Clarence Thomas a accepté des cadeaux somptueux avant de rejoindre la Cour suprême, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Selon un nouveau rapport deLe New York Times.

Le Fois Le rapport affirme que M. Thomas, qui aurait passé des années à prendre des vacances gratuites, des voyages en jet privé et l’hospitalité d’un donateur républicain milliardaire, Harlan Crow, a également reçu de telles gratifications de riches bienfaiteurs pendant des années.

Selon le Fois, L’une des ex-petites amies de M. Thomas a déclaré qu’elle avait pris de somptueuses vacances aux Bahamas avec lui au milieu des années 1980, à une époque où il était à l’époque Reagan à la tête de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi.

L’ex-petite amie, Lillian McEwan, a déclaré au Fois que les vacances comprenaient l’hébergement dans une maison avec voiture et gardien, et a déclaré qu’elle n’avait jamais su qui avait financé le voyage, à part l’explication de M. Thomas selon laquelle un « copain » l’avait payé.

Elle a également dit qu’elle comprenait que le « copain » était un « contact professionnel » parce que c’était ainsi que M. Thomas appelait ces personnes à l’époque.

Un autre ami du juge de la Cour suprême, le commentateur conservateur Armstrong Williams, a déclaré qu’il avait payé la réception de mariage lorsque M. Thomas avait épousé l’activiste conservatrice et organisatrice Virginia « Ginny » Thomas en 1987.

Au cours de cette période, M. Thomas a en quelque sorte « noué une amitié » avec Jerry Jones, le propriétaire de longue date de l’équipe de football des Dallas Cowboys, et a été rapporté par L’heure légale comme ayant des « projets d’être riche ».

Depuis lors, M. Thomas a effectué de nombreux vols à bord du jet privé de M. Jones, s’est vu offrir une bague du Super Bowl par le propriétaire de l’équipe de football et a accepté des billets pour regarder les Cowboys affronter les Washington Redskins (maintenant connus sous le nom de Commanders) depuis la boîte du propriétaire. .

Le Fois a également signalé que le juge de la Cour suprême a accepté l’hospitalité et les cadeaux des membres de l’Association Horatio Alger des Américains distingués, un club social qu’il a rejoint peu de temps après sa confirmation à la Haute Cour.

Nommée d’après l’auteur dont les histoires de chiffons à la richesse représentent un archétype américain populaire de l’individu autodidacte, l’association a connecté M. Thomas à des amis et associés extrêmement riches qui ont souvent financé son style de vie.

En 2010, il a déclaré que l’association « a été une maison » pour lui et sa femme et « a permis [him] voir [his] Les rêves deviennent réalité ».

Au fil des ans, ses collègues membres l’auraient « accueilli lors de leurs retraites de vacances, organisé un accès VIP à des événements sportifs et l’ont invité à leurs somptueuses fêtes », même si cette hospitalité n’a pas été signalée en raison des règles d’éthique lâches de la Haute Cour.

Le Fois ont déclaré les autres membres qui ont fourni de tels cadeaux aux Thomases « des donateurs majeurs aux causes conservatrices avec de larges intérêts politiques et politiques et beaucoup en jeu dans les décisions de la Cour suprême, même s’ils n’étaient pas directement impliqués dans les affaires ».

La justice n’a pas répondu à une demande de commentaire du Fois.