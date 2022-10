Claressa Shields affirme que Savannah Marshall est «intimidée» par elle avant le choc incontesté du titre mondial | Nouvelles de boxe

Claressa Shields dit que Savannah Marshall a “peur de moi” après avoir révélé les tentatives de son amère rivale pour l’intimider dans une préparation de mauvaise humeur à leur combat pour le titre mondial incontesté.

L’autoproclamée “la plus grande femme de tous les temps” a critiqué Marshall tout au long de la préparation tout en maintenant sa conviction qu’elle sortira victorieuse à l’O2 samedi.

Le mauvais sang entre les deux a repris jeudi alors que Shields accusait Marshall d’être un tyran.

“J’ai regardé avant son combat avec Hannah Rankin et comment elle a intimidé Hannah Rankin, comment elle et April (Hunter) ont parlé de détritus à Hannah, posté un vieux film d’entraînement, étant vraiment méchante avec elle et Hannah Rankin n’est pas ce genre de personne pour redonner cette énergie, elle est très gentille et très douce”, a déclaré Shields.

“Elle pensait qu’elle allait tirer le même c ** p avec moi – non, tu ne vas jamais me manquer de respect parce que je vais te gifler, si tu veux aller plus bas, je vais aller plus bas, tu n’es pas va me harceler.

“C’est ce qui l’intimide, qu’elle ne peut pas m’intimider ou me parler et si elle voulait se lancer dans quelque chose avant le combat, je suis tout à fait d’accord, je ne vais pas le refuser.

“Si elle pense qu’elle va se tenir devant moi, mettre ses mains sur moi et me gifler, devinez quoi, je ferai 10 fois plus que ça et elle le sait et ça lui fait peur de moi.

“Elle est méchante, c’est une brute, je ne veux pas être cordiale avec toi, je ne veux pas être ton amie. Quand samedi viendra, elle saura que nous ne sommes pas amis, et de garder la main levée parce qu’elle être frappé tout le temps.”

Claressa Shields a réagi avec colère après que la camarade de gym de Savannah Marshall, April Hunter, lui ait posé une question gênante sur son «menton douteux»



Marshall pense que la forte aversion de Shields pour elle se révélera coûteuse samedi soir.

Elle a canalisé ce sentiment avec plaisanterie lors de la conférence de presse de jeudi en exhortant occasionnellement Shields à se “stabiliser” lorsque les échanges devenaient houleux.

“Je pense que ce sera sa chute, qu’elle ne peut pas se contrôler”, a déclaré Marshall.

“Je crois que j’ai le pouvoir de la blesser, je crois sincèrement que je peux la blesser”, a-t-elle poursuivi. “Si je ne pensais pas pouvoir battre Claressa, je n’aurais pas pris le combat, je sais ce que je peux faire et je sais que j’en ai assez pour la battre.”

