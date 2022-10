Claressa Shields contre Savannah Marshall a été l’événement de boxe professionnelle féminine le plus regardé de l’histoire | Nouvelles de boxe

Claressa Shields contre Savannah Marshall a été l’événement de boxe professionnelle féminine le plus regardé de l’histoire.

Plus de deux millions de téléspectateurs ont écouté la carte historique de la boxe entièrement féminine, ce qui en fait la plus grande audience pour un événement sportif féminin en direct jamais diffusé sur Sky.

Shields a battu Marshall pour devenir le champion du monde incontesté des poids moyens dans l’un des meilleurs combats de l’année à ce jour. Le combat a fait la une d’une émission emblématique présentée par Sky Sports et le promoteur BOXXER, qui était le tout premier événement de boxe entièrement féminin télévisé au Royaume-Uni et en Irlande.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Claressa Shields a fait une entrée inoubliable sur le ring pour son combat contre Savannah Marshall



Un pic d’audience de plus d’un million de personnes a regardé Shields remporter une victoire par décision unanime pour unifier les quatre principaux titres des poids moyens et couronner une nuit historique.

Le combat pour le titre mondial Mikaela Mayer contre Alycia Baumgardner et certains des jeunes boxeurs les plus excitants du Royaume-Uni, dont la médaillée d’or olympique Lauren Price, la médaillée de bronze olympique Karriss Artingstall et l’olympienne de Tokyo Caroline Dubois, ont participé à l’émission.

La couverture en direct de l’événement a atteint plus de deux millions de téléspectateurs, et des millions d’autres ont regardé l’accumulation et l’action sur les flux en direct Sky Sports Boxing YouTube et Sky Sports TikTok.

Plus de six millions de vidéos ont visionné Shields vs Marshall sur les plateformes numériques et sociales de Sky Sports au cours de la semaine du combat.

En plus de ceux qui regardent à la télévision et en ligne, une foule à guichets fermés a rempli l’O2 Arena, démontrant la croissance du sport féminin. Parmi les billets achetés, 35% l’ont été par des femmes, bien au-delà du montant habituel, et près de 40% de ceux qui ont regardé à la maison étaient des femmes – bien au-dessus de la moyenne normale pour une soirée de combat sur Sky Sports.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Savannah Marshall dit que Claressa Shields est une combattante brillante bien qu’elle plaisante en disant qu’elle n’était pas aussi rapide qu’elle l’avait prévu après sa défaite par décision unanime



Jonathan Licht, directeur général de Sky Sports, a déclaré : “Quelle soirée incroyable ! Ce fut un moment charnière non seulement pour la boxe féminine, mais pour le sport dans son ensemble. Savoir qu’un si large public s’est connecté à la maison pour voir ces combats – en plus d’une foule à guichets fermés à l’O2 – montre l’intérêt et le potentiel pour le sport.

“Chez Sky Sports, nous travaillons depuis des années pour donner à nos combattantes d’élite la scène qu’elles méritent, et ce n’est que le début.

“Félicitations à tous les combattants qui sont montés sur le ring samedi – vous avez marqué l’histoire. Cela fait un an que nous avons conclu notre partenariat avec BOXXER et Top Rank et nous sommes ravis d’avoir vu certaines des nuits les plus regardées de notre histoire. .”

Le promoteur de BOXXER, Ben Shalom, a déclaré : “C’était un événement historique. Nous avons organisé quelque chose que beaucoup pensaient impossible et cela restera dans les livres d’histoire. Nous espérons que cela a préparé le terrain pour ce qui est à venir. Merci à Sky pour leur soutien indéfectible au sport féminin et à la boxe.D’un départ arrêté, en seulement 12 mois, notre partenariat a déjà accompli tant de choses et samedi soir a culminé avec un événement record.

Image:

Record-breakers – Claressa Shields aux côtés de Savannah Marshall après leur combat





“Nous voulons que BOXXER soit une force pour le bien au sein de la boxe et ait un impact positif sur la redéfinition du sport pour sa santé et son succès à long terme, car nos combattants et nos événements inspirent les générations futures. Pour le sport féminin, c’était vraiment emblématique et nous voulons remercier toutes les personnes impliquées et, bien sûr, les combattants. Nous pouvons maintenant nous attendre à un avenir extrêmement brillant et poursuivre sur cette lancée positive dans le reste de l’année avec d’énormes nuits de combat à venir.

Pour rendre l’événement plus largement disponible et ouvrir le sport à un nouveau public, la couverture de Sky Sports a été diffusée simultanément sur Sky Showcase, ce qui signifie que les ménages sans abonnement à Sky Sports pouvaient également regarder. Sky Sports YouTube a diffusé l’action des combats undercard, y compris Mayer contre Baumgardner.

Samedi, Sky a également lancé sa nouvelle fonctionnalité interactive Verdict des téléspectateurs sur l’application Sky Sports. L’expérience innovante sur deuxième écran, qui a vu 45 000 fans participer, a permis aux utilisateurs de marquer des cartes et de participer à des sondages dans la nuit.

Sky Sports est le principal investisseur du Royaume-Uni dans le sport féminin avec des partenariats dans plusieurs sports, notamment la boxe, le football, le cricket, le golf, le netball et le sport automobile. Jusqu’à présent en 2022, Sky Sports a diffusé plus de 1 000 heures de sport féminin en direct.

La prochaine soirée de combat britannique sur Sky Sports sera titrée par l’affrontement d’unification du titre mondial de Natasha Jonas avec Maire-Eve Dicaire à Manchester le 12 novembre.