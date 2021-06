Claressa Shields trouvera « très difficile » de conquérir le MMA, malgré sa première victoire la semaine dernière, car il faut « des années » pour acquérir les bonnes compétences, a déclaré le patron de Bellator, Scott Coker.

L’Américaine de 26 ans, qui est l’une des plus grandes stars de la boxe féminine, est passée avec succès au MMA la semaine dernière en arrêtant Brittney Elkin lors de son premier combat dans la Professional Fight League.

Mais Coker, président de l’une des plus grandes promotions de MMA, s’est demandé si Shields pouvait reproduire son succès de boxe dans un code de combat différent.

Shields a arrêté Brittney Elkin au troisième tour



« Félicitations à elle », a déclaré Coker. « C’est une médaillée olympique et elle a eu une belle carrière aux championnats du monde de boxe.

« Je dirai juste ceci. Je pense que la route devient beaucoup plus difficile à l’avenir, et quelqu’un qui a vraiment une bonne expérience de la lutte et un bon jeu de soumission va être très dangereux contre un pur attaquant.

« Cela va lui prendre des années pour vraiment apprendre le jeu de soumission et la lutte pour combattre quelqu’un qui a un pedigree dans la lutte. Cela va être très difficile.

« Pour moi, elle aura toujours une chance, car elle a de si bonnes mains qui frappent, mais pour ce qui est d’aller de l’avant, je pense qu’à mesure que les adversaires deviennent plus durs, elle va avoir les mains pleines. »

Shields a été forcé au sol par Elkin pendant deux rounds avant de livrer une finition explosive au troisième alors qu’un barrage de coups de poing a incité l’arbitre Gasper Oliver à l’écarter.

Le champion du monde des trois poids a organisé une riposte spectaculaire



« Je n’ai jamais douté de gagner un match de boxe de ma vie », a déclaré Shields à ESPN. « MMA, c’est comme s’il était possible que je perde ce premier combat.

« J’avais juste une attitude de ne jamais abandonner à chaque tour.

« Elle m’avait mis au sol, mais elle ne pouvait pas me blesser. Ses coups ne m’ont pas fait mal. Elle a essayé de me mettre dans un brassard et cela ne m’a pas fait de mal.

« J’ai peut-être perdu ces deux rounds, mais je ne perds pas ce combat. »