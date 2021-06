Claressa Shields sur son passage au MMA, pourquoi plus de boxeurs ne se croisent pas – et le verdict de Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Claressa Shields fait ses débuts en MMA avec la Professional Fight League jeudi soir – la première étape d’une extension intrigante de son héritage.

La double médaillée d’or olympique, championne du monde des trois poids et championne incontestée des deux poids s’appelle la » GWOAT » – la plus grande femme de tous les temps – et revendique fortement d’être la n ° 1 de la boxe féminine.

Mais elle passe du sport aux arts martiaux mixtes pour combattre Brittney Elkin et raconte Sports aériens de déménager au Nouveau-Mexique, une plaque tournante du MMA, pour s’entraîner aux côtés du grand UFC Jon Jones et de la pionnière Holly Holm.

Décrivez la première fois où vous avez ressenti à quel point le MMA pouvait être douloureux…

C’est arrivé la première fois que je me suis entraîné. J’ai été décroché et j’ai pensé : « Oh, c’est ce que ça fait ! »

J’ai pensé : ‘Ce n’est pas si mal’.

J’évite d’être descendu, de remonter de la cage, de posséder le centre de la cage avec mes coups de poing.

J’ai mis le travail et maintenant les choses me viennent plus facilement.

Je peux donner des coups de pied, je peux m’agenouiller. J’ai eu du bâton pour mon jeu de jambes en boxe pour n’avoir avancé que de manière agressive mais j’ai toujours eu un jeu de jambes. Je pourrais monter sur le ring et rebondir comme Muhammad Ali. Vous verrez mes angles en MMA.

La fille que je combats est une ceinture marron en jiu-jitsu donc nous ne voulons pas jouer à son jeu, nous voulons jouer à mon jeu.

À quel point est-ce important d’avoir Holly Holm dans votre salle de sport ?

Elle est bien équilibrée – elle peut donner des coups de pied, lutter, lutter, elle est dure. Je la considère comme mon mentor.

J’ai entendu Kayla Harrison s’appeler mon mentor mais ce n’est pas vrai. Holly est mon mentor.

Je discute de mon sparring et j’ai de vraies conversations avec Holly. Elle est la seule boxeuse à être entrée en MMA et à avoir un réel succès.

Elle a le code de triche.

Jon Jones donne-t-il de précieux conseils ?

Pendant quatre heures, nous nous contentons de forer. Les entraîneurs s’assoient et le regardent enseigner. Ils disent : « Nous détestons rompre ça, mais ça fait quatre heures !

Jon a dit: « Claressa, allons-y un peu plus! »

Jon me montre des choses et me dira : ‘Ça te prendra 30 minutes pour comprendre ça’.

Les gens parlent de ses qualités physiques mais il est tellement technique. Je peux comprendre et comprendre ce qu’il enseigne.

Image:

Claressa Shields a rejoint la Professional Fight League



Les gens s’attendent à ce que vous affrontiez des champions du monde…

Je ne le laisse pas ajouter de la pression. C’est cool d’être comparé à ces filles, mais Amanda Nunes, Cris Cyborg et Kayla Harrison font du MMA depuis des années.

La seule chose que j’ai sur eux, c’est ma boxe.

Je ne pense pas encore à ces filles.

J’envoie un texto à Cyborg pour lui demander conseil. Je suis cool avec Kayla aussi mais on se bat [for Professional Fight League] donc je ne peux pas l’appeler ! Nous sommes amis mais nous nous battrons un jour donc nous avons une déconnexion.

Après un an en MMA, tu ne peux pas encore combattre un champion du monde mais je suis l’exception.

Les gens veulent me voir combattre des champions du monde. J’apprends très vite et tout le monde ne possède pas les compétences que je possède.

















0:16



La championne des Bellator, Cris Cyborg, prédit que Claressa Shields sera un succès lorsqu’elle entrera dans la cage du MMA



Pourquoi plus de boxeurs ne font-ils pas ce changement ?

Je me suis entraîné cinq fois – lutte, travail en cage, jiu-jitsu, j’ai fait des pads avec mon entraîneur, j’ai fait des coups de pied. Il faut du temps pour assembler ces choses.

Votre esprit doit comprendre. Et vous devez préparer le corps – après la lutte, vos bras sont fatigués donc vous ne voulez pas frapper.

C’est pourquoi les boxeurs ne viennent pas en MMA.

Le verdict de Savannah Marshall

Le champion des poids moyens WBO est sur une trajectoire de collision Shields à l’intérieur du ring de boxe…

Image:

Savannah Marshall espère combattre Shields



Marshall a dit : C’est une bonne chose pour elle. Le MMA féminin, à mon avis, est comparable au MMA masculin.

Si elle en récolte les bénéfices, elle peut être tentée de rester en MMA.

C’est un autre niveau de forme physique. Elle a l’air professionnelle, donc elle ne laissera rien au hasard.

Il n’y a pas de combats faciles en MMA, il n’y a pas de compagnes ni de records rembourrés. Vous ne voyez jamais un champion de MMA sans défaite.

Elle sera jetée dans le grand bain.