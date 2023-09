Clarence Thomas « a assisté en secret à deux sommets des donateurs Koch », selon un rapport

Justice Clarence Thomas a secrètement participé à des événements pour le réseau de donateurs de droite Koch malgré le soutien du groupe aux cas portés devant le Cour suprêmeselon un rapport.

Le juge Thomas a pris l’avion en jet privé en 2018 pour s’exprimer lors du sommet hivernal annuel des donateurs du réseau conservateur à Palm Springs, en Californie. selon ProPublica.

Lors de l’événement, il était invité à un dîner privé pour les donateurs, a rapporté le média vendredi. C’était au moins le deuxième événement auquel assistait le juge Thomas et il ne l’a pas déclaré publiquement.

Le juge Thomas a été critiqué pour une série de vacances coûteuses et de cadeaux qu’il a reçus du milliardaire et donateur républicain Harlan Crow, qu’il a également omis de divulguer.

Ceux-ci incluent un voyage sur un yacht de luxe, la rénovation de la maison de sa mère et les frais de scolarité de son neveu dans une école privée. Dans sa déclaration financière de 2022, le juge Thomas a révélé que M. Crow avait payé ses frais de voyage et ses repas trois fois l’année dernière.

M. Crow a nié que les hommes aient jamais discuté des affaires qu’il avait devant le tribunal, mais cela a donné lieu à des appels à la mise en place de règles d’éthique plus strictes pour le plus haut tribunal du pays.

Le réseau Koch, fondé par les frères Charles et David Koch, est l’un des groupes politiques les plus influents aux États-Unis.

Il a fait don de millions de dollars à un groupe juridique conservateur, le Cause of Action Institute, qui tente de se débarrasser d’un outil juridique qui aide les agences fédérales à défendre les règles environnementales devant les tribunaux. Cette affaire commence en octobre.

Le juge Thomas a été accusé de comportement contraire à l’éthique (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

« Je ne peux pas imaginer – cela me coupe le souffle, franchement – qu’il se rende à un événement du réseau Koch pour les donateurs », a déclaré John E Jones III, un juge fédéral à la retraite nommé par George W Bush. a déclaré à ProPublica.

« Ce que vous constatez est une lente évolution vers un comportement contraire à l’éthique. Faites-le si vous pouvez vous en sortir.

Le réseau Koch, officiellement connu sous le nom de « Stand Together » a défendu le juge Thomas dans une déclaration.

« Il existe une longue tradition de fonctionnaires, notamment de juges de la Cour suprême, qui partagent leurs expériences, leurs idées et leur philosophie judiciaire avec le public lors de dîners et d’autres événements. Tous les juges en exercice et nombre de ceux qui les ont précédés ont contribué au dialogue national par des discours, des tournées de livres et des rencontres sociales. Nos événements ne sont pas différents. Prétendre le contraire est faux », peut-on lire dans le communiqué.

Et le groupe a ajouté : « Le sommet de Stand Together de janvier 2018 a réuni plusieurs centaines de personnes, y compris des membres des médias qui ont couvert l’événement. En fait, Stand Together a accueilli des dizaines de sommets au fil des décennies. L’idée selon laquelle assister à quelques événements pour promouvoir un livre ou prononcer un discours lors d’un dîner, comme le font tous les juges, pourrait d’une manière ou d’une autre constituer une influence indue ne tient tout simplement pas la route.

En 2010, les donateurs ont reçu une invitation à un événement dans laquelle il était indiqué que le juge Thomas avait pris la parole lors d’un précédent sommet.