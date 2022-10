Claressa Shields admet qu’elle «a dit des choses pour entrer dans la tête des gens» avant sa victoire sur Savannah Marshall | Nouvelles de boxe

Claressa Shields a révélé comment elle « connaissait le jeu auquel je devais jouer » avant sa victoire sur Savannah Marshall et « a dit des choses pour entrer dans la tête des gens ».

L’Américaine a de nouveau été couronnée championne incontestée des poids moyens après une victoire par décision unanime sur Marshall à l’O2 samedi soir, mais Shields a admis que c’était le “combat le plus dur de sa carrière”.

Elle a exprimé son respect pour Marshall dans la foulée, malgré leur rivalité ardente qui avait déclenché une guerre des mots.

Faits saillants de l'affrontement épique entre Shields et Marshall dans un candidat au combat de l'année !



“Je savais à quel match je devais jouer”, a déclaré Shields.

“Certaines des choses que je lui ai dites, je ne les pensais même pas, mais je l’ai dit pour l’atteindre et beaucoup de choses que j’ai dites étaient factuelles et que je ne suis pas un jeu d’enfant, je ne suis pas un punk et même si elle frappe fort, je suis un grand combattant.

“Dans les préparatifs, des trucs ont dit, comme je l’ai dit au début, je n’ai jamais dit qu’elle était une combattante poubelle parce que nous avons tous les deux le même passé, nous avons pu nous regarder.

“Je savais que ce serait un combat difficile, mais il suffit de dire des choses pour entrer dans la tête des gens.”

Shields a fait l'éloge de Marshall en disant "c'était le combat le plus dur de ma carrière"



Trois fois champion incontesté, Shields a détenu des titres mondiaux chez les super-welters, les poids moyens et les super-moyens, mais n’a pas l’intention dans l’immédiat de viser une ceinture des poids légers et lourds.

“Je veux juste continuer à me battre contre les meilleurs, je n’ai que 27 ans, je ne prends ma retraite qu’à 35 ans ou quelque chose comme ça”, a-t-elle ajouté,

“Celui qui est le meilleur… s’il y a des filles montantes qui arrivent jusqu’à 160[lbs] qui pensent qu’ils peuvent me battre, je me battrai contre eux, je me battrai contre mes mandataires, et je veux vraiment entrer dans l’histoire.

“Je ne vais pas au 175[lbs] pendant encore un an ou deux parce que ces filles sont rapides et nous devons leur donner de la puissance et des muscles.

Shields accueillerait favorablement une revanche contre Marshall en Amérique



“J’ai toutes les compétences du monde mais je suis un combattant logique, j’aurai besoin d’un an ou deux.

“147[lbs]les filles peuvent se faire fumer, 154[lbs]les filles peuvent se faire fumer, 160[lbs] les filles peuvent se faire fumer, et 168[lbs]ma soeur dirige cette catégorie de poids, Franchon Cruz, elle se battra contre Christina Hammer.

“S’ils nous paient le gros chèque, nous nous battrons les uns contre les autres, mais s’ils ne nous paient pas beaucoup d’argent, pour que Franchon et moi nous battions l’un contre l’autre, je ne pense pas que je vais le faire. .”

Marshall : Claressa Shields est la GWOAT

Le respect montré après le combat par Shields a également été égalé par Marshall qui a admis que son adversaire était sans aucun doute la plus grande boxeuse féminine de tous les temps après leur combat passionnant.

Marshall a admis que Shields méritait d'être appelé le GWOAT



“Claressa est une combattante brillante – pas aussi rapide que je le pensais ! Elle a définitivement mérité le titre de la plus grande femme de tous les temps”, a déclaré Marshall. Sports du ciel.

“Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont acheté un billet, je l’apprécie vraiment.

“C’est incroyable que deux femmes aient vendu The O2. C’est incroyable et je remercie tout le monde du fond du cœur.”