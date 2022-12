Claressa Shields veut combattre Natasha Jonas dans un «méga événement pour le sport féminin» début 2023 | Nouvelles de boxe

Claressa Shields et son équipe ont exprimé leur désir de se battre contre Natasha Jonas et sont prêts à entamer des pourparlers pour un énorme affrontement pour le titre mondial.

La star américaine pourrait être sur le point d’affronter le champion du monde unifié britannique des super-welters après que son promoteur Dmitriy Salita a confirmé que Shields avait accueilli favorablement la perspective d’un combat contre Jonas au début de l’année prochaine.

Shields a retrouvé son statut de championne incontestée des poids moyens avec une victoire magistrale aux points sur Savannah Marshall en octobre, mais envisage un retour dans la division des 154 livres où elle détenait auparavant les quatre titres.

Image:

Shields célèbre avec le promoteur Dmitriy Salita et le manager Mark Taffet





“Notre objectif a toujours été de faire les plus gros combats”, a déclaré Salita Sports du ciel.

“Le combat de Jonas serait un autre méga événement pour le sport féminin.

“Nous voulons le combat et sommes très désireux de le réaliser au début de l’année prochaine.”

Natasha Jonas a déclaré qu'elle "n'a pas peur de se battre contre les meilleurs"



Natasha Jonas a déclaré qu’elle “n’a pas peur de se battre contre les meilleurs”



Jonas a ajouté la ceinture IBF à ses titres WBC et WBO avec une victoire dominante par décision unanime sur Marie-Eve Dicaire le mois dernier.

Le Liverpudlian apprécierait une confrontation avec Shields ou un match revanche avec Katie Taylor, deux champions d’élite en boxe féminine.

Jonas a dit Sports du ciel: “Il n’y a pas de pression sur moi, toute la pression est sur Katie ou Claressa. Et je peux dire que j’ai été parmi les deux premiers et je peux choisir qui est le GWOAT [Greatest Woman of All-Time] est!

Faits saillants alors que Jonas bat Marie-Eve Dicaire pour devenir champion du monde IBF, WBC et WBO



Faits saillants alors que Jonas bat Marie-Eve Dicaire pour devenir champion du monde IBF, WBC et WBO





“Ce n’est un secret pour personne que je ne pèse pas 154 livres. Je n’irais donc certainement pas jusqu’à 160 livres. Elle [Shields] a fait 154 livres. Elle a dit qu’elle redescendrait et qu’elle veut récupérer le titre de ceinture Ring.

“C’est l’une des options les plus fructueuses. C’est une très bonne championne. Nous l’avons vue contre Savannah [Marshall] dans un combat brillant et probablement l’une de ses meilleures performances en carrière à mon avis. Mais je ne suis pas Savannah.”

Marshall a également déclaré qu’elle voulait une revanche contre Shields, ce qui lui donnerait l’occasion de venger la seule défaite de son dossier professionnel.

