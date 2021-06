Clarence Williams III, star de « The Mod Squad », « Purple Rain », décède à 81 ans

Clarence Williams III, qui a joué le rôle du détective cool Linc Hayes dans « The Mod Squad » sur ABC et le père de Prince dans « Purple Rain » de 1984 est décédé. Il avait 81 ans.

Williams est décédé le 4 juin à Los Angeles d’un cancer du côlon, a confirmé sa société de gestion à USA TODAY.

Le défunt acteur a joué dans la série policière de contre-culture aux côtés de Peggy Lipton (décédée en 2019) dans le rôle de Julie Barnes et de Michael Cole dans le rôle de Pete Cochran de 1968 à 1973. Le trio a dépeint de jeunes adultes qui avaient déjà eu des démêlés avec la police, mais sont devenus plus tard Des policiers infiltrés du LAPD sous le commandement du capitaine Adam Greer (Tige Andrews).

C’était révolutionnaire pour un acteur noir à l’époque d’avoir le rôle principal pendant cinq saisons dans l’exécutif de la série produit par Aaron Spelling, comme Williams l’a expliqué dans une interview au Los Angeles Times en 1995.

« C’était un rôle très différent pour un Afro-Américain et un merveilleux personnage principal auquel beaucoup de jeunes, noirs et blancs, et principalement les jeunes afro-américains pouvaient s’identifier », a-t-il déclaré.

Comme l’a dit le musicien et acteur Lenny Kravitz sur Twitter en hommage dimanche, « Quand j’étais enfant et que je grandissais à New York, Clarence Williams III était un visage à la télévision auquel je m’identifiais et qui m’a inspiré. »

« De Mod Squad à Purple Rain et Sugar Hill, il a toujours joué avec une énergie dynamique. Repose en puissance, roi », a ajouté Kravitz.

Williams, né le 21 août 1939, était le fils du musicien professionnel Clay Williams et d’Eva Taylor, chanteuse et actrice. Son grand-père Clarence Williams était un compositeur-pianiste et un collaborateur fréquent de la légende du blues Bessie Smith.

Après s’être enrôlé dans l’armée américaine et avoir servi comme parachutiste dans la 101e division aéroportée, Williams est revenu à la comédie et a obtenu le rôle de premier plan dans « The Mod Squad ».

Williams a joué le rôle du père de Wesley Snipes dans « Sugar Hill » en 1993 et ​​en tant que détective religieux dans « Deep Cover » en 1992 avec Laurence Fishburne et Jeff Goldblum.

Travailler avec Prince sur « Purple Rain », décrivant son père, était « chaotique », mais une expérience spéciale dans sa vie, a déclaré Williams au Times.

« Il y avait une guitare acoustique posée sur le plateau et Prince était assis par terre, regardant juste dans le vide et je suppose qu’il traversait le même processus que moi – en pensant à ce que nous avions tourné », se souvient Williams. « Il a juste pris la guitare et a commencé à griffonner. J’avais les yeux fermés, et j’étais penché en arrière sur la chaise et j’ai pensé à Jimi Hendrix. Je veux dire qu’il touchait quelques accords et la scène sonore était absolument calme. C’était juste un merveilleuse, merveilleuse expérience. »

Il a également joué le rôle de Maynard dans « Lee Daniels’ The Butler » en 2013 et est apparu en tant que légende de la musique Huey Jarvis dans « Empire » de Daniels en 2015.

Williams était marié à l’actrice Gloria Foster de 1967 à 1984. Il laisse dans le deuil sa sœur Sondra Pugh, sa fille Jamey Phillips, sa nièce Suyin Shaw, ses petits-neveux Elliot Shaw et Ese Shaw, et sa petite-nièce Azaria Verdin.