Claressa Shields aide Franchon Crews-Dezurn à planifier une autre défaite pour Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Claressa Shields a ravivé sa rivalité avec Savannah Marshall en aidant Franchon Crews-Dezurn à planifier une autre défaite douloureuse pour le combattant britannique.

Marshall défie Crews-Dezurn pour les titres WBC, WBA, IBF et WBO des super-moyens lors de la sous-carte du match revanche de Liam Smith avec Chris Eubank Jr à l’AO Arena de Manchester le 17 juin.

Shields a battu Marshall aux points dans leur combat incontesté pour le titre des poids moyens à l’O2 en octobre dernier, mais aide maintenant au combat alors que Crews-Dezurn se prépare à affronter le boxeur de Hartlepool.

« Claressa et Franchon ont une relation de longue date avec les amateurs », a déclaré le promoteur de Shields, Dmitriy Salita. Sports du ciel.

« Chaque fois que Claressa se bat, Franchon est là pour la soutenir. Des combats à Detroit à Londres. Même chose avec Claressa, elle est là, partout où Franchon se bat.

« C’est un signe d’esprit sportif au plus haut niveau. Ils ont tous les deux fait leurs débuts l’un contre l’autre, ce qui a été un combat incroyablement excitant, et tous les deux ont continué à faire de grandes choses dans le sport. »

Shields peut renforcer son statut de championne d’élite lorsqu’elle défendra ses titres de poids moyen contre Hanna Gabriels à Detroit le 3 juin.

Image:

Shields défend ses titres mondiaux contre Hanna Gabriels dans un match revanche





« Comme on dit, le fer aiguise le fer. Les deux ont des combats importants à proximité l’un de l’autre, donc cela n’avait de sens », a déclaré Salita.

« C’est l’équivalent de Roy Jones s’entraînant avec Bernard Hopkins dans les années 90 quand les deux étaient champions à leur apogée. »

Les Shields invaincus ont partagé un passionnant quatre rounds avec Crews-Dezurn lors de leurs débuts professionnels, scellant une victoire aux points après quelques échanges fulgurants.

« Claressa dit toujours que Crews lui a donné le combat le plus difficile.

« Claressa a vu Crews devenir plusieurs fois championne nationale. C’est un lien de longue date. C’est beau à voir! »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le champion incontesté Franchon Crews-Dezurn a envoyé un message fort à son challenger Savannah Marshall



Une revanche entre Shields et Marshall pourrait avoir lieu dans un proche avenir, si les deux sortent victorieux.

Mais le combattant du Michigan doit d’abord vaincre à nouveau Gabriels, après être sorti de la toile pour vaincre le Costaricien aux points lors de leur premier combat en 2018.

« Elle est très concentrée, c’est un grand événement aux États-Unis », a déclaré Salita.

« Un retour aux sources pour Claressa après la victoire la plus importante et significative de sa carrière, à des milliers de kilomètres de chez elle.

« Claressa ouvre la première salle de Detroit, la Little Caesars Arena, pour la boxe professionnelle.

« Little Caesars abrite des équipes comme les Pistons de Detroit et les Red Wings de Detroit, l’un des plus beaux sites que j’aie jamais vus.

Image:

Shields et Thomas ‘The Hitman’ Hearns ont tous deux commencé leur carrière de boxeur dans le Michigan





« Detroit et du Michigan ont produit certains des plus grands noms de la boxe comme Sugar Ray Robinson, Tommy Hearns, Floyd Mayweather, Eddie Futch, Emanuel Steward et maintenant Sugarhill Steward.

« Clressa ouvre la ville à la boxe à grande échelle pour longtemps encore. »

La double championne olympique a poursuivi sa domination dans les rangs professionnels tout en remportant des titres mondiaux dans trois catégories de poids, dont trois sorts en tant que championne incontestée.

Mais Salita dit que Shields reste déterminé à accomplir encore plus de réalisations dans le sport.

« De la même manière qu’elle le fait depuis qu’elle est une jeune fille, remportant des combats, brisant des plafonds de verre et montrant aux filles et aux femmes du monde entier que tout est possible, peu importe d’où vous venez », a-t-il déclaré.