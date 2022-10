Claressa Shields dit que Savannah Marshall doit venir aux États-Unis pour un match revanche, mais elle reviendrait au Royaume-Uni pour le combat de Natasha Jonas | Nouvelles de boxe

Si Savannah Marshall veut une revanche avec Claressa Shields, elle devra se rendre aux États-Unis pour affronter à nouveau la championne incontestée des poids moyens.

Shields a battu Marshall dans une bataille épique pour les titres des poids moyens WBC, WBA, IBF et WBO dans une O2 Arena bondée à Londres samedi dans une émission qui a battu des records d’audience.

La star américaine a révélé par la suite qu’elle aurait pu forcer une revanche si le concours avait été serré ou controversé.

“Comme une majorité ou une scission [decision]. Vous savez, j’ai travaillé dur dans le combat pour qu’il fasse l’unanimité. Mais je ne me détourne toujours pas d’un match revanche avec Savannah. Si elle et son équipe le veulent, venez aux États-Unis et nous pourrons le faire”, a déclaré Shields Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts de l’épopée entre Claressa Shields et Savannah Marshall dans un prétendant au combat de l’année



“J’ai juste l’impression que si je venais la combattre sur son propre terrain, elle a besoin de savoir ce que ça fait de venir sur mon territoire et de le faire parce que c’est très, très dur.

“Je veux qu’elle vive ce que j’ai vécu et nous verrons si elle se bat de la même manière, si elle veut venir aux États-Unis et se battre contre moi.”

Leur rivalité s’est accrue au cours des 10 dernières années depuis que Marshall a battu Shields en tant qu’amateur, toujours la seule défaite de l’Américain sur un ring de boxe.

Image:

Shields détient tous les titres mondiaux des poids moyens, en plus d’être deux fois médaillé d’or olympique





Mais Shields pense qu’elle a réglé le score une fois pour toutes dans ce combat incontesté pour le titre mondial.

“Cela ne me dérangerait pas de combattre à nouveau Savannah Marshall, mais je ne pense pas que le combat appelle une revanche”, a déclaré Shields.

“Pour moi, quand j’ai regardé le combat, c’était huit rounds contre deux, quelqu’un [could] disons qu’il était trois heures moins sept. Mais à la fin de la journée, Savannah Marshall était censée m’assommer. Donc, les gens qui disent que le combat était ceci ou cela, pour moi, cela n’a pas besoin d’une revanche. Mais si c’est ce que les fans veulent, je suis partant et je la battrai de manière plus convaincante.

“Si les fans veulent une revanche, je ferai certainement la revanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Claressa Shields a admis qu’elle ressentait le pouvoir de Savannah Marshall, mais a prouvé son point de vue et a vengé cette défaite amateur



“Si je combats à nouveau Savannah Marshall, ce sera une décision plus propre. Peut-être 10-0, ou peut-être même un KO pour moi parce que le combat a eu ses défis, mais j’ai définitivement facilité le travail de tout ce qu’elle a apporté à la table ,” elle a continué.

Un retour au Royaume-Uni pour boxer un autre champion la séduit cependant. Natasha Jonas est la championne unifiée WBO et WBC des super-welters et affronte la détentrice du titre IBF Marie Eve Dicaire le 12 novembre, en direct sur Sports du ciel.

“Ça ne me dérangerait pas de venir ici [Britain] et se battre contre certaines des filles qu’ils ont. J’ai déjà battu Savannah Marshall mais je me battrais contre Natasha Jonas à 154lbs, Terri Harper [WBA champion] à 154 livres, qui que ce soit d’autre que les fans veulent me voir combattre”, a déclaré Shields.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Juste après leur combat épique, Claressa Shields a fait l’éloge de Savannah Marshall en disant “c’était le combat le plus dur de ma carrière”.



“J’aimerais aussi que certaines filles viennent aux États-Unis, mais comme nous l’avons vu, je n’ai pas peur de venir ici et de faire un spectacle et de me battre. Où que soit le plus grand spectacle, j’ai la plus grande salle et j’ai le plus d’argent, c’est là que je serai.”

“Si les fans veulent que je revienne et que je combatte Natasha Jonas, je le ferai. Terri Harper, je le ferai. Celui qu’ils pensent être le meilleur. Mais j’ai montré samedi que je suis au-dessus de toutes ces filles, ” elle a ajouté.

Jonas et Harper ont tous deux des ceintures que Shields a déjà détenues auparavant. “J’ai également été champion incontesté à 154 livres”, a souligné l’Américain. “Maintenant qu’il y a d’autres champions du monde là-bas, je suis prêt à y aller et à les affronter parce qu’ils ont dit que les catégories de poids plus petites ont de meilleures compétences, mais je ne pouvais pas y croire. Je suis la femme la plus qualifiée en boxe.

“Je pense juste que maintenant dans ma carrière, les gens veulent juste me voir me battre et je continuerai à me battre contre celui que tout le monde dit être le meilleur.

“Je veux juste combattre les meilleurs et pour que la boxe féminine continue de croître, nous devons faire les meilleurs combats.”

Mais Shields a averti: “Je sais que dans mes combats à venir, ces filles sont sur le point de commencer à s’endormir. Parce que si je peux blesser Savannah Marshall, je sais que je peux assommer ces autres filles.”