Claressa Shields contre Natasha Jonas ? «Il y a une fenêtre d’opportunité en avril», déclare Joe Gallagher | Nouvelles de boxe

Il y a une fenêtre pour faire combattre Claressa Shields contre Natasha Jonas en avril de cette année.

La star américaine Shields est le champion incontesté des poids moyens, tandis que Jonas de Liverpool a unifié trois des principaux titres mondiaux dans la catégorie de poids ci-dessous.

Super-welter est également une division où Shields était auparavant incontesté. Mais, aussi impressionnant que Shields ait regardé contre Savannah Marshall en octobre dernier, Jonas a clairement indiqué que c’est un combat qu’elle recherche.

Ben Shalom pense que Natasha Jonas a été "incroyable" et pourrait être là-haut pour le combattant britannique de l'année après avoir remporté trois titres mondiaux en 12 mois



Joe Gallagher, l’entraîneur et manager de Jonas, a révélé à Sky Sports Nouvelles que l’équipe de Shields est prête à prendre ce combat aussi.

“C’est un combat que Natasha veut. Je viens de raccrocher le téléphone en parlant à Mark Taffet [who represents Shields] avant. C’est un combat que Claressa veut. C’est un combat que nous voulons tous les deux. Donc j’espère que cette semaine je vais m’asseoir et parler à Sky, parler à BOXXER, Ben Shalom [Jonas’ promoter] et essayons de faire ce combat”, a déclaré Gallagher Sky Sports Nouvelles.

Shields a également l’intention de concourir en MMA cette année, mais ces engagements n’empêcheront pas un affrontement potentiel avec Jonas, si un accord peut être conclu pour organiser le concours en avril.

Image:

Claressa Shields célèbre sa victoire sur Savannah Marshall (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Il y a une fenêtre d’opportunité pour que le combat se déroule à la mi-avril avant que Claressa ne doive partir et s’impliquer dans le MMA”, a déclaré Gallagher.

“C’est un combat passionnant et je suis sûr qu’après la performance de Claressa la dernière fois à Londres, Claressa a un profil énorme, deux millions de personnes ont écouté ça. L’histoire de Natasha Jonas, quel incroyable ’22. Pourrait-elle remporter la victoire que peu de gens s’attendent à ce qu’elle fasse ?

“Vous ne pouvez pas écarter Natasha Jonas. Claressa Shields revient se battre pour ses anciens titres. Vous avez tout là-bas et je pense que c’est l’un des les combats en boxe féminine à faire dans la boxe mondiale maintenant.”

