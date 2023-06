Claressa Shields défend la couronne incontestée du triomphe du retour à Detroit | L’opposante Maricela Cornejo l’appelle ‘GWOAT’ | Nouvelles de boxe

Claressa Shields a défendu avec succès son titre incontesté des poids moyens avec une décision unanime déséquilibrée sur Maricela Cornejo samedi soir à Detroit.

Shields (14-0, 2 KO) a gagné avec un score de 100-89 sur une carte et 100-90 sur les deux autres.

« Vous avez vu le meilleur de moi ce soir », a-t-elle déclaré. « La seule chose que j’aurais pu faire mieux que ce que j’ai fait ce soir était de me faire éliminer, et je pense que j’aurais assommé beaucoup de filles avec les coups que j’ai décrochés. Maricela est intelligente et elle est dure. »

Shields a remporté deux médailles d’or olympiques et des titres professionnels chez les super-welters, les poids moyens et les super-moyens.

Cornejo (16-6) n’a pas battu un adversaire avec une fiche gagnante depuis plus de quatre ans. Elle a ouvert sa déclaration en remerciant Shields.

Image:

Shields n’a pas été en mesure de porter un coup de grâce contre Maricela Cornejo, mais a déclaré que c’était tout ce qui manquait à sa performance





« Vous avez créé un mouvement dans la boxe féminine, et vous êtes vraiment le GWOAT [greatest woman of all time] », dit-elle. « Après vous avoir combattu, je suis prêt à revenir à 154 livres ou même 147. »

Cornejo a causé des problèmes à Shields dans les premiers tours avec un coup solide et un mouvement loin de la main droite de Shields. Cependant, elle ne pouvait pas générer suffisamment de puissance pour empêcher le champion de se manifester.

Shields a ouvert une coupure sur l’œil droit de Cornejo au cinquième tour et l’a blessée avec une série de combinaisons au septième. Une droite droite a envoyé Cornejo dans les cordes, mais le tour s’est terminé avant que Shields ne puisse la terminer.

Image:

Shields était en forme contre Cornejo





Cornejo fatigué dans les derniers tours, mais a réussi à repousser le champion pour se rendre à la cloche finale.

Shields n’a pas exclu de retourner au MMA. Elle a eu deux combats en 2021, remportant l’un et perdant l’autre.

« J’ai des décisions à prendre pour aller de l’avant », a déclaré Shields. « J’ai tendance à me concentrer sur la boxe, parce que c’est ce dans quoi je suis le meilleur, mais je n’ai aucun problème à faire du MMA. Je pense que si je lui donne deux ans, je peux aussi être le champion là-bas. »

Shields devait initialement combattre un match revanche avec Hanna Gabriels, qui l’a renversée en 2018 avant de perdre une décision unanime. Cependant, Gabriels a été retiré de la carte après avoir été testé positif pour une substance interdite.

« Je tiens à remercier Maricela et son équipe d’avoir mené ce combat avec un préavis de 10 jours », a déclaré Shields. « Ce n’est pas un remplaçant de dernière minute que je pourrais traverser. Elle a attiré mon attention avec certaines de ces mains droites. »

Image:

Shields a battu Corenjo pour conserver ses ceintures





Plus tôt dans la soirée, Joseph Hicks (7-0, 5 KO) a remporté le titre WBA Americas Silver des poids moyens avec une décision unanime en huit rounds contre Antonio Todd – et il a également remercié Shields pour cette opportunité.

« Ce fut un moment surréaliste pour moi – je n’ai jamais combattu devant une foule comme celle-ci », a déclaré Hicks. « Je tiens à remercier Claressa de m’avoir donné la chance de vivre cela. »

Shields et Savannah Marshall ont créé une rivalité comme la boxe féminine n’en a jamais vu auparavant



La fréquentation a été annoncée à 11 784. Le bol inférieur de l’arène semblait plus qu’à moitié plein tandis que le bol supérieur était fermé par un rideau.

« Je pense que cela doit mettre fin au mythe selon lequel les femmes n’ont pas de fans », a déclaré Shields. « Les gens sont venus du monde entier pour voir le GWOAT. »