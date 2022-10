Claressa Shields montre son courage et sa grandeur contre Savannah Marshall, alors quelle sera la prochaine étape pour le GWOAT de boxe ? | Nouvelles de boxe

Claressa Shields a cimenté sa prétention en tant que royauté de la boxe en associant la suprématie technique à une résilience déterminante et granuleuse pour neutraliser le pouvoir de Savannah Marshall dans leur épopée frénétique et culminant samedi soir.

“ La fille de Flint, Michigan ” avait été le rappel commun toute la semaine en réponse aux insultes des amis et de la famille qui soutenaient Marshall, Shields faisant allusion à son succès face à l’adversité de l’enfance comme une source d’inévitabilité qu’elle ne serait pas refusée. Nié qu’elle ne l’était pas.

Le saut vertigineux de joie après avoir été déclaré vainqueur s’est avéré un reflet nécessaire de la pression que Marshall avait appliquée et de la menace qu’elle avait posée alors que Shields serrait la mâchoire et tirait sur des mains éclairs pour combattre la puissance de précision qui l’a amenée dans le coin et sur les cordes. à plusieurs reprises.

“On me le demande souvent. Je dirais simplement à mon jeune moi” continue de pousser, ça s’améliore “. J’ai eu des moments difficiles dans la vie où je voulais arrêter la boxe, je voulais abandonner, je voulais de me suicider. Juste pour savoir que j’ai continué à rester forte et à ne pas laisser les sceptiques m’atteindre, et que je n’ai pas laissé mon traumatisme d’enfance m’atteindre. J’ai continué à travailler sur moi-même, je me disais juste de ne jamais abandonner .”

Shields a admis qu’elle ressentait le pouvoir de Marshall, mais a prouvé son point de vue en vengeant sa défaite amateur face au Britannique



Cela a prouvé la performance complète par excellence du GWOAT éponyme, dont la tactique sans faille a commencé par une rafale de pied avant, a évolué en va-et-vient d’acier et s’est terminée dans une vitrine de conditionnement d’élite et de gestion de combat.

Le fait que la paire puisse se permettre une étreinte amicale après le combat après une accumulation épicée et presque méchante, tout en respectant la tendance de la boxe à devenir ami, témoigne d’un respect qui a toujours été là mais canalisé par des insultes.

Les pépiements d’avant-combat avaient repris pendant le combat lorsque Marshall a informé Shields “vous êtes coupé”, ce à quoi l’Américaine a répondu par un droit ferme avant d’inviter sa rivale à “me couper à nouveau”. C’était un résumé amusant de la façon dont tout le processus s’était déroulé, Marshall invitant une bouchée et Shields obligeant volontiers avec la connaissance qu’elle avait les poings à suivre.

Le curriculum vitae comprend désormais “trois fois champion incontesté”, le manager de Shields, Mark Taffet, projetant une nouvelle histoire en tant que quadruple champion incontesté. Mis à part les distinctions, c’était le spectacle que Shields avait toujours imaginé, et le calibre dont sa réputation saupoudrée d’or peut aider à se manifester aux États-Unis et au-delà.

Juste après leur concours épique, Shields a fait l’éloge de Marshall en disant “c’était le combat le plus dur de ma carrière”



“Nous avions besoin de ces deux filles pour nous donner le combat qu’elles ont donné ce soir, nous avions besoin du rythme, nous avions besoin des 10 rounds, nous avions besoin de gens accrochés au bord de leur siège pour qu’ils puissent dire ‘tu sais quelque chose, j’ai hâte voir les femmes se battre à nouveau », a déclaré Taffet.

“Ils n’ont pas livré, ils ont sur-livré, quiconque a regardé ce combat est maintenant un fan de boxe féminine. Je me souviens quand c’est arrivé en MMA et ce soir c’est arrivé en boxe.”

Sky Sports’ Adam Smith a salué un sentiment de “pas de perdants”, tandis que le PDG de Boxxer, Ben Shalom, a noté qu’il avait été qualifié de “fou” pour “ne pas avoir soutenu ce combat avec un combat de poids lourds”.

