Claressa Shields : Perdre face à Savannah Marshall m’a mis un feu différent | Nouvelles de boxe

Claressa Shields doit quelque chose à Savannah Marshall, dans un sens.

La rivalité féroce entre les deux combattants n’a fait que s’aggraver depuis que Marshall a battu Shields chez les amateurs il y a une décennie.

Toujours la seule défaite de Shields dans un ring de boxe, la défaite l’a stimulée. De là, elle a remporté deux médailles d’or olympiques, plusieurs titres mondiaux professionnels et samedi, en direct sur Sports du cielcombat Marshall pour le championnat du monde incontesté des poids moyens.

“La perte pour elle a mis un autre type de feu en moi, un feu pour m’entraîner plus fort, un feu pour ne pas le laisser entre les mains des juges”, a déclaré Shields. Sports du ciel.

“Quand je suis retourné à la salle de gym après avoir boudé pendant environ une semaine, quand j’ai commencé à m’entraîner, je me suis tellement poussé que j’aurais pu presque me tuer, à quel point j’ai couru, à quel point j’ai poussé mon corps. Juste combien j’ai combattu, dans les deux mois qui ont précédé les Jeux olympiques, je me suis mis à travers certaines choses et c’était juste pour être un champion olympique et si je la combattais à nouveau, j’allais l’assommer. C’est pourquoi j’ai mis dans ce travail acharné.

“Donc, la perte était vraiment nécessaire pour moi, mais aussi parfois, Dieu met les choses en place pour aller d’une certaine manière, ce qui me convenait parce que maintenant, Dieu a doublé et dit:” Hé, je t’ai eu, je sais qu’ils t’ont volé dans la journée, mais je suis sur le point de l’installer pour vous là où il est sur le point d’être cent fois plus grand que ce qu’il était à l’époque et vous allez vous venger. Comment me trouvez-vous maintenant ? Et j’ai dit à Dieu : ‘Je t’aime pour ça, merci !'”

Shields est allée jusqu’à dire qu’elle ne considère même pas la perte amateur comme juste.

“Personne autour de moi ou personne de qui je suis proche, entraîneurs, personne qui a vu le combat entre moi et Savannah Marshall n’a pensé que j’avais perdu. Nous savons tous que c’était un vol. Elle sait que c’était un vol qu’ils joué en sa faveur”, a affirmé l’Américaine.

Elle n’est cependant pas préoccupée par le jugement à l’O2 la semaine prochaine. “Je ne m’inquiète pas pour l’absence de juges, je ne m’inquiète pour rien de tout ça”, a-t-elle insisté.

“Je n’ai aucun problème avec ça. Si le combat doit durer 10 rounds, je vais gagner aux points. Si je dois l’assommer, je l’assommerai. Je ne suis pas inquiet à propos de mauvaises décisions ou quoi que ce soit. Je sais que Dieu m’a amené ici pour une raison et qu’il sera avec moi à l’intérieur du ring quand je me battrai.

“J’ai hâte de lui donner les meilleurs Claressa Shields qu’elle aura jamais.”

Même si elle perdait ce combat, Shields est certaine que cela n’enlèverait rien à ce qu’elle a déjà accompli. Son héritage, l’Américaine en est convaincue, est déjà établi.

“Elle ne pourra jamais enlever mes réalisations. Être trois fois championne du monde de division, deux fois incontestée [previously at super-welter and middleweight]. Non, je ne crains pas que quoi que ce soit me soit enlevé”, a déclaré Shields.

“Je vais y aller et montrer pourquoi je m’appelle GWOAT [Greatest Woman of All-Time] mais aussi pourquoi les autres me considèrent comme ça parce que je me surprends parfois.”

Bien que Shields ait ajouté: “C’est une période excitante. Chaque combat est excitant pour moi. J’ai quelque chose à prouver à chaque combat. Pour prouver que, premièrement, Savannah Marshall ne peut pas simplement venir ici et me marcher dessus est la première chose à faire Et deuxièmement, sortir avec la décision et gagner, puis le troisième a réalisé une excellente performance pour la boxe féminine.

“Donc, tout est significatif pour moi.”