Claressa Shields contre Savannah Marshall: les experts qui ont partagé le ring avec les deux décomposent le combat de championnat incontesté | Nouvelles de boxe

Savannah Marshall rencontre Claressa Shields samedi pour décider du champion du monde incontesté des poids moyens, en direct sur Sky Sports.

Ce sont sans conteste les deux meilleurs boxeurs de leur division mais avec un style différent l’un de l’autre.

Marshall, qui a un taux de KO de plus de 80%, arrive avec la réputation de perforateur des deux.

Shields n’a peut-être que deux victoires d’arrêt sur son record, mais est invaincue en 12 combats professionnels et a amassé un nombre beaucoup plus élevé de distinctions. Alors que Marshall a remporté le championnat WBO à 160 livres, Shields a remporté plusieurs titres mondiaux et a également été incontesté chez les super-welters et les poids moyens auparavant.

Hannah Rankin, une ancienne championne du monde, a boxé Shields et Marshall et est parfaitement placée pour comparer les deux.

Un facteur clé dans l’avancée de Marshall n’a pas été son coup de poing puissant, dit-elle, mais sa confiance en soi.

“En ce qui concerne Savannah, je pense qu’elle a énormément gagné en confiance tout au long de tous ses combats. Une grande partie de cela est due à Peter Fury, qui est un entraîneur fantastique et je pense qu’il a vraiment insufflé beaucoup de confiance en elle et elle a grandi en tant que combattant de cela », a déclaré Rankin.

“Je pense que mentalement, elle est maintenant bien placée pour affronter Claressa. Claressa est à fond.

“Je pense que sa confiance s’est définitivement améliorée. C’est une combattante forte et elle est très grosse pour son poids.

“Vraiment, vraiment, grand, avec de longs leviers”, a poursuivi Rankin. “Elle va vouloir utiliser ses avantages, essayer d’amener Claressa à la fin de ces gros coups de poing.”

Shields, cependant, n’est pas seulement rapide, c’est la façon dont elle utilise cette vitesse qui la distingue.

“Elle a un QI fantastique sur les anneaux, son statut de général sur les anneaux est très impressionnant. De plus, son expérience en tant que championne du monde multi-poids dans trois catégories de poids, vous ne pouvez pas acheter ça”, a expliqué Rankin.

“Outre sa vitesse sur le ring, il y a son jugement sur la distance et le timing. Elle a une distance et un timing assez impeccables et elle couvre beaucoup de terrain très rapidement. Les gens disent souvent qu’elle a les pieds plats mais ce n’est pas vraiment le cas.”

Rankin s’attend à ce que Shields refuse à Marshall le temps dont elle a besoin et maintienne la pression sur elle.

Sandy Ryan a combattu les deux. Pour toutes les réalisations de Shields, Ryan pense que la formidable capacité de boxe de l’Américain n’est pas pleinement appréciée. “Claressa est assez franche en elle-même, donc les gens la jugent à partir de cela et ils ne regardent pas vraiment son QI de boxe. Elle a un très bon QI de boxe, l’un des meilleurs du jeu féminin. Donc vous ne pouvez pas prendre ça loin d’elle du tout”, a déclaré Ryan.

En accord avec Rankin, Ryan a déclaré: “Elle est très intelligente et elle est rapide et elle est également très intelligente et elle assemble très bien ses coups. C’était un très bon combat avec elle. Quand je l’ai combattue, j’ai beaucoup apprécié.”

Shields a été double champion olympique en tant qu’amateur. Marshall était elle-même une amateur de haut niveau. Bien qu’elle n’ait jamais remporté de médaille olympique, après avoir infligé à Shields cette célèbre défaite en 2012, Marshall est devenue la première Anglaise à remporter l’or aux Championnats du monde amateurs.

Mais Ryan souligne comment Marshall s’est habilement adapté à la boxe professionnelle. “Elle a beaucoup changé son style. Je pense que cela fonctionne mieux pour elle. C’est une combattante différente”, a déclaré Ryan.

“Juste son style et la façon dont elle a changé. Même le positionnement de ses mains. Elle a évidemment ralenti son rythme pour le style pro, mais plus piquante dans ses tirs. C’est un changement de style que j’ai remarqué pour moi.

“Cela doit se voir dans ses performances.”

Leur combat de samedi ne sera pas non plus un simple cas de vitesse contre puissance. “Ce sont deux combattants complètement différents. Ce qui a fonctionné pour Savannah a fonctionné pour Savannah jusqu’à présent. Ce qui a fonctionné pour Claressa a fonctionné pour elle jusqu’à présent”, a déclaré Ryan.

“Clressa peut maintenir ce rythme de travail pendant les 10 rounds. J’ai l’impression qu’ils sont tous les deux des combattants complètement différents.

“Vous ne pouvez pas vraiment dire que Claressa n’a aucun pouvoir”, a-t-elle ajouté. “La vitesse battra également la puissance, si vous rattrapez proprement avec la vitesse, il y aura de la puissance derrière cela.”

Comme le souligne Rankin, Marshall voudra garder Shields à la fin de ses coups de poing à longue portée. Ryan dit que ce qui se passe de près à l’intérieur sera la clé de ce combat.

“C’est ce que nous allons devoir découvrir le soir du combat. Ce sera la question”, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais pas comment Savannah va se battre mais j’ai l’impression qu’elle va essayer de le garder longtemps mais Claressa est très intelligente et elle trouvera un moyen d’entrer.

“Elle a aussi combattu des filles plus grandes, chez les amateurs, elle sait comment se frayer un chemin. Donc ça va être un combat très intéressant.

“Clressa lancera une rafale de coups de près et puis elle est aussi intelligente. Elle ne lance pas juste pour le plaisir, elle est intelligente, elle fera son chemin. J’ai hâte de me battre.”

“160 livres, c’est un peu comme la version féminine des poids lourds”, a noté Rankin.

“Un coup pourrait changer tout le combat.”