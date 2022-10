Claressa Shields : Je suis la plus grande femme de tous les temps ! – L’Américain réfléchit au combat de Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Claressa Shields n’a encore que 27 ans, mais sa place dans l’histoire de la boxe est assurée.

Il y a dix ans, elle était l’une des trois premières femmes à remporter des médailles d’or en boxe aux Jeux olympiques. À Rio 2016, Shields est devenu le premier boxeur américain à devenir double champion olympique.

Elle a fait une percée dans le sport professionnel, remportant des titres mondiaux à plusieurs poids, culminant avec sa victoire sur Savannah Marshall à l’O2 Arena de Londres pour devenir une championne incontestée pour la troisième fois.

Le combat Shields-Marshall a été un moment décisif. Il a titré une carte historique de boxe féminine et a attiré plus de deux millions de téléspectateurs sur Sports du ciel.

Shields, le vainqueur, était entré dans l’histoire.

Faisant écho à la célèbre déclaration de Muhammad Ali : “Je suis la plus grande”, elle se décrit comme la “GWOAT” ou la plus grande femme de tous les temps. Avec son palmarès de réalisations, peu de gens pourraient contester cela.

“Je pense que je représente les Afro-Américains partout où je vais”, a déclaré Shields. “Être sur une carte entièrement féminine était incroyable, 20 000 fans tous pour nous après toutes ces années à nous dire:” Les femmes n’ont pas de fans de boxe et les femmes ne peuvent pas vendre des salles “, ce que je savais déjà était un mensonge Mais nous avons finalement pu le prouver et j’étais la tête d’affiche, donc j’étais super excité à ce sujet.

“Je suis la plus grande femme de tous les temps.”

Le combattant de Flint, Michigan est un pionnier. “Je pense que la représentation est tout. Je pense que si j’avais une Claressa Shields à admirer quand je montais, bien sûr, je serais beaucoup mieux, bien sûr, je connaîtrais le jeu et je n’aurais pas à travailler aussi dur que Je travaille maintenant”, a-t-elle déclaré.

“En ce moment, je crée un plan pour beaucoup de jeunes femmes sur la façon de devenir une championne du monde, sur la façon de captiver une foule, sur la façon de faire les choses que je fais.”

Son dernier combat a été le moment décisif de sa carrière. En Marshall, elle avait enfin sa grande rivale.

Marshall, qui a battu Shields lors d’un concours amateur en 2012, reste le seul adversaire à avoir battu Shields sur un ring de boxe. En tant que professionnelles, sur la plus grande scène de toutes, l’Américaine a pris sa revanche.

“J’ai toujours été reconnu parce que j’ai toujours eu les ceintures. Indépendamment de ce que les gens aiment essayer de dire, j’ai dominé toutes mes performances pour être champion du monde. Juste parce que les gens regardent il y a 10 ans comme là-bas. était un nuage noir sur ma carrière, cela ne veut pas dire que je l’ai fait”, a déclaré Shields.

“Je pense que tout le monde a besoin d’un partenaire de danse, tout le monde a besoin d’un bon combat et c’est ce que c’était avec Savannah Marshall. Cela a juste renforcé mon GWOATness plus. Cela a solidifié tout ce que j’ai dit n’est pas un mythe et qu’elle ne peut pas me mets KO, elle n’est pas la meilleure combattante et ce qui s’est passé il y a 10 ans était tout simplement hors de mon contrôle.”

La performance était spectaculaire, tout comme l’entrée de Shields, prenant le temps de danser, avec des danseurs de soutien, avant de marcher sur le ring pour le plus grand combat de sa vie. C’était une pure démonstration de confiance.

“C’était un environnement très hostile qui sortait”, a-t-elle déclaré. “J’étais tellement zoné et concentré pour mettre la main sur Savannah Marshall que cela n’avait vraiment pas d’importance pour moi.

“Je devais sortir et être moi. Le moment était à propos de moi. Oui, la plus grande femme de tous les temps peut chorégraphier sa danse, sortir danser, monter sur le ring, toujours montrer ce courage, ces compétences, cette ténacité, gagner le combat. Je devais juste me mettre à l’aise. Même quand ils huaient et tout ça, ils appréciaient toujours la danse.

“Je suis aussi hostile que vous tous. C’était juste comme moi contre tout le monde. C’était amusant. Je devais juste danser.”

Marshall est fort, compétent et met Shields sous pression. Mais l’Américain s’est tout de même montré à la hauteur.

“Certaines des rondes étaient difficiles à cause de sa taille. Elle a changé le plan de match, elle a commencé à essayer de s’allonger sur moi et de le rendre moche. C’est à ce moment-là que j’ai dû changer mon plan de match”, a déclaré Shields.

“Même lorsque Marshall essayait de mettre la pression, j’atterrissais toujours les plus gros coups. Je creusais dans son corps.

“Je la poussais en arrière, je l’avais dans les cordes et quand tu es contre un power puncher comme ça, je n’étais pas censé faire ça, mais si Marshall me frappait d’un coup dur, je revenais et je la frappais avec deux ou trois.”

Selon toute vraisemblance, Shields continuera de se renforcer au cours de sa carrière. La boxe féminine sera également un sport très différent de ce qu’il était il y a 10 ans.

“La boxe féminine peut coexister avec la boxe masculine. Ce n’est pas un problème. Mais lorsque vous mettez les meilleures combattantes sur la carte, vous obtiendrez toujours un excellent résultat. Si vous mettez une combattante comme co-événement principal sur une carte masculine, ça va aider à développer la boxe féminine. Je veux juste que chaque réseau n’inclue que des femmes et sache que certains d’entre nous méritent la place de l’événement principal, surtout quand il s’agit de ces grandes salles. Parce que nous avons des fans et ils sont prêts à dépenser leur argent et à venir nous voir », a-t-elle déclaré.

“Je pense que la boxe féminine ne mourra plus jamais. Je pense qu’en ce moment où nous en sommes, nous allons continuer à construire là-dessus.”

Le propre chapitre de Shields dans cette histoire est assuré.

“Je relève juste les meilleurs défis”, a-t-elle déclaré. “Je perds du poids et je prends du poids. Vraiment, je suis désavantagé dans beaucoup de mes combats avec ces filles et si ce n’est pas la taille, ce sont leurs records. J’ai toujours eu moins de combats que toutes les filles que j’ai affronté des combattants pour ces combats de championnat du monde, et que j’ai eu moins de KO et moins d’expérience professionnelle, mais j’ai pu y entrer et les battre.

“Je suis la plus dominante, je suis la plus grande femme de tous les temps.”