Claressa Shields: ‘Quand je suis frappé fort, je deviens fou et je veux te frapper plus fort que tu ne m’as frappé » | Nouvelles de boxe

Après avoir remporté deux médailles d’or olympiques et une pléthore de titres mondiaux, Claressa Shields est une figure de proue du sport.

Mais avec des rivales qui progressent également dans la classe de championnat, elle pense qu’elles peuvent inaugurer une nouvelle ère passionnante pour la boxe professionnelle féminine.

Inspiré par les « Quatre Rois » – l’époque où Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Roberto Duran et Marvin Hagler se sont tous battus – Shields s’attend à ce que toutes les meilleures combattantes autour de son poids se boxent dans une séquence de combats de haut niveau .

La double médaillée d’or olympique Claressa Shields pense que son combat contre Maricela Cornejo devant 15 000 fans est une excellente occasion de mettre en valeur la boxe féminine.



« Bien sûr, pourquoi pas? En ce moment, en pensant à la division des poids moyens et à la division des super-moyens, pour parler de » Four Queens « , nous m’avons eu, vous avez Franchon [Crews-Dezurn]vous avez Savannah Marshall et vous avez Shadasia Green, si je devais penser aux « Four Queens » en ce moment », a déclaré Shields Sports du ciel.

Shields a boxé et battu Savannah Marshall pour devenir le champion incontesté des poids moyens, mais reste ouvert à une revanche.

Marshall passe à 168 livres pour défier Franchon Crews-Dezurn pour le titre incontesté des super-moyens le 1er juillet, en direct sur Sports du ciel.

Green, invaincu avec une fiche de 12-0 (11), attend dans les coulisses en tant que challenger obligatoire pour le titre WBC des super-moyens.

Samedi soir, Shields a son combat de retour, contre l’adversaire de remplacement Maricela Cornejo à Detroit, la ville natale de Tommy Hearns et le célèbre gymnase Kronk.

« Tommy était le plus maigre mais il avait un très gros coup de poing et il avait toujours cette méchanceté de Detroit en lui, alors le voir et voir qu’il me soutient signifie beaucoup. J’ai grandi en le regardant, maintenant il me regarde ! » dit Boucliers.

Regardez l’histoire de Shields contre Marshall sur Sky Sports.



« Je ramène la boxe à succès [to Detroit]. Cela va faire plus de gros combats à Detroit, mais tout commence avec moi. Je suis donc excité à ce sujet. »

Pour Shields, c’est un autre moment clé de sa carrière. « C’est énorme. Je vais avoir la chance de me battre devant 15 000 fans », a-t-elle déclaré.

« La boxe féminine a prospéré ici aux États-Unis, mais pas aussi vite qu’au Royaume-Uni et nous n’avons pas eu d’opportunités.

« Pouvoir combattre à la Little Caesars Arena, où jouent les Pistons, 15 000 places, ça prouve juste ce que j’ai déjà dit, que oui je suis la plus grande femme de tous les temps [the GWOAT] et que je serai celle qui changera la façon dont ils voient la boxe féminine ici aux États-Unis.

Savannah Marshall discute de l’attitude « honteuse » de Claressa Shields, du pari tactique de Peter Fury et d’un éventuel combat contre Franchon Crews-Dezurn.



« C’est du jamais vu et je suis juste super excité qu’ils m’aient choisi. »

Cela fait suite à sa victoire historique sur Marshall à Londres.

« J’ai définitivement mérité ce droit », a déclaré Shields. « Venir au Royaume-Uni pour prendre sa ceinture et devenir incontestée pour la troisième fois, c’était un risque énorme et j’ai pu aller là-bas, faire le travail, solidifier encore plus ma GWOAT-ness.

« Quand je suis frappé fort, je deviens fou et je veux te frapper plus fort que tu ne m’as frappé. Je veux rester là et me battre. Je veux te montrer que je suis le meilleur.

« Je vais aller dans ton jardin et te promener devant 20 000 personnes.

« C’est moi. »