10 de ses 12 adversaires, mais avant l’affrontement reporté, Shields pense qu’elle va quitter son amère rivale “violet et bleu”.

“Le report était comme une bénédiction déguisée. L’objectif est encore plus grand maintenant, de septembre à maintenant. Je savais que j’allais battre Savannah Marshall le 10 septembre, mais maintenant je sens vraiment dans mon esprit que je vais frapper Savannah Marshall dehors, ça va être mon combat de déclaration, dit-elle.

“Elle a parlé de tout ce truc sur les poings d’oreiller, mais elle ne va pas rester là et me combattre. Elle ne va pas être capable de gérer mes coups. Elle ne peut pas m’envoyer. Elle n’est pas très douée.”

Se référant au record explosif de Marshall, Shields a ajouté: “Vous avez tous dit qu’elle était une frappeuse à élimination directe, vous avez tous dit qu’elle allait m’assommer, vous avez tous dit que je ne pouvais pas l’éloigner de moi, elle est trop forte, trop grosse.

“Vous avez tous dit ça, pas moi, alors quand je la bats facilement et que je la laisse tomber et que son visage est violet et bleu après, je ne veux rien entendre. Dis-moi juste félicitations et laisse-moi tranquille.”

Shields insiste sur le fait qu’elle a déjà gagné la bataille psychologique et que Marshall endurera “une autre semaine stressante”.

“Depuis le report, elle est vraiment silencieuse. Elle peut dire que son énergie et tout est toujours la même, mais je sais que la semaine de combat a été épuisante pour elle”, a-t-elle déclaré.

Claressa Shields et Savannah Marshall se font passer pour l'autre !



“Vous voyez une superstar entrer, vous laissez votre ceinture à l’hôtel, vous devenez nerveux et tout ça, ça peut être stressant, elle a eu une semaine stressante à coup sûr, elle va avoir une autre semaine stressante. J’ai déjà battu mentalement.”

Shields : Je vais montrer pourquoi je suis le meilleur !

La jeune femme de 27 ans est déterminée à mettre fin à tout débat sur la question de savoir si elle devrait être reconnue comme la combattante la plus accomplie de tous les temps.

Shields a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques et est invaincu en 12 combats, remportant des titres mondiaux dans trois catégories de poids.

“Je suis vraiment ravie de montrer que je suis la plus grande femme de tous les temps”, a-t-elle déclaré.. “JEs Muhammad Ali le CHÈVRE autoproclamé simplement parce qu’il s’est d’abord appelé le CHÈVRE? Non. Il a accompli tout ce qu’il avait prévu de faire.

Le promoteur Ben Shalom et Adam Smith attendent avec impatience la carte entièrement féminine de samedi à l'O2 Arena



“Il avait des records; il a battu les meilleurs gars quand toutes les chances étaient contre lui. C’est moi. Deux médailles d’or olympiques, 12 titres mondiaux. Trois divisions différentes. Deux fois incontesté. Comment est-ce autoproclamé? Non, ce sont des gens qui sont eux-mêmes -stupide s’ils vont dire que je suis autoproclamé.

“Je ne suis pas la GOAT autoproclamée, tout le monde m’appelle ainsi. Si vous respectez le jeu et si vous respectez la boxe féminine, je suis au sommet.

“Je peux être cinq fois champion du monde de division si l’occasion se présente. Je suis le meilleur et je l’ai montré. Quand j’ai battu Savannah Marshall, je ne veux pas que personne dise “oh, elle n’était pas si bonne”. Nous allons regarder son CV. Nous allons regarder son dossier maintenant.”

Shields vs Marshall devait initialement avoir lieu le 10 septembre, mais était reportée à la veille de la pesée en raison du décès de la reine Elizabeth II.

Shields a salué le temps de préparation plus long, révélant à quel point elle se sent physiquement plus puissante.

“J’avais passé 11 semaines au camp, et j’allais y aller et le faire, elle était sur le point de s’énerver. Mais j’avais tellement battu mon corps, puis quand c’était la semaine de combat, il fallait couper poids et aussi, je faisais beaucoup de récupération », a-t-elle déclaré.

“Le dernier camp, peut-être que je courais 8:30 milles, maintenant je cours 7,30 milles, 7 minutes. Je suis plus faible en poids, dans la mesure où je vais réduire. Je me sens plus fort et plus énergique, et je pèse moins que je n’allais le faire la dernière fois.”