Alors que Marshall traquait Shields à la recherche d’une faille, l’ancien champion des poids légers Jamel Herring s’est rendu sur Twitter pour saluer un “bop des poids lourds de la vieille école”. Non seulement son agressivité était un problème, mais aussi celle du mouvement de la tête et du balancement latéral cherchait à ouvrir un angle favorable.

Là où ses mains meurtries avaient parlé dans le passé, la consommation d’éclats de foudre parlait à un menton de granit et à une détermination admirable.

Jonny Nelson et Nicola Adams ont fait l’éloge de Shields et Marshall après leur superbe affrontement à Londres



C’était un concours de ténacité et de QI, de feu et de maturité, de finesse et de force entre deux des opérateurs les plus doués du jeu. Marshall grand, Shields plus grand… le plus grand.

Un barnstormer est arrivé au bon moment au milieu d’une période tumultueuse pour la boxe, tandis que le co et l’événement principal ont exercé une pression bienvenue sur l’élite de l’industrie pour qu’elle monte sur le ring les unes avec les autres.

Ni l’un ni l’autre n’a évité la possibilité d’une revanche, même si personne ne leur en voudrait d’un nouveau scénario après 10 ans de “qui le fait mieux?” depuis la victoire de Marshall chez les amateurs.

Victory for Shields ouvre la porte à d’autres points de repère, mais de manière réaliste, combien de temps la file actuelle de prétendants est-elle capable de rivaliser avec les niveaux montrés par Marshall ? Il y a un vrai danger que personne ne puisse vivre avec elle.

“Je veux continuer à me battre contre les meilleurs, je n’ai que 27 ans, je ne prévois pas de prendre ma retraite avant environ 35 ans ou quelque chose comme ça”, a déclaré Shields. “Quel que soit le meilleur, il y a beaucoup de bons champions à 154 ans, s’il y a des filles montantes à 160 ans qui pensent qu’elles peuvent me battre, je suppose que je vais me battre contre elles, mes mandataires. Je veux juste faire l’histoire vraiment.”

Son manager Taffet a précédé pour laisser entendre qu’il resterait incontesté dans la division des poids lourds, provoquant un regard perplexe sur le visage de Shields. “Je n’irai pas à 175 ans avant un an ou deux !” assura-t-elle rapidement. “Parce que ces filles sont grandes et que nous devons leur donner de la puissance et des muscles ! J’ai toutes les compétences du monde, mais je suis une combattante logique.”

Marshall dit que Shields est la plus grande boxeuse de tous les temps



Une grande partie des discussions dans la construction avait porté sur la croissance de la confiance de Marshall en ce qui concerne à la fois la vie sur le ring et la vie en vendant un combat devant les caméras. Shields elle-même, contrairement à l’un des comportements les plus sûrs d’eux-mêmes et les plus fiers du sport, a fièrement réfléchi à sa propre progression.

“La dernière fois que j’ai entendu une foule rugir comme ça, c’était en 2012 aux Jeux olympiques et c’était ma médaille d’or quand j’avais vraiment peur de sortir, je sortais généralement la tête baissée parce que j’avais peur de regarder la foule pendant qu’elle faisait moi nerveux mais j’ai levé les yeux, j’ai essayé de l’embrasser en 2012 et ça m’a fait tomber le cœur dans l’estomac, j’ai dit que je ne referais plus jamais ça Mais ici aujourd’hui, 10 ans plus tard, je me suis laissé embrasser le moment, regarder autour de moi et voir tout le monde”, a-t-elle dit.

Alors que le tennis fait ses adieux à l’un des pionniers emblématiques du sport à la retraite Serena Williams, la boxe doit réaliser son privilège d’afficher un talent et un modèle de même génération, champion de l’inclusion dans Shields.

Jetez-lui les offres de diffusion lourdes, jetez les offres de parrainage à sa manière, faites le documentaire Shields et Mayweather “Michigan Greatness”.

“Regardez ce que nous avons construit”, a souligné Marshall cette semaine après avoir été interrogée par Shields sur sa décision de ne pas la combattre en 2018. Plafond – brisé.

La seule demande, peut-être, étant la possibilité de regarder deux gargantuesques coups de commerce de sports de combat pendant trois minutes. Ça viendra.