Claressa Shields dit que sa rivale des poids moyens, Savannah Marshall, essaie de gagner du «temps supplémentaire» avant un affrontement incontesté | Nouvelles de boxe

Claressa Shields dit que Savannah Marshall essaie de gagner du “temps supplémentaire” parce que le Britannique n’est pas prêt pour son affrontement incontesté pour le titre mondial des poids moyens, qui, selon le promoteur Ben Shalom, aura lieu en septembre.

Le méga-combat entre le champion des poids moyens WBA, WBC et IBF Shields et le détenteur du titre WBO Marshall était initialement prévu pour fin juillet, mais ce dernier subissant une opération au bras signifie que l’affrontement devrait maintenant avoir lieu début septembre.

Alors que Marshall a déclaré la semaine dernière que ses médecins avaient fourni des détails sur l’opération aux représentants de Shields, l’Américaine a remis en question la sévérité de la procédure exigée par sa rivale.

“Ce ne sont que des jeux d’esprit et c’est du temps supplémentaire”, a déclaré Shields Sky Sports Nouvelles. “Elle et son entraîneur ont réalisé que ce n’était pas ce qu’ils pensaient que ça allait être.

“Je ne vais pas laisser Savannah me rouler à la vapeur, elle ne va pas m’assommer. Elle va devoir être en pleine forme, elle va devoir être forte mentalement et elle va devoir endurer beaucoup de coups durs , des coups au corps, des coups à la tête et je ne pense pas qu’elle soit prête pour ça en ce moment.”

Marshall a arrêté Femke Hermans de manière dévastatrice avec cet énorme KO au Newcastle Utilita Arena



Alors que Shalom dit qu’il y a quelques dates à choisir début septembre, Shields est catégorique sur le fait que si le combat n’a pas lieu le premier week-end du mois, elle devra se retirer en raison de ses engagements à participer à des combats martiaux mixtes. arts plus tard dans l’année.

“Si ça n’arrive pas [by] Le 3 septembre, Savannah Marshall devra trouver quelqu’un d’autre avec qui jouer”, a déclaré Shield. “C’est tout.

“Le fait que j’aie permis que cela soit repoussé à septembre, elle a suffisamment de temps pour guérir et se préparer quelle que soit sa blessure, et nous pouvons continuer le combat.

“Elle dit qu’il va m’assommer en deux rounds, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps.”

L'UFC et l'ancienne championne de boxe Holly Holm pensent que le combat de Shields avec Marshall sera amusant à regarder



“Les jeux d’esprit se déroulent tout le temps”

Shalom, qui promeut les deux combattants, est convaincu que le combat aura lieu, mais admet que leur “véritable haine” l’un pour l’autre rend sa tâche plus difficile.

“C’est excitant parce qu’ils jouent tous les deux l’un avec l’autre”, a déclaré Shalom. Sky Sports Nouvelles. “Il y a des jeux d’esprit qui se passent tout le temps.

“Oui, Savannah a eu une blessure. Il a dû être retardé. De toute évidence, Claressa ne l’a pas bien pris, Savannah n’aime pas sa réaction. Mais le combat aura maintenant lieu début septembre.

Shields dit que le pouvoir de KO de Marshall ne la concerne pas avant leur combat incontesté pour le titre mondial des poids moyens



“Cela chauffe et c’est ce que nous voulions. Nous savons que ces deux-là ne s’aiment pas et maintenant, il devient de plus en plus difficile d’y arriver à cause de cette haine.”

Le combat survient après que Katie Taylor a battu Amanda Serrano lors d’un concours passionnant en avril alors qu’un match de boxe féminine faisait la une du Madison Square Garden de New York pour la première fois.

Shalom pense que le rival de longue date entre Shields et Marshall, qui s’est rencontré chez les amateurs il y a 10 ans avec le Britannique en tête, a le potentiel de créer un événement tout aussi spectaculaire.

“C’est une chose authentique et je pense que Claressa est sur écoute depuis l’époque des amateurs. Ça continue et elle a l’impression d’être la plus grande star de la boxe et elle doit attendre Savannah Marshall, et elle ne peut pas tout à fait comprendre ça, et c’est pourquoi ça brasse parfaitement.

Lauren Price et Karriss Artingstall expliquent pourquoi ils pensent que Shields vs Marshall est actuellement le plus grand combat de boxe féminine



“Je pense que cela vaudra la peine d’attendre et nous allons voir un combat monstre absolu. En regardant Taylor-Serrano et à quel point c’était important au MSG, nous avons maintenant un combat emblématique, où je pense que pour la première fois en boxe féminine, il y a une véritable rivalité qui perdure tout au long de leur carrière.

“C’est un combat intrigant sur le plan stylistique, mais je ne me souviens pas où nous avons réellement eu deux combattantes féminines qui ont traversé les rangs professionnels ensemble depuis les amateurs et ont cette véritable rivalité et va-et-vient.

“C’est le Royaume-Uni contre les États-Unis, il y a tout. Je pense que ce sera un moment incroyable pour le sport féminin et que cela se produira également au Royaume-Uni.”